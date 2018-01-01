Обзор RIVA case 8135. Стильно и на все случаи жизни

Выбор сумки для транспортировки своего ноутбука - всегда большая проблема. И, дело даже не в том, что на рынке вариантов нет, в этом плане все хорошо, вот только подобрать действительно качественный и стильный продукт весьма и весьма проблематично - большинство производителей делает упор либо на качество материалов, напрочь забывая про дизайн, либо забывают о необходимости делать продукт из надежных материалов и выпускают красивую пустышку. Так что, на фоне конкурентов сумка RivaCase 8135 Black выглядит очень сильно и хотелось бы вам сегодня о данном продукте рассказать более подробно.

Начну с того, что я сам больше приверженец рюкзаков и на все поездки беру именно рюкзак, ведь туда можно поместить много разных вещей и ехать в длительное или не очень путешествие с максимальным комфортом, плюс руки всегда свободны. С недавних пор я отставил в сторону все свои варианты и пользуюсь только рюкзаком RivaCase 7490 Black, который идеален для фотографа или журналиста. Но, не всегда можно и нужно отправляться на встречу или работу с рюкзаком - для определенного типа людей и профессий это просто неуместно. И, если вам тоже иногда нужна ультра-стильная сумка для ноутбука и каких-то дополнительных вещей, то RivaCase 8135 станет настоящим открытием.

Дизайн

Я иногда хожу на конференции и там хотелось бы показать себя с наиболее серьезной стороны - достать ноутбук из сумки, поставить его на стол и привлечь внимание окружающих не только своим гаджетом, но и тем, в чем вы его принесли. Дело в том, что сумка эта реально выглядит очень дорого, премиально и стильно, так что если вы цените эти параметры и вы любите привлекать внимание к своей персоне вот такими мелочами, то стоит присмотреться к этому обзору. А теперь пришло время рассказать все самое интересное и важное о данном продукте, погнали!Дизайн этой сумки мне очень понравился по множеству параметров - производитель создал именно тот продукт, который хочется носить каждый день из-за внешнего вида и, при этом, продукт остается привлекательным даже после весьма активного использования. Это важный момент, так как многие рюкзаки или сумки часто создают с упором на дизайн, но забывают о практичности и надежности материалов.

Очень порадовали материалы внешней отделки - напоминает кожу, ощущения очень приятные и выглядит достаточно дорого. Так же понравилось как разработчик комбинирует разные типы материалов - мягкий материал, напоминающий мне эко-кожу, отлично сочетается с тканью, переливающей на свету. В этом плане сумка порадовала и если вы фанат дорогих и качественных вещей, которые сами о себе говорят, то этот вариант вам понравится.

Имеется логотип компании на одной из сторон рюкзака.

Порадовали ручки - они надежно закреплены и оторвать такие даже под большим весом будет достаточно проблематично, это хорошо, если вы носите уйму вещей в своей сумке.

Логотипы так же имеются на замочках, а внутри продукта нанесен логотип на специальной вставке из прочного материала - такой мы уже видели в другом рюкзаке компании. Смотрится круто, плюс сама ткань прочная, приятная и на нее так же нанесен логотип компании.

Отделы

Для меня, настоящего техно-гика, наличие достаточного набора отделов - уже большой плюс. Но, далеко не все варианты на рынке меня устраивали и я немного переживал, что у данной сумки тоже будут проблемы с удобством размещения всех моих девайсов. На деле же все оказалось очень даже хорошо - производитель, видимо, понимает для кого создает свои модели и понимает как создавать их правильно.

Начнем с главного отдела - он достаточно большой и раскрывается на всю ширину сумки. Это важный момент, в некоторых сумках застежка меньше ширины самой сумки и тогда протиснуть девайс внутрь будет проблематично. Плюс, здесь две «собачки» (замка), что позволяет вам закрывать сумку с самых разных положениях. Очень удобно, если вы хотите быстро бросить ноутбук внутрь и закрыть сумку - я всегда оставляю замки ровно по центру, тогда их проще отыскать руками даже вслепую. Да и сами замки достаточно надежные, это плюс.

Внутри отдела у нас большую часть занимает пустое пространство для хранения чего-либо, можно туда ноутбук укомплектовать, а можно бумаги какие-то или книги для студента. Справа расположен отдел для хранения ноутбука - основная часть пространства пустая, можно положить ноутбук, если он помещается, и тогда будет дополнительная защита. Мой MacBook Air поместился легко и непринужденно, а вообще сумка рассчитана на диагональ дисплея 15,6 дюймов.

Так же внутри основного отдела есть небольшой кармашек - сюда можно поместить кабели для ноутбука или смартфона, планшет, сам смартфон, кошелек и так далее. Здесь уже все зависит от того, что вам нужнее всего держать при себе.

Помимо основного отдела у нас есть два второстепенных - один справа и один слева. Оба они замыкаются уже на один замок, но на функциональности это не сказалось совершенно. К ним у вас достаточно легкий доступ, они хорошо замыкаются и там достаточно места для хранения второстепенных предметов каких-то.

Внутри одного из боковых карманов (назовем его «Карман 1») расположено приличное пространство для мышки, кабелей или чего-то еще, плюс там есть две петельки для ручек и три кармана для каких-то других предметов. Я в этих отделах обычно ношу паспорт и прочие важные документы, которые нельзя помять или испортить при транспортировке. Очень удобно, что есть такие небольшие карманы в отделах, это позволяет не устраивать хаоса внутри своей сумки и все хранить максимально адекватно.

Второй боковой карман (по традиции - «Карман 2») получил менее скромную комплектацию - это просто один большой карман для хранения чего-либо, без дополнительных кармашков и отделов. Но, в этом есть свой плюс - иногда нужно бросить документы или тетради и пойти на занятия, не думая про отделы и систематизацию.

Ощущения от использования

Я достаточно долго использовал данную сумку в самых разных ситуациях, иногда перегружал ее даже больше нужного, иногда таскал внутри только ноутбук. Но, без всякого сомнения, разработчики смогли создать тот продукт, который удовлетворяет даже мои запросы, а ведь я требую от такого рода продукции намного больше, чем обычный пользователь.

Благодаря плотным и толстым стенкам сумки, вы можете не переживать за случайные удары и падения - пару раз меня достаточно сильно толкали в метро, но благодаря плотным стенкам девайсы внутри не пострадали и я точно уверен, что в более дешевом варианте все было бы намного хуже.

Итог

Плюс, здесь достаточно места для того, чтобы вы могли носить с собой достаточно много книг, тетрадей, документов, блокнотов и прочих элементов канцелярии. Учитывая, что прокути создавался для разного рода пользователей, возможность укомплектовать не только ноутбук, но и еще множество разных предметов, меня очень сильно порадовала. Если бы я был студентом, то таскал бы в такой сумке все свои рефераты и был бы доволен. Жаль, я уже не студент.Стоит отметить, что на рынке сумок для ноутбуков конкуренция очень и очень сильная - производители стараются показывать максимально много вариантов, дабы удовлетворить потребности покупателей с самыми разными запросами. Тем не менее, RivaCase вновь, и уже в который раз, удивили нас умением делать еще лучше конкурентов.

Качество данной сумки заслуживает отдельной похвалы - все соединения, швы, ткань, материалы выполнены на самом высоком уровне, вы получаете продукт, который прослужит долго и уверенно, который не будет трещать, рваться и портиться без особых усилий. Это громадный плюс, так как сумку хочется купить раз и на пару-тройку лет, если не больше.

В плане дизайна все тоже шикарно - выглядит продукт отлично, привлекательно и очень дорого - с такой не стыдно прийти на конференцию какую-то, на встречу с инвесторами или просто в офис крутой организации. Учитывая, что на рынке почти нет действительно стильных и привлекательных вариантов, еще и за разумные деньги, я могу спокойно посоветовать эту сумку любому, кто хочет получить недорогое, качественное и ультра-стильное решение на каждый день.