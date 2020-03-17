Обзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлением

Так или иначе, мы сталкиваемся с необходимостью поддержания чистоты дома. Неудивительно, что пылесосы получили повсеместное распространение. Но эту рутину можно облегчить, доверив уборку роботу-пылесосу. Тестируемый сегодня RoboVac G10 Hybrid от Eufy будет интересен еще и возможностью интеграции в «умный дом». В течение последних нескольких месяцев активно изучали эту тему и знакомили вас с наглядными примерами его развертывания в разных сферах.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 22 990 рублей. В скором времени его продажи стартуют в России.Поставляется в коробке с привлекательным оформлением и подробной информацией по характеристикам.

Комплект включает контейнер, съемный блок для влажной уборки, два комплекта фильтров HEPA, тряпку из микрофибры, четыре блока с кисточками, щетку для очистки, пластиковые стяжки, базовую станцию с площадкой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус робота выполнен из пластика. В основном внешние поверхности имеют гладкое зеркально-черное покрытие.

На верхней панели расположена механическая кнопка управления. В центре нанесен логотип производителя. Во время работы кнопка подсвечивается, как и индикатор активного Wi-Fi подключения.

Изменение ключевых статусов работы сопровождается голосовыми подсказками на русском языке. Они хорошо слышны.

Диаметр 32 сантиметра. Высота в самой высокой точке не превышает 72,4 мм, обеспечивая RoboVac G10 Hybrid хорошую проходимость и возможность движения под мебелью.

Нижний край скошен, упрощая преодоление препятствий, съезд и заезд на ковровое покрытие. На фронтальной панели выраженный бампер.

На основании два ведущих колеса с зацепами, поворотный ролик, две щетки, решетка динамика. Есть датчики, предотвращающие падение с лестницы. Механический выключатель под защитной крышкой.

Ось ведущих колес организована в одной плоскости, позволяя разворачиваться, не изменяя границ. Проходимость хорошая.

Блок аккумулятора закрыт крышкой, закрепленной с помощью двух винтов. Так упрощается последующая замена при длительной эксплуатации.

Пылесборник съемный, в его основании находится съемный HEPA фильтр. В комплекте предусмотрен второй запасной фильтр.

Эта модель поддерживает не только сухую, но и влажную уборку. Для заливки воды и установки тряпки из микрофибры используется специальный блок с заглушкой.

В пылесосе используется усовершенствованный бесщеточный мотор со сниженным уровнем шума.

Четыре боковые щеточки с длинной щетиной. Она хорошо сохраняет форму. К приводам крепятся с помощью пружинного фиксатора. С учетом установки двух щеточек, две из них будут резервными.

Важной составляющей RoboVac G10 Hybrid является база. Для удобства парковки она дополнена съемным основанием из пластика. Питается от внешнего источника питания, кабель с запасом по длине.

Софт

Пылесос оснащен модулем Wi-Fi, подключаясь к домашней сети и предлагая возможность дистанционного управления с экрана смартфона. Приложение доступно для устройств на базе iOS и Android. После авторизации проводится добавление пылесоса в аккаунт.

Приложение локализовано под русскоязычных пользователей. Интерфейс приятен и интуитивно понятен. Меню в виде списка опций.

Добавленные в аккаунт приложения отображаются в виде плиток.

Главный экран управления пылесосом отображает текущий статус аккумулятора. Доступ к режимам, старту уборки, расписанию и поиску пылесоса.

Вкладка с детальными настройками самого пылесоса. Общий доступ, советы по уборке, выбор голосовых подсказок, поиск пылесоса, ручное управление, очистка. Здесь же проводится обновление прошивки.

Есть экран ручного управления RoboVac G10 Hybrid. Движение вперед, повороты вправо и влево. Отправка на базу для зарядки. Точечная уборка.

В режиме обслуживания отображается статистика по времени уборки для фильтра, боковых щеток, резинового уплотнителя и датчиков.

Умный дом

В отличие от большинства ранее изученных моделей, тут предлагается возможность интеграции в «умный дом» и последующее голосовое управление с помощью Google Ассистент, Alexa и Алиса.

Тесты

Ручной – направление движения выбирается при помощи приложения и экрана смартфона. Он умеет поворачиваться вправо и влево.

Автоматический – проводится уборка всей площади помещения. Возврат на базу проходит после завершения или приближению к разрядке аккумулятора.

Добавление аккаунта проводится в интерфейсе соответствующего голосового помощника. Для примера запустить уборку можно будет простой командой: «Алиса, начать уборку», «Алиса, включи робот-пылесос».Есть несколько вариантов работы:В автоматическом RoboVac G10 Hybrid использует динамическую навигацию, выбирая оптимальный маршрут, сокращая время и повышая эффективность. Также владелец сможет задать самостоятельно необходимый временной интервал для старта уборки. Например, начало и завершение уборки в то время, когда все на работе и учебе, не отвлекая при возвращении семьи домой.

Убирается эффективно. За собой не оставляет мелкий мусор. В комнате не пропускал отдельные участки. Основное движение у него змейкой, проходит всю доступную площадь. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 60-70 минут интенсивной уборки, далее следует сеанс зарядки на базе. Заезжал он на нее за время тестов корректно. На восстановление аккумулятора уходит примерно 4 часа.

Отметим отдельно низкий уровень шума во время уборки. Находиться с ним в одной комнате комфортно. Для влажной уборки нужно будет залить воду в специальный съемный блок, зафиксировать тряпку из микрофибры. Объема контейнера хватает на уборку 1-2 комнат.

Обслуживание простое. Очистка контейнера исключает контакт с собранной пылью. Фильтр Unibody можно будет промыть под струей воды. Для удаления накрученных волос на валик есть комплектная щетка.

RoboVac G10 Hybrid обзор

Итоги по RoboVac G10 Hybrid

RoboVac G10 Hybrid для своего ценового сегмента предлагает хорошее техническое оснащение, эффективную влажную и сухую уборку, дистанционное управление с экрана смартфона, сменные расходники, поддержку голосовых помощников, голосовые уведомления на русском языке, систему рационального маршрута, защиту от падения. Придраться можно к отсутствию пульта ДУ и ограничительной ленты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".