Обзор Roborock E4. Робот-пылесос с Алисой, навигацией, сухой и влажной уборкой

Наиболее частые вопросы к нашим обзорам робот-пылесосов касаются возможности управления голосом и наличия влажной уборки. Тестируемый сегодня Roborock E4, созданный в альянсе с Xiaomi, поддерживает не только Яндекс.Алиса и два типа уборки, но и предлагает интересную реализацию построения навигации перемещений по комнате, а также оснащен фильтром тонкой очистки.

Комплектация

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 16 500 рублей.Упакован в коробку с ручкой для удобной переноски. Изучив информацию на коробке, можно будет составить общее представление по особенностям его работы.

Внешний вид

Стартовый набор включает: блок для влажной уборки, силиконовую подложку на пол, зарядную станцию, кабель питания, руководство пользователя и гарантийный талон.Традиционная для такого типа устройств форма корпуса. Отметим небольшую высоту корпуса (ШхГхВ: 35.10x35.10x9.05 см), обеспечивающего хорошую проходимость в труднодоступных участках.

Выполнен из износоустойчивого пластика черного цвета. В отличие от многих протестированных ранее решений, тут отсутствует маркий глянец.

На фронтальной стороне можно обратить внимание на небольшой выступающий блок. Это датчик, отвечающий за поиск зарядной станции.

Позади него пара сенсорных кнопок с белой подсветкой, используемых для ручного старта уборки, включения/выключения и возврата на базу.

Часть верхней крышки у Roborock E4 откидная, скрывающая отсек с контейнером из прозрачного пластика для сбора загрязнений.

Контейнер извлекается. Объем его составляет 640 мл. Как уверяет производитель, очистка требуется через 2-3 цикла. Есть HEPA-фильтр для тонкой очистки. Его можно будет мыть.

Пылесос поддерживает вывод звуковых и голосовых уведомлений. Они на русском языке. В приложении можно будет сменить язык и выбрать громкость.

На тыльной стороне расположена выпускная решетка для воздуха. Бампер на фронтальной стороне необходим для смягчения столкновений и в него же интегрирован датчик определения препятствий.

Из необычного тут только одна щетка. Она пятилучевая, выполнена из силикона. Отмечаются ее износоустойчивые свойства и эффективность уборки загрязнений в углах и вдоль стен.

Место второй щетки занимает оптический датчик OpticEye, отвечающий за построение маршрута в помещении.

Пара колес с зацепами и поворотный ролик. Центральную часть занимает турбощетка. Есть защита от наматывания ниток и волос.

Есть отдельная ниша под установку блока с контейнером и салфеткой из микрофибры. Этот способ удобнее, чем полная замена контейнера. Есть два варианта подачи воды.

Софт

Дистанционное управление Roborock E4 осуществляется через приложение Mi Home. Процесс добавления в аккаунт проходит быстро. После этого для пылесоса можно выбрать имя и комнату.

Выводятся устройства в виде плиток с последующим доступом к настройкам.

Перед первой уборкой провели обновление прошивки. Делается все это в один клик.

С экрана управления пылесосом можно отправить его на базу, запустить уборку и выбрать мощность всасывания.

Отдельный экран с подробными настройками. Режим автоматического повышения мощности при заезде на ковровое покрытие, бережная уборка, часовой пояс, время для блокировки уборки и отсутствия голосовых подсказок. Например, ночное время.

Выбор уровня громкости и языка для голосовых подсказок.

Экран с дистанционным пультом.

Вывод ресурса по установленным модулям. На основе этих данных можно будет принять решение о замене расходников.

Голосовое управление с Алисой

Сценарии со связкой между разными типами устройств. Например, при загрязнении воздуха можно будет запустить уборку в комнате.Roborock E4 поддерживает полноценную интеграцию с помощником Алиса, встраиваясь в общий умный дом. Процесс добавления традиционный, заключается в подключении аккаунта к голосовому помощнику в Яндексе.

Также определяется комната и имя для последующего управления.

Прямо с экрана управления можно выбрать уровень мощности. Протестированные ранее модели от других производителей такой возможности не давали.

Для упрощения освоения команд есть окно со всем списком возможных команд.

Тесты

Реакция на голосовые команды быстрая. Ознакомиться можно с ними в примере ниже.

Мы использовали его в условиях квартиры с преимущественно плиточным покрытием. Для тестирования также использовался небольшой ковер. Отдельно отметим, что подойдет он и для таких покрытий, как ламинат и паркет. Предусмотрен бережный режим уборки.

Дополнительно к датчикам перепада высоты и определения препятствий, тут используется фирменная навигация OpticEye. Суть ее заключается в использовании светодиодных и лазерных лучей для определения пройденного расстояния, а также последующего анализа этих данных. Roborock E4 сам продумывает оптимальный маршрут перемещения по комнате. По опыту тестов, не уступает более дорогим моделям с лидаром.

За автономную работу отвечает батарея с емкостью 5200 мАч. Ее хватает на 2-3 часа уборки. Показатели автономной работы у него отличные. Уборку трехкомнатной квартиры завершает с запасом по заряду. На полный последующий цикл восстановления уходит до 4 часов. Зарядка проводится на зарядной станции мощностью 58 Ватт.

Поддерживается возможность влажной уборки. Для нее нужно будет залить воду или моющее средство в съемный контейнер. Объем его составляет 180 мл. Эта жидкость постепенно подается на салфетку из микрофибры. В таком режиме совмещается уборка пыли и последующая протирка покрытия. При регулярном запуске эффективно заменяет ручную мойку полового покрытия.

Пылесос предлагает несколько уровней мощности всасывания. Мы чаще всего использовали средний. Он при эффективном всасывании демонстрировал умеренный уровень шума. Один и тот же участок проходить для уборки роботу не требуется. По комнате перемещается змейкой. Преодолевает препятствия высотой до 2 сантиметров.

Удаление накопившейся грязи проходит извлечением контейнера, скрывающегося под крышкой. При высыпании грязи руки с ней не контактируют. HEPA-фильтр можно будет промывать.

Итоги по Roborock E4

Roborock E4 при своей невысокой стоимости предлагает влажную и сухую уборку, длительное время автономной работы, управление через приложение Mi Home, опции программирования сеансов уборки, простое обслуживание, использование HEPA, высокую мощность всасывания до 2000 Па, объемный контейнер для сбора пыли, эффективную щетку для сбора пыли, поддержку Яндекс.Алисы, простую установку блока для влажной уборки, голосовые подсказки на русском языке, матовый пластик. Минусы тут связаны со стоимостью: для ее снижения ожидаемо производитель пошел на упрощения, не устроить могут отсутствие в комплекте пульта, отсутствие в комплекте сменных щеток и фильтра, отсутствие помпы для подачи жидкости на салфетку. Все это заметно отразилось бы на финальной стоимости, если эти параметры критичны, в линейке есть старшие модели.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".