В России представлен робот-пылесос Roborock Saros 20

Roborock объявили о начале продаж в России нового робота-пылесоса Saros 20. Новинка создана для сложных современных интерьеров и оснащена системой AdaptiLift Chassis 3.0, позволяющей преодолевать двухуровневые пороги высотой до 4,5 + 4 см, а также интеллектуальной системой навигации StarSight Autonomous System 2.0 с распознаванием более 300 типов объектов. Saros 20 выводит автономную уборку на новый уровень благодаря адаптивному шасси, интеллектуальной системе определения препятствий, ультратонкому корпусу и обновленной станции RockDock с функциями самоочистки и автоматического обслуживания.

Roborock Saros 20 оснащен обновленной системой навигации StarSight Autonomous System 2.0, которая поддерживает распознавание более 300 типов объектов и обеспечивает еще более точный обход препятствий. Система использует новое поколение 3D-сканирования для построения карт помещений, улучшенного позиционирования и интеллектуального распознавания объектов – от проводов и игрушек до неожиданных препятствий. По сравнению с традиционной LDS-навигацией, StarSight™ обеспечивает частоту считывания данных в 21 раз выше, что повышает точность маршрутов и навигации.