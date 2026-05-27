В России представлен робот-пылесос Roborock Saros 20

Roborock объявили о начале продаж в России нового робота-пылесоса Saros 20. Новинка создана для сложных современных интерьеров и оснащена системой AdaptiLift Chassis 3.0, позволяющей преодолевать двухуровневые пороги высотой до 4,5 + 4 см, а также интеллектуальной системой навигации StarSight Autonomous System 2.0 с распознаванием более 300 типов объектов. Saros 20 выводит автономную уборку на новый уровень благодаря адаптивному шасси, интеллектуальной системе определения препятствий, ультратонкому корпусу и обновленной станции RockDock с функциями самоочистки и автоматического обслуживания.

Roborock Saros 20 оснащен обновленной системой навигации StarSight Autonomous System 2.0, которая поддерживает распознавание более 300 типов объектов и обеспечивает еще более точный обход препятствий. Система использует новое поколение 3D-сканирования для построения карт помещений, улучшенного позиционирования и интеллектуального распознавания объектов – от проводов и игрушек до неожиданных препятствий. По сравнению с традиционной LDS-навигацией, StarSight™ обеспечивает частоту считывания данных в 21 раз выше, что повышает точность маршрутов и навигации.
В России представлен робот-пылесос Roborock Saros 20…
Roborock объявили о начале продаж в России нового робота-пылесоса Saros 20. Новинка создана для сложных с…
Dreame объявила о стратегическом сотрудничестве с Криштиану …
Dreame объявила о стратегическом сотрудничестве с выдающимся футболистом Криштиану Роналду, что стало одн…
Dreame G12 самый тонкий пылесос для сухой и влажной уборки…
Представили новый пылесос Dreame G12, способный выполнять как сухую, так и влажную уборку. Главным достои…
Обзор DREAME R20 CE. Вертикальный беспроводной пылесос для с…
Изучаемый сегодня беспроводной вертикальный пылесос DREAME R20 CE поддерживает сухую уборку, сочетая в се…
Dreame лидер по объему продаж премиальных робот-пылесосов…
Dreame заняла лидирующую позицию в мире по объему розничных продаж премиальных роботов-пылесосов. Согласн…
Обзор Anker Eufy Omni E25. Робот-пылесос со шваброй и станци…
С Anker Innovations мы уже знакомились ранее на примере портативной акустики, беспроводных наушников и ак…
Беспроводные вертикальные пылесосы Dreame R20 CE, R10S Plus …
Компания Dreame объявила о запуске в России новой серии беспроводных вертикальных пылесосов, в которую во…
Обзор Trouver E20S Pro Plus. Доступный робот-пылесос со стан…
Изучаемый сегодня робот-пылесос Trouver E20S Pro Plus работает в паре со станцией автоматической очистки,…
Dreame F10 обзор и тесты доступного робота-пылесоса с влажной уборкойDreame F10 обзор и тесты доступного робота-пылесоса с влажной уборкой
Обзор Dreame L40s Pro Ultra. Моющий робот-пылесос с очисткой и сушкой швабрыОбзор Dreame L40s Pro Ultra. Моющий робот-пылесос с очисткой и сушкой швабры
Обзор и тесты Dreame F20. Выбор робот-пылесоса в доступном сегментеОбзор и тесты Dreame F20. Выбор робот-пылесоса в доступном сегменте
Обзор Trouver E20S Pro Plus. Доступный робот-пылесос со станцией очисткиОбзор Trouver E20S Pro Plus. Доступный робот-пылесос со станцией очистки
Тонкий подход к влажной уборке. Обзор беспроводного моющего пылесоса TROUVER K20 Flex ReachТонкий подход к влажной уборке. Обзор беспроводного моющего пылесоса TROUVER K20 Flex Reach
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor