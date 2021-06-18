Обзор Roborock S6 MaxV (RU). Мощный и инновационный робот-пылесос

Внешний вид и комплектацияS6 MaxV имеет стандартный дизайн в виде круглой шайбы. При общих габаритах в 35 сантиметров в диаметре и 9.6 сантиметров в высоту устройство можно назвать довольно компактным: для него не станет проблемой уборка в труднодоступных местах – он с легкостью может проехать между ножками стульев, забраться под кухонный гарнитур или пропылесосить под комодом.
На верхней плоскости можно найти кнопки для управления. К двум классическим кнопкам (начало уборки и отправка на зарядную станцию), которыми оснащались более ранние модели Roborock, добавилась еще одна – включение/выключение устройства. Рядом с этой простой в использовании панелью управления находится командная башенка, которая отвечает за навигацию. Именно там расположен LiDAR (Light Identification Detection and Ranging) – система световой идентификации, обнаружения и определения дальности. Стоит отметить, что использование данной системы, которая изначально использовалась исключительно в военной промышленности, а с течением времени перешла и на гражданскую службу, полностью оправдывает себя: роботы стали намного более юркими и точными, особенно если сравнивать с первыми моделями, которым ориентироваться на местности помогали гироскопы (с помощью радиоволн).
Перевернув S6 MaxV, можно увидеть пару довольно больших колес (проблем с пересечениями порогов и заездами на ковры с высоким ворсом не возникнет), центральную щетку (собирает мусор благодаря чередующимся линиям из щетины и резиновых ребер) и размещенную ближе к передней части силиконовую боковую щетку, которая выполнена в виде лепестков (предназначена для подгребания мусора и пыли из углов и труднодоступных мест).
Устройство оборудовано двумя емкостями – для сбора пыли с фильтром HEPA (емкостью 460 мл) и для наполнения водой (280 мл). Для влажной уборки в комплектацию также входит отдельный модуль (крепится к резервуару с водой снизу) и многоразовая микрофибра, которая легко (как и все прочие детали) снимается и моется. Для того, чтобы после влажной уборки и возвращения на зарядную станцию избежать отсыревшего пола, производитель предусмотрительно снабдил комплект поставки силиконовым ковриком, который будет не лишним разместить рядом со станцией согласно инструкции. Ну, и непосредственно зарядная станция, которая органично впишется в любую часть помещения, будь то угол или просто стена с розеткой.
Управление и технологииУ Roborock S6 MaxV есть одна инновационная особенность, которая отличает его от предшествующих моделей и о которой мы сознательно умолчали при перечислении технических характеристик. Помимо стандартных датчиков определения препятствий в передней части корпуса S6 MaxV находится двойная камера, а внутри – процессор Qualcomm APQ8053, который обрабатывает полученные с сенсоров данные с помощью системы ReactiveAI. Робот может получать объемные изображения с камер благодаря тому, что они расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Новый процессор от Qualcomm обучался на основе десятков тысяч изображений домашних предметов (чашки с кофе, посуда, миски домашних животных, детские игрушки и др.) а сверхточная нейронная сеть Tensorflow помогает пылесосу избегать типичные домашние предметы – от тапочек до случайно забытых зарядных устройств от смартфонов. Фактически любой предмет не меньше 5 см в ширину и 3 см в высоту не является потенциальным препятствием для S6 MaxV.
Помимо администрирования кнопками, расположенными на самом роботе, управлять уборкой можно через приложение Mi Home. Стоит сказать, что последний способ намного удобнее и вариативнее. После того, как пылесос сделает первую уборку и нарисует карту помещения, взяв в руки смартфон, можно вручную разделить квартиру или дом на
комнаты, выбрать функцию зонированной уборки (если необходимость в уборке всего помещения отсутствует), а также установить одну из четырех мощностей всасывания (до 2500 Па на максимальной мощности) или один из трех режимов расходования воды при влажной уборке. Емкость аккумуляторной батареи в 5200 мАч порадует обладателей апартаментов с большой площадью: при общей площади уборки в 240 м² заявленная продолжительность автономной работы составляет аж 180 часов. Есть приятные новости и для владельцев домашних животных: данная модель от Roborock оснащена режимом “Pet”, который делает взаимодействие с питомцами максимально безопасным.