Обзор Roborock S6 MaxV (RU). Мощный и инновационный робот-пылесос

Внешний вид и комплектация

Сейчас рядовой пользователь уже не задумывается о том, как сильно умные девайсы меняют нашу жизнь. Все более мощные ПК и ноутбуки, смартфоны, производители которых не перестают ежегодно баловать нас полезными новинками, умные телевизоры, без которых сегодня невозможно представить рядовую квартиру. Помимо того, что список функций умного дома становится все длиннее благодаря включению в него все новых устройств, уже вошедшая в обиход умная бытовая техника становится все практичнее и продвинутее. Постоянное развитие не обходит стороной и роботы-пылесосы, которые продолжают уверенно завоевывать рынок и сердца новых пользователей своей автономностью и функциональностью. А модели из последних линеек ведущих производителей могут дать хорошую фору не только своим предкам, которые, завернувшись в провода и шланги, медленно уходят в историю, но и ручной влажной уборке помещений. Roborock S6 MaxV – одна из самых мощных и инновационных в техническом плане моделей.S6 MaxV имеет стандартный дизайн в виде круглой шайбы. При общих габаритах в 35 сантиметров в диаметре и 9.6 сантиметров в высоту устройство можно назвать довольно компактным: для него не станет проблемой уборка в труднодоступных местах – он с легкостью может проехать между ножками стульев, забраться под кухонный гарнитур или пропылесосить под комодом.

На верхней плоскости можно найти кнопки для управления. К двум классическим кнопкам (начало уборки и отправка на зарядную станцию), которыми оснащались более ранние модели Roborock, добавилась еще одна – включение/выключение устройства. Рядом с этой простой в использовании панелью управления находится командная башенка, которая отвечает за навигацию. Именно там расположен LiDAR (Light Identification Detection and Ranging) – система световой идентификации, обнаружения и определения дальности. Стоит отметить, что использование данной системы, которая изначально использовалась исключительно в военной промышленности, а с течением времени перешла и на гражданскую службу, полностью оправдывает себя: роботы стали намного более юркими и точными, особенно если сравнивать с первыми моделями, которым ориентироваться на местности помогали гироскопы (с помощью радиоволн).

Перевернув S6 MaxV, можно увидеть пару довольно больших колес (проблем с пересечениями порогов и заездами на ковры с высоким ворсом не возникнет), центральную щетку (собирает мусор благодаря чередующимся линиям из щетины и резиновых ребер) и размещенную ближе к передней части силиконовую боковую щетку, которая выполнена в виде лепестков (предназначена для подгребания мусора и пыли из углов и труднодоступных мест).

Управление и технологии

Устройство оборудовано двумя емкостями – для сбора пыли с фильтром HEPA (емкостью 460 мл) и для наполнения водой (280 мл). Для влажной уборки в комплектацию также входит отдельный модуль (крепится к резервуару с водой снизу) и многоразовая микрофибра, которая легко (как и все прочие детали) снимается и моется. Для того, чтобы после влажной уборки и возвращения на зарядную станцию избежать отсыревшего пола, производитель предусмотрительно снабдил комплект поставки силиконовым ковриком, который будет не лишним разместить рядом со станцией согласно инструкции. Ну, и непосредственно зарядная станция, которая органично впишется в любую часть помещения, будь то угол или просто стена с розеткой.У Roborock S6 MaxV есть одна инновационная особенность, которая отличает его от предшествующих моделей и о которой мы сознательно умолчали при перечислении технических характеристик. Помимо стандартных датчиков определения препятствий в передней части корпуса S6 MaxV находится двойная камера, а внутри – процессор Qualcomm APQ8053, который обрабатывает полученные с сенсоров данные с помощью системы ReactiveAI. Робот может получать объемные изображения с камер благодаря тому, что они расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Новый процессор от Qualcomm обучался на основе десятков тысяч изображений домашних предметов (чашки с кофе, посуда, миски домашних животных, детские игрушки и др.) а сверхточная нейронная сеть Tensorflow помогает пылесосу избегать типичные домашние предметы – от тапочек до случайно забытых зарядных устройств от смартфонов. Фактически любой предмет не меньше 5 см в ширину и 3 см в высоту не является потенциальным препятствием для S6 MaxV.Помимо администрирования кнопками, расположенными на самом роботе, управлять уборкой можно через приложение Mi Home. Стоит сказать, что последний способ намного удобнее и вариативнее. После того, как пылесос сделает первую уборку и нарисует карту помещения, взяв в руки смартфон, можно вручную разделить квартиру или дом на

Итог

комнаты, выбрать функцию зонированной уборки (если необходимость в уборке всего помещения отсутствует), а также установить одну из четырех мощностей всасывания (до 2500 Па на максимальной мощности) или один из трех режимов расходования воды при влажной уборке. Емкость аккумуляторной батареи в 5200 мАч порадует обладателей апартаментов с большой площадью: при общей площади уборки в 240 м² заявленная продолжительность автономной работы составляет аж 180 часов. Есть приятные новости и для владельцев домашних животных: данная модель от Roborock оснащена режимом “Pet”, который делает взаимодействие с питомцами максимально безопасным.Довольно тяжело представить, что может заставить мир откатиться к использованию как аккумуляторных, так и работающих от розетки ручных пылесосов. Мир вращается все быстрее, и в этом бешеном темпе жизни свободный час становится на вес золота. Хотите провести больше времени с семьей? Уехать на природу на все выходные? Или лишний час поработать из антикафе вместо того, чтобы срочно ехать домой и разводить уборку? Если ответ положительный, то Roborock S6 MaxV покажется Вам незаменимым с первого включения.