Обзор Rombica mysound BT-27. Стильная и громкая беспроводная колонка

Сегодня мы детально изучим возможности, качество исполнения и звучания беспроводной колонки Rombica mysound BT-27. Оснащена эта система двумя динамиками и пассивным излучателем. Отдельно стоит отметить наличие ЦАП для оптимального звучания. Средняя стоимость составляет 3990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Rombica mysound BT-27 обзор

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Комплектация

В комплекте покупатель получает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Портативная аудиосистема выполнена в ретро-стиле. В оформлении используется несколько типов материалов.

Основная часть обтянута текстилем, скрывающим парный динамик и основную часть пластикового корпуса.

В верхней части Rombica mysound BT-27 спрессованная ручка транспортировки. Она есть в коричневом и черном вариантах исполнения.

По краям ручки врезаются в металлические накладки. К качеству сборки и внешнему виду претензий нет.

На верхнем торце расположена группа стилизованных кнопок. Нажимаются с небольшим усилием, хорошо определяются слепым методом.

С обратной стороны под резиновой заглушкой AUX и microUSB, используемый для восстановления заряда колонки.

Тесты

Колонка устойчиво стоит на ровной поверхности. Ее также удобно будет транспортировать с собой на улице.Для беспроводного подключения Rombica mysound BT-27 использует Bluetooth 4.2 с поддержкой A2DP. Одновременно к одной колонке можно подключить два устройства. Соединение стабильно на расстоянии до 10 метров. Управлять воспроизведением можно будет с экрана смартфона или воспользовавшись встроенными кнопками.

Rombica mysound BT-27 обзор

За воспроизведение отвечает два динамика по 8 Вт каждый. Есть отдельный пассивный излучатель. Звучит ярко и насыщенно. Отлично отрабатываются низкие частоты. Есть хороший запас громкости.

Итоги по Rombica mysound BT-27

Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов. Передается голос без искажений. Можно использовать и для группового общения в помещении.Батарейки с емкостью на 2000 мАч хватает примерно на 10-12 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. Восстанавливается с помощью распространенного microUSB-кабеля.Rombica mysound BT-27 – добротные портативные колонки с хорошим качеством звучания, встроенным ЦАП, ретро-дизайном и удобным управлением.