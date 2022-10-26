Обзор Rombica mysound Tito BT-S052. Портативная колонка для ребенка

Средняя ее стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 1190 рублей.
В основании хвостика интегрирован светодиодный индикатор активности. Не бросается в глаза, но при этом удачно дополняет общий внешний вид.
Собственно, и ножки у Rombica mysound Tito несут не только декоративную функцию, за счет них создается зазор, необходимый для работы динамика.
Он здесь выведен на нижней грани. Такое расположение за счет особенности распространения звука компенсирует его невысокую мощность, связанную с габаритами.
На основании находится механическая кнопка управления и разъем microUSB, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.
Габариты компактные, поместится и на ладошке ребенка. Ее можно будет взять с собой в поездку на работу или на прогулку.
Понравилась текстура внешней поверхности корпуса, по ощущениям близко к камню. Сама же колонка представлена в четырех версиях цветового исполнения: бирюзовый, розовый, светло-серый и темно-серый.
Автономную работу ее обеспечивает аккумулятор с емкостью 400 мАч. На высоком уровне громкости дает около 3 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Уменьшив громкость, можно будет получить до 4 часов.
За воспроизведение отвечает динамик диаметром 33 мм. Мощность 3 Вт, частотный диапазон от 100 до 20000 Гц. В звуковой сцене заметное смещение акцента на верхние частоты. Через нее слушали музыку со стримингового сервиса, а также подкасты. Явных огрехов нет, не дребезжит при выходе на высокие уровни громкости.
Колонка оснащена встроенным микрофоном, позволяющим ответить на входящий вызов. Голос передает без искажения.