Обзор Rombica mysound Tito BT-S052. Портативная колонка для ребенка

Изучаемая сегодня портативная колонка Rombica mysound Tito заметно выделяется на фоне традиционного внешнего исполнения такого типа устройств. Ее отличают компактные габариты и интересное внешнее исполнение в виде котенка.

Rombica mysound Tito

Средняя ее стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 1190 рублей.

Комплектация

Комплект ее включает кабель USB и руководство пользователя. Собрано все в компактной коробке с общими данными по техническим характеристикам.

Rombica mysound Tito

Rombica mysound Tito обзор

Внешний вид

Как и отмечали вначале, ее выделяет оригинальное внешнее исполнение. Это силуэт котенка с ушками, лапками и хвостиком.

Rombica mysound Tito

В основании хвостика интегрирован светодиодный индикатор активности. Не бросается в глаза, но при этом удачно дополняет общий внешний вид.

Rombica mysound Tito

Собственно, и ножки у Rombica mysound Tito несут не только декоративную функцию, за счет них создается зазор, необходимый для работы динамика.

Rombica mysound Tito

Он здесь выведен на нижней грани. Такое расположение за счет особенности распространения звука компенсирует его невысокую мощность, связанную с габаритами.

Rombica mysound Tito

На основании находится механическая кнопка управления и разъем microUSB, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.

Rombica mysound Tito

Габариты компактные, поместится и на ладошке ребенка. Ее можно будет взять с собой в поездку на работу или на прогулку.

Rombica mysound Tito

Понравилась текстура внешней поверхности корпуса, по ощущениям близко к камню. Сама же колонка представлена в четырех версиях цветового исполнения: бирюзовый, розовый, светло-серый и темно-серый.

Тесты

Для соединения Rombica mysound Tito использует актуальный беспроводной модуль Bluetooth 5.0 с базовым набором аудиокодеков (SBC). Две такие колонки можно будет объединить в стереопару (TWS). Мы проверяли ее работу с Android и iOS, процесс сопряжения включает традиционный набор шагов. Проблем с качеством соединения замечено не было. Смартфон можно удалять от колонки на расстояние до 10 метров.

Rombica mysound Tito

Автономную работу ее обеспечивает аккумулятор с емкостью 400 мАч. На высоком уровне громкости дает около 3 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Уменьшив громкость, можно будет получить до 4 часов.

Rombica mysound Tito

За воспроизведение отвечает динамик диаметром 33 мм. Мощность 3 Вт, частотный диапазон от 100 до 20000 Гц. В звуковой сцене заметное смещение акцента на верхние частоты. Через нее слушали музыку со стримингового сервиса, а также подкасты. Явных огрехов нет, не дребезжит при выходе на высокие уровни громкости.

Rombica mysound Tito

Колонка оснащена встроенным микрофоном, позволяющим ответить на входящий вызов. Голос передает без искажения.

Тест звучания Rombica mysound Tito

Итоги

Rombica mysound Tito будет интересна в первую очередь в качестве портативной колонки для ребенка. Гармонично дополнит интерьер детской комнаты, ее же можно будет брать с собой в портфеле или даже поместив в карман куртки. Интересное внешнее исполнение, качественная сборка и материалы, хорошее качество звука при таких компактных габаритах. Не устроить может тип используемого разъема для зарядки, в 2022 актуальным является USB-C.
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