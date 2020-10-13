Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос

Появление в свое время циклонных пылесосов не только решило вопрос удобства очистки собранных загрязнений, а также повысило эффективность уборки. Изначально такая конструкция встречалась только в дорогих моделях, сейчас же можно подобрать и в «народном» сегменте. Как пример STARWIND SCV2220 предлагающий объем контейнера в 2.5 литра и мощность 2200 Вт.

STARWIND SCV2220

К моменту публикации теста продажи уже стартовали.

STARWIND SCV2220 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с общей информацией по его особенностям. Комплект включает основную и щелевую насадки, гофрированный шланг, удлинительную трубу, руководство пользователя и гарантийный талон.

STARWIND SCV2220

Внешний вид

Относится к малогабаритному типу с традиционной конструкцией. Выполнен из пластика с глянцевым покрытием.

STARWIND SCV2220

Опирается на поворотный ролик и два массивных колеса с защитной накладкой. Маневренность хорошая.

STARWIND SCV2220

Над колесами расположены две основные кнопки управления. Одна отвечает за сбор кабеля, вторая за включение. В этом модели отсутствует регулировка мощности всасывания.

STARWIND SCV2220

Переднюю часть занимает блок мусоросборника с ручкой для извлечения и кнопкой для извлечения. Ручка широкая, хват удобный.

STARWIND SCV2220

Контейнер из полупрозрачного полиуретана. Объем 2.5 литра. Внутри находится блок с циклонным фильтром. Периметр крышки с хромированной накладкой.

STARWIND SCV2220

Фиксируется при помощи защелки. Съем и установка его в STARWIND SCV2220 без усилий.

STARWIND SCV2220

Верхнюю часть циклона можно будет открутить. Под крышкой находится обслуживаемы фильтр.

STARWIND SCV2220

Освободить его от накопившейся пыли также можно будет открыв нижнюю откидную крышку. Контакт пыли с руки сведен к минимуму.

STARWIND SCV2220

На тыльной части расположена ниша с вилкой и кабелем и подключения, здесь же паз для установки удлинительной трубы с насадкой.

STARWIND SCV2220

Припарковать пылесос можно будет как горизонтально, так и вертикально.

Насадки

STARWIND SCV2220

Основная насадка подойдет для уборки разных типов покрытий. Нажатием на педаль можно убирать блок с ворсом в зависимости от покрытия. Для упрощения скольжения оснащен парой роликов.

STARWIND SCV2220

Дополнительно идет компактная щелевая насадка в формате 2-в-1.

STARWIND SCV2220

Телескопическая труба из металла. Ставится в гофрированный шланг. В основании ручки находится клапан для сброса мощности всасывания.

STARWIND SCV2220

Тесты

Управление пылесосом простой. Тут отсутствует регулятор мощности и дополнительные режимы. Кнопка включения с широким основанием. Нажимать на нее удобно, как рукой, так и ногой. Процесс сборки интуитивный.

STARWIND SCV2220

Основная насадка обычной конструкции, без вращающегося валика. Мы убирали с ней ламинат, плитку и ковер. Маневренность хорошая. Сила всасывания достаточно высокая, составляет 350 Вт. После прохождения участка пыли не за ней не остается.

STARWIND SCV2220

Прозрачный контейнер позволяет контролировать объем собранной пыли и грязи. Диаметр сопоставим с мусорным ведром средних размеров. Можно будет освободить, не просыпав мимо грязь. Периодически его можно будет промывать вместе с блоком циклона.

STARWIND SCV2220

Система фильтрации многоступенчатая. Есть фильтр HEPA, позволяющий рассматривать этот пылесос для уборки помещений с детьми и аллергиками. Посторонних запахов при уборке нет.

STARWIND SCV2220

Длина сетевого шнура позволяет удаляться от розетки на расстояние до 5 метров. Шум во время работы умеренный и нераздражающий.

Итоги по STARWIND SCV2220

STARWIND SCV2220 – недорогой и мощный напольный пылесос с циклонным фильтром. Позволяет эффективно убирать многокомнатную квартиру или дом, две комплектные насадки, привлекательный внешний вид, большой объем контейнера, отсутствие затрат на расходники. Не устроить может отсутствие регулировки мощности всасывания.
Комментарии и отзывы STARWIND SCV2220
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