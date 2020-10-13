Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос

Появление в свое время циклонных пылесосов не только решило вопрос удобства очистки собранных загрязнений, а также повысило эффективность уборки. Изначально такая конструкция встречалась только в дорогих моделях, сейчас же можно подобрать и в «народном» сегменте. Как пример STARWIND SCV2220 предлагающий объем контейнера в 2.5 литра и мощность 2200 Вт.

STARWIND SCV2220 обзор

К моменту публикации теста продажи уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с общей информацией по его особенностям. Комплект включает основную и щелевую насадки, гофрированный шланг, удлинительную трубу, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Относится к малогабаритному типу с традиционной конструкцией. Выполнен из пластика с глянцевым покрытием.

Опирается на поворотный ролик и два массивных колеса с защитной накладкой. Маневренность хорошая.

Над колесами расположены две основные кнопки управления. Одна отвечает за сбор кабеля, вторая за включение. В этом модели отсутствует регулировка мощности всасывания.

Переднюю часть занимает блок мусоросборника с ручкой для извлечения и кнопкой для извлечения. Ручка широкая, хват удобный.

Контейнер из полупрозрачного полиуретана. Объем 2.5 литра. Внутри находится блок с циклонным фильтром. Периметр крышки с хромированной накладкой.

Фиксируется при помощи защелки. Съем и установка его в STARWIND SCV2220 без усилий.

Верхнюю часть циклона можно будет открутить. Под крышкой находится обслуживаемы фильтр.

Освободить его от накопившейся пыли также можно будет открыв нижнюю откидную крышку. Контакт пыли с руки сведен к минимуму.

На тыльной части расположена ниша с вилкой и кабелем и подключения, здесь же паз для установки удлинительной трубы с насадкой.

Насадки

Припарковать пылесос можно будет как горизонтально, так и вертикально.

Основная насадка подойдет для уборки разных типов покрытий. Нажатием на педаль можно убирать блок с ворсом в зависимости от покрытия. Для упрощения скольжения оснащен парой роликов.

Дополнительно идет компактная щелевая насадка в формате 2-в-1.

Телескопическая труба из металла. Ставится в гофрированный шланг. В основании ручки находится клапан для сброса мощности всасывания.

Тесты

Управление пылесосом простой. Тут отсутствует регулятор мощности и дополнительные режимы. Кнопка включения с широким основанием. Нажимать на нее удобно, как рукой, так и ногой. Процесс сборки интуитивный.

Основная насадка обычной конструкции, без вращающегося валика. Мы убирали с ней ламинат, плитку и ковер. Маневренность хорошая. Сила всасывания достаточно высокая, составляет 350 Вт. После прохождения участка пыли не за ней не остается.

Прозрачный контейнер позволяет контролировать объем собранной пыли и грязи. Диаметр сопоставим с мусорным ведром средних размеров. Можно будет освободить, не просыпав мимо грязь. Периодически его можно будет промывать вместе с блоком циклона.

Система фильтрации многоступенчатая. Есть фильтр HEPA, позволяющий рассматривать этот пылесос для уборки помещений с детьми и аллергиками. Посторонних запахов при уборке нет.

Итоги по STARWIND SCV2220

Длина сетевого шнура позволяет удаляться от розетки на расстояние до 5 метров. Шум во время работы умеренный и нераздражающий.STARWIND SCV2220 – недорогой и мощный напольный пылесос с циклонным фильтром. Позволяет эффективно убирать многокомнатную квартиру или дом, две комплектные насадки, привлекательный внешний вид, большой объем контейнера, отсутствие затрат на расходники. Не устроить может отсутствие регулировки мощности всасывания.