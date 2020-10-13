Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос

К моменту публикации теста продажи уже стартовали.
STARWIND SCV2220 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакован в коробку с общей информацией по его особенностям. Комплект включает основную и щелевую насадки, гофрированный шланг, удлинительную трубу, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видОтносится к малогабаритному типу с традиционной конструкцией. Выполнен из пластика с глянцевым покрытием.
Опирается на поворотный ролик и два массивных колеса с защитной накладкой. Маневренность хорошая.
Над колесами расположены две основные кнопки управления. Одна отвечает за сбор кабеля, вторая за включение. В этом модели отсутствует регулировка мощности всасывания.
Переднюю часть занимает блок мусоросборника с ручкой для извлечения и кнопкой для извлечения. Ручка широкая, хват удобный.
Контейнер из полупрозрачного полиуретана. Объем 2.5 литра. Внутри находится блок с циклонным фильтром. Периметр крышки с хромированной накладкой.
Фиксируется при помощи защелки. Съем и установка его в STARWIND SCV2220 без усилий.
Верхнюю часть циклона можно будет открутить. Под крышкой находится обслуживаемы фильтр.
Освободить его от накопившейся пыли также можно будет открыв нижнюю откидную крышку. Контакт пыли с руки сведен к минимуму.
На тыльной части расположена ниша с вилкой и кабелем и подключения, здесь же паз для установки удлинительной трубы с насадкой.
Припарковать пылесос можно будет как горизонтально, так и вертикально.
Насадки
Основная насадка подойдет для уборки разных типов покрытий. Нажатием на педаль можно убирать блок с ворсом в зависимости от покрытия. Для упрощения скольжения оснащен парой роликов.
Дополнительно идет компактная щелевая насадка в формате 2-в-1.
Телескопическая труба из металла. Ставится в гофрированный шланг. В основании ручки находится клапан для сброса мощности всасывания.
ТестыУправление пылесосом простой. Тут отсутствует регулятор мощности и дополнительные режимы. Кнопка включения с широким основанием. Нажимать на нее удобно, как рукой, так и ногой. Процесс сборки интуитивный.
Основная насадка обычной конструкции, без вращающегося валика. Мы убирали с ней ламинат, плитку и ковер. Маневренность хорошая. Сила всасывания достаточно высокая, составляет 350 Вт. После прохождения участка пыли не за ней не остается.
Прозрачный контейнер позволяет контролировать объем собранной пыли и грязи. Диаметр сопоставим с мусорным ведром средних размеров. Можно будет освободить, не просыпав мимо грязь. Периодически его можно будет промывать вместе с блоком циклона.
Система фильтрации многоступенчатая. Есть фильтр HEPA, позволяющий рассматривать этот пылесос для уборки помещений с детьми и аллергиками. Посторонних запахов при уборке нет.
Длина сетевого шнура позволяет удаляться от розетки на расстояние до 5 метров. Шум во время работы умеренный и нераздражающий.