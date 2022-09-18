Обзор SVEN 370. Недорогая настольная 2.0 акустика с подсветкой

Покупатель получает колонки упакованными в коробку из плотного картона с изображением системы с работающей подсветкой. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Они не габаритны, поместятся даже на компактном рабочем столе, рассчитанным на ноутбук. Предотвратят движение по поверхности резиновые ножки в основании.
Лицевая панель расположена под углом, ее центральную часть занимает 64 мм динамик. Полноценной защитной панели у динамиков нет, только небольшой выступ в верхней части.
Вся площадь их подсвечивается многоцветным переливающимся эффектом. Выглядит интересно.
Также в SVEN 370 предусмотрели возможность ее полного отключения, под управление выведена отдельная кнопка на верхнем торце.
Основной же элемент управления системой находится на лицевой панели. Тут поворотный регулятор громкости, совмещенный с кнопкой включения.
На обратной стороне корпуса у каждой из колонок отверстие фазоинвертора. Оно не будет перекрываться и при близком расположении к стене.
Между собой колонки объединяются в общий пучок кабеля. Для работы системы потребуется подключение двух интерфейсов.
Это USB, отвечающий за питание подсветки и усилителя, а также аудиоразъем. Передача звука по USB-интерфейсу здесь не предусмотрена.
Для питания можно использовать как свободный разъем на ноутбуке/компьютере, так и зарядное устройство для смартфона/планшета.
Звуковая сцена с заметным смещением в средние частоты, верхние выражены слабо. Басы есть, мягкие, без излишества. Артефактов при воспроизведении замечено не было. Звучат лучше, чем встроенные динамики в мониторе или ноутбуке. Запас по громкости достаточен.