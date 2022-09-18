Обзор SVEN 370. Недорогая настольная 2.0 акустика с подсветкой

В центре внимания сегодня будет недорогая акустическая система формата 2.0. Из особенностей SVEN 370 производитель выделяет динамическую RGB-подсветку, удобные инструменты для регулировки громкости, а также подачу питания по USB.

SVEN 370

Комплектация

SVEN 370

Покупатель получает колонки упакованными в коробку из плотного картона с изображением системы с работающей подсветкой. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN 370

SVEN 370 обзор

Внешний вид

Корпус колонок выполнен из пластика черного цвета с преобладанием практичного матового покрытия. Внешний вид аккуратный, не подвержен загрязнению следами пальцев.

SVEN 370

Они не габаритны, поместятся даже на компактном рабочем столе, рассчитанным на ноутбук. Предотвратят движение по поверхности резиновые ножки в основании.

SVEN 370

Лицевая панель расположена под углом, ее центральную часть занимает 64 мм динамик. Полноценной защитной панели у динамиков нет, только небольшой выступ в верхней части.

SVEN 370

Вся площадь их подсвечивается многоцветным переливающимся эффектом. Выглядит интересно.

SVEN 370

Также в SVEN 370 предусмотрели возможность ее полного отключения, под управление выведена отдельная кнопка на верхнем торце.

SVEN 370

Основной же элемент управления системой находится на лицевой панели. Тут поворотный регулятор громкости, совмещенный с кнопкой включения.

SVEN 370

На обратной стороне корпуса у каждой из колонок отверстие фазоинвертора. Оно не будет перекрываться и при близком расположении к стене.

SVEN 370

Между собой колонки объединяются в общий пучок кабеля. Для работы системы потребуется подключение двух интерфейсов.

SVEN 370

Это USB, отвечающий за питание подсветки и усилителя, а также аудиоразъем. Передача звука по USB-интерфейсу здесь не предусмотрена.

SVEN 370

Для питания можно использовать как свободный разъем на ноутбуке/компьютере, так и зарядное устройство для смартфона/планшета.

Тесты

Тестирование велось с настольным компьютером, питающий кабель подключили к разъему материнской платы, а аудиокабель к встроенной звуковой карте. В таком сценарии SVEN 370 автоматически отключалась при выключении системы и пробуждалась при включении.

SVEN 370

Звуковая сцена с заметным смещением в средние частоты, верхние выражены слабо. Басы есть, мягкие, без излишества. Артефактов при воспроизведении замечено не было. Звучат лучше, чем встроенные динамики в мониторе или ноутбуке. Запас по громкости достаточен.

SVEN 370

Итоги

SVEN 370 будут интересны в первую очередь как настольный формат акустики под ноутбук, но также подойдут и для рабочего ПК. Невысокая стоимость, компактные габариты, многоцветная подсветка. Не устроить может отсутствие возможности передачи звука по USB-интерфейсу.
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