Обзор SVEN 370. Недорогая настольная 2.0 акустика с подсветкой

В центре внимания сегодня будет недорогая акустическая система формата 2.0. Из особенностей SVEN 370 производитель выделяет динамическую RGB-подсветку, удобные инструменты для регулировки громкости, а также подачу питания по USB.

Комплектация

Покупатель получает колонки упакованными в коробку из плотного картона с изображением системы с работающей подсветкой. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN 370 обзор

Внешний вид

Корпус колонок выполнен из пластика черного цвета с преобладанием практичного матового покрытия. Внешний вид аккуратный, не подвержен загрязнению следами пальцев.

Они не габаритны, поместятся даже на компактном рабочем столе, рассчитанным на ноутбук. Предотвратят движение по поверхности резиновые ножки в основании.

Лицевая панель расположена под углом, ее центральную часть занимает 64 мм динамик. Полноценной защитной панели у динамиков нет, только небольшой выступ в верхней части.

Вся площадь их подсвечивается многоцветным переливающимся эффектом. Выглядит интересно.

Также в SVEN 370 предусмотрели возможность ее полного отключения, под управление выведена отдельная кнопка на верхнем торце.

Основной же элемент управления системой находится на лицевой панели. Тут поворотный регулятор громкости, совмещенный с кнопкой включения.

На обратной стороне корпуса у каждой из колонок отверстие фазоинвертора. Оно не будет перекрываться и при близком расположении к стене.

Между собой колонки объединяются в общий пучок кабеля. Для работы системы потребуется подключение двух интерфейсов.

Это USB, отвечающий за питание подсветки и усилителя, а также аудиоразъем. Передача звука по USB-интерфейсу здесь не предусмотрена.

Тесты

Для питания можно использовать как свободный разъем на ноутбуке/компьютере, так и зарядное устройство для смартфона/планшета.Тестирование велось с настольным компьютером, питающий кабель подключили к разъему материнской платы, а аудиокабель к встроенной звуковой карте. В таком сценарии SVEN 370 автоматически отключалась при выключении системы и пробуждалась при включении.

Звуковая сцена с заметным смещением в средние частоты, верхние выражены слабо. Басы есть, мягкие, без излишества. Артефактов при воспроизведении замечено не было. Звучат лучше, чем встроенные динамики в мониторе или ноутбуке. Запас по громкости достаточен.

Итоги

SVEN 370 будут интересны в первую очередь как настольный формат акустики под ноутбук, но также подойдут и для рабочего ПК. Невысокая стоимость, компактные габариты, многоцветная подсветка. Не устроить может отсутствие возможности передачи звука по USB-интерфейсу.