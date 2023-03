Обзор SVEN 405. Беспроводная акустика 2.0 для планшета и ноутбука

Изучаемые сегодня колонки SVEN 405 формата 2.0 используют питание по USB и поддерживают беспроводное подключение. Все это делает их хорошим выбором для смартфонов и планшетов, а также ноутбуков, позволяющих использовать даже в условиях ограниченного рабочего пространства.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. Собрана она в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по техническим характеристикам.

SVEN 405 обзор

Внешний вид

У системы строгий и выдержанный внешний вид. Лицевая панель с матовым покрытием черного цвета.

Окрашенные в серебристый цвет излучатель диаметром 45 мм. Ниже поворотный регулятор, отвечающий за регулировку громкости.

На лицевую сторону выведена механическая кнопка, используемая для смены источника воспроизведения и перевода Bluetooth в режим поиска.

Система компактная и легкая, пара колонок весит 750 граммов. На столе занимают ограниченное пространство.

На обратной стороне тумблер питания. Здесь же у SVEN 405 отверстие фазоинвертора.

Тесты

Питание акустика получает по USB-кабелю, для питания будет достаточно подключения к свободному разъему ноутбука или даже внешней батарейке. Есть и аудиокабель с 3.5 мм разъемом.Передавать звук можно по Bluetooth или аудиокабелем. Разницы в качестве передачи звука между двумя этими вариантами замечено не было, как и не сталкивались с заметным расхождением в скорости передачи сигнала. Подключение питающего кабеля к USB

Итоги

Мощность систем 8 Вт, каждая из колонок с динамиком на 4 Вт. Громкость достаточна для эксплуатации в типовой комнате. Звук воспроизводила без посторонних шумов. Использовали ее при работе с MacBook Air и подключали к планшету iPad Air 4. Смотрели сериал Last of Us и прослушивали треки с Яндекс.Музыки.SVEN 405 – недорогая акустика формата 2.0 с беспроводным подключением, выполненная в компактном корпусе и получающая питание по USB. Регулятор громкости на лицевой панели, возможность проводного подключения.