Обзор SVEN 405. Беспроводная акустика 2.0 для планшета и ноутбука

Изучаемые сегодня колонки SVEN 405 формата 2.0 используют питание по USB и поддерживают беспроводное подключение. Все это делает их хорошим выбором для смартфонов и планшетов, а также ноутбуков, позволяющих использовать даже в условиях ограниченного рабочего пространства.

SVEN 405

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. Собрана она в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по техническим характеристикам.

SVEN 405

SVEN 405 обзор

Внешний вид

У системы строгий и выдержанный внешний вид. Лицевая панель с матовым покрытием черного цвета.

SVEN 405

Окрашенные в серебристый цвет излучатель диаметром 45 мм. Ниже поворотный регулятор, отвечающий за регулировку громкости.

SVEN 405

На лицевую сторону выведена механическая кнопка, используемая для смены источника воспроизведения и перевода Bluetooth в режим поиска.

SVEN 405

Система компактная и легкая, пара колонок весит 750 граммов. На столе занимают ограниченное пространство.

SVEN 405

На обратной стороне тумблер питания. Здесь же у SVEN 405 отверстие фазоинвертора.

SVEN 405

Питание акустика получает по USB-кабелю, для питания будет достаточно подключения к свободному разъему ноутбука или даже внешней батарейке. Есть и аудиокабель с 3.5 мм разъемом.

Тесты

Передавать звук можно по Bluetooth или аудиокабелем. Разницы в качестве передачи звука между двумя этими вариантами замечено не было, как и не сталкивались с заметным расхождением в скорости передачи сигнала. Подключение питающего кабеля к USB

SVEN 405

Мощность систем 8 Вт, каждая из колонок с динамиком на 4 Вт. Громкость достаточна для эксплуатации в типовой комнате. Звук воспроизводила без посторонних шумов. Использовали ее при работе с MacBook Air и подключали к планшету iPad Air 4. Смотрели сериал Last of Us и прослушивали треки с Яндекс.Музыки.

Итоги

SVEN 405 – недорогая акустика формата 2.0 с беспроводным подключением, выполненная в компактном корпусе и получающая питание по USB. Регулятор громкости на лицевой панели, возможность проводного подключения.
Обзор SVEN 405. Беспроводная акустика 2.0 для планшета и ноу…
Изучаемые сегодня колонки SVEN 405 формата 2.0 используют питание по USB и поддерживают беспроводное подк…
Обзор SVEN PS-160. Яркая и сочная портативная колонка с защи…
Сегодня детально рассмотрим компактную портативную колонку SVEN PS-160 с защитой от воды уровня IPX5. Пом…
Обзор BBK BTA604. Стильная портативная колонка с MP3, FM и B…
Приближаются новогодние праздники и это хорошее время порадовать как близких, так и себя приятными подарк…
Обзор Defender Boomer 60. Беспроводная акустика с напольным …
Привычный формат беспроводной акустики предполагает возможность свободного ношения с собой и чаще всего т…
Обзор Creative STAGE 360. Саундбар с Dolby Atmos и HDMI ARC…
Изучаемый сегодня саундбар Creative STAGE 360 поддерживает технологию объемного звука Dolby Atmos, позвол…
Представлена портативная колонка Samsung Sound Tower MX-ST45…
Компания Samsung пополнила ассортимент портативных колонок моделью Sound Tower MX-ST45B, мощность которой…
Обзор SVEN 420. Акустика 2.0 с Bluetooth и подсветкой…
Очень часто материнские платы идут со встроенным модулем Wi-Fi, который также идет с поддержкой Bluetooth…
Обзор SVEN SPS-512. Недорогая акустика 2.0 для ноутбуков и м…
Изучаемая сегодня акустика SVEN SPS-512 выполнена в формате 2.0 и, как и ряд рассмотренных ранее моделей,…
Обзор Rombica mysound Tito BT-S052. Портативная колонка для ребенкаОбзор Rombica mysound Tito BT-S052. Портативная колонка для ребенка
Обзор SVEN SPS-509. Недорогие колонки для ноутбука в корпусе из МДФОбзор SVEN SPS-509. Недорогие колонки для ноутбука в корпусе из МДФ
Обзор SVEN PS-275. Беспроводная колонка с защитой от брызг водыОбзор SVEN PS-275. Беспроводная колонка с защитой от брызг воды
Обзор SVEN PS-260. Портативная колонка с яркой подсветкойОбзор SVEN PS-260. Портативная колонка с яркой подсветкой
Обзор SVEN PS-340. Портативная колонка с защитой от водыОбзор SVEN PS-340. Портативная колонка с защитой от воды
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor