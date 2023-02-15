Обзор SVEN 420. Акустика 2.0 с Bluetooth и подсветкой…

Очень часто материнские платы идут со встроенным модулем Wi-Fi, который также идет с поддержкой Bluetooth, позволяя организовать себе рабочее место без лишней кабелей, а в ноутбуках и неттопах является его наличие является негласным стандартом. Это же учтено в изучаемой сегодня акустике формата 2.0 - SVEN 420. Из ее особенностей выделим сенсорное управление подсветкой, внешний блок управления и питание по USB.

Комплектация

Коробка из плотного картона в традиционных цветах. Изображение акустики и данные по ее техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен корпус колонок из пластика черного цвета. В профиле они наклонены относительно центра, направляя звук на пользователя.

Лицевая сторона с металлической решеткой и с загнутыми боковыми гранями. В верхней зоне логотип бренда.

Вся площадь при работе подсвечивается. Поддерживает несколько режимов между которыми можно переключаться касанием к сенсорной кнопке на пульте управления.

Выбрать можно между многоцветным эффектом, статичным цветом и цветомузыкой. Выглядит интересно, если есть усталость от подсветки ее можно будет отключить.

Также на пульте есть кнопки для управления громкостью и выключения питания. Длина кабеля позволяет разместить его на удалении. На внутренней стороне пульта противоскользящая накладка.

Подключается SVEN 420 при помощи спаренного кабеля с двумя типами разъемов. Это аудиоразъем для передачи звука и USB, используемый для подачи питания.

Тесты

На основании каждой из колонок по четыре прорезиненные накладки, снижающие вибрацию и предотвращающие скольжение.Подключить систему можно по Bluetooth, тогда аудиокабель можно будет оставить не подключенным, скрыв из видимой части. USB в свою очередь не требует наличия под рукой розетки, запитывается от свободного разъема на материнской плате или ноутбуке, подойдет и зарядка от смартфона.

Итоги

В этом режиме мы использовали ее большую часть времени тестовой эксплуатации, аудиоразъем при этом является скорее резервным вариантом. Разницы в качестве передачи звука между проводным и беспроводными способами соединения замечено не было.Оснащена система динамиками по 3 Вт каждый. Суммарная же мощность тут 6 Вт, это укладывается в лимит питания который может дать питание по USB. Звук лучше, чем на встроенных динамиках в мониторе или ноутбуке. С ними смотрели фильмы и слушали потоковую музыку.SVEN 420 станет хорошим выбором недорогой акустики для ноутбука или моноблока. Запитав от USB-разъема подключить по Bluetooth, а бонусом станет подсветка с несколькими эффектами.