Обзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферии

Базовый набор игровой периферии включает мышку и клавиатуру. Но для корректной работы сенсора и обеспечивания контролируемого движения мышкой не обойтись без коврика. А если еще вспомнить про необходимость контроля звука, плюс закономерного желания домочадцев оградится от происходящего в игре, то нужно будет потратиться на наушники. В итоге получаем четыре необходимых предмета для возможности насладиться играми. Все это в отдельности нужно еще правильно подобрать и подготовиться к финансовым тратам.

SVEN GS-4300

Но можно приобрести сразу набором, как пример, SVEN GS-4300 за 3 990 рублей будет дешевле, чем отдельно приобретаемая периферия. Кстати, хороший и полезный подарок для подростков и более взрослой аудитории.

Комплектация

Упаковано все в коробку из плотного картона с традиционным оформлением и подробными данными по характеристикам. Для удобства предусмотрена ручка для переноски. Комплект включает наушники, клавиатуру, мышку, коврик, сменные колпачки, щипцы для извлечения переключателей, руководство пользователей и гарантийный талон.

SVEN GS-4300

Внешний вид

Клавиатура

Набор включает полноразмерную клавиатуру с мембранными переключателями. Выполнена из черного матового пластика.

SVEN GS-4300

Несмотря на общую невысокую стоимость для набора, тут есть светодиодная подсветка красного цвета.
Есть даже выбор между постоянным свечением и «дыханием». Три разных цвета. Помимо символов подсвечивается все пространство в рабочей зоне кнопок. Предусмотрена регулировка яркости.

SVEN GS-4300

Отдельных макро и медиаклавиш нет. Вместо этого с зажатой кнопкой FN можно задействовать дополнительное действие в блоке F1-F12. Соответствующие комбинации нанесены в виде иконок.

SVEN GS-4300

В нижней части у клавиатуры SVEN GS-4300 выступ, выполняющий функцию подставки под запястья. Оба SHIFT полноразмерные. ENTER двурядный. Сверху зона с подсвечиваемым логотипом. Справа четыре светодиодных индикатора, отображающих рабочие статусы.

SVEN GS-4300

В комплекте идет восемь сменных колпачков из красного пластика. Ставятся в зону стрелок и WASD.

SVEN GS-4300

На основании две прорезиненные ножки. Две откидные ножки. Наклейка с техническими данными в центре. Отверстия для отвода случайно пролитой жидкости. Подключается при помощи кабеля с защитной тканевой оплеткой. На конце фигурный коннектор.

SVEN GS-4300

Мышка

Комплектуется мышкой в симметричном корпусе. Это проводная мышка. Выполнена из пластика с софт тач покрытием.

SVEN GS-4300

На спинку нанесен схематичный рисунок и логотип. Форма характерна для игровых манипуляторов.

SVEN GS-4300

Слева в углублении находятся две дополнительные клавиши. Зоны с рядом продольными углублениями.

SVEN GS-4300

Прорезиненное колесико прокрутки с текстурными накладками. Позади него три дополнительные кнопки. Они отвечают за переключение чувствительности и отключения подсветки.

SVEN GS-4300

На основании четыре тефлоновые ножки. Они занимают весь периметр основания. В центре окошко сенсора. Для подключения используется кабель в тканевой оплетке. Место выхода усилено.

Наушники

В комплекте SVEN GS-4300 идут наушники с микрофоном. Также выполнены в игровой стилистике.

SVEN GS-4300

В оформлении используется сочетание глянцевых поверхностей и ярко-красных вставок. Оголовье широкое.

SVEN GS-4300

Оно обтянуто экокожей. Внутри мягкая подкладка. На внешней стороне чашек нанесены пометки по правой и левой стороне.

SVEN GS-4300

На левой чашке находится поворотная ножка микрофона. Его можно будет убирать в тех сценариях, когда отсутствует необходимость в нем.
Амбушюры из экокожи. Решетку динамиков защищает ткань. Элементы управления перенесены на пульт на кабеле.
Регулируется уровень громкости. Сам кабель в тканевой оплетке. На конце отдельные каналы под микрофон и динамик.

Коврик

Мягкий коврик с габаритами 272 на 224 мм. Толщина покрытия 3 мм. Выглядит скромно и аскетично. Из оформления отметим логотип производителя в углу.

SVEN GS-4300

Основание прорезинено для исключения соскальзывания по столу во время движения мышкой.

SVEN GS-4300

Тесты

В клавиатуре SVEN GS-4300 установлены переключатели с ходом до 3 мм. Ход мягкий, нажимаются с минимальным уровнем шума. Вполне можно будет играя ночью не мешать окружающим. При необходимости переключатели можно будет сменить на один из комплектных.

SVEN GS-4300

Форма у мышки удобная. Для нее с официального сайта можно загрузить утилиту управления. Сенсор с регулируемым уровнем чувствительности. Есть возможность распределить макросы и перенастроить действия кнопок.

SVEN GS-4300

Микрофон у наушников порадовал качеством передачи голоса. Без искажений, но и без шумоподавления. Есть необходимые регулировки по длине оголовья. Амбушюры мягкие. По звучанию акцент сделать на середину и верхние частоты. Для игровых наушников басов у них маловато. Запас по громкости имеется. При длительном ношении уши запотевают.

SVEN GS-4300

Коврик небольшой. Но вполне достаточный по площади для движения мышки по всем осям.

Итоги по SVEN GS-4300

SVEN GS-4300 – добротный комплект игровой периферии, состоящий из мышки, клавиатуры, наушников и коврика. Вполне достаточно его для комфортной работы за ПК и игр. Хороший вариант в качестве подарка.
Комментарии и отзывы SVEN GS-4300
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