Портативная колонка для пляжа и улицы. Обзор SVEN PS-165

На лицевой стороне металлическая сетка за которой находятся два динамика. В форме восьмерки их огибает зона со светодиодной подсветкой. Доступно переключение режимов и их выбор достаточно хорош.
Больше понравились варианты которые реагируют на воспроизводимую музыку, дополняя эмоции от ее прослушивания. Также подсветку можно выключить.
Корпус у колонки легок, ее можно носить с собой и это не создаст дополнительных трудностей. На боковой грани есть тряпичный ремешок на боковой грани. Перехватить рукой или зафиксировать на раме велосипеда.
Панель управления у SVEN PS-165 панель управления, состоящая из набора кнопок. С помощью них переключаются режимы работы, меняется громкость, перематываются треки, сменяются режимы подсветки. Нажатие на них проходит с небольшим усилием, сами же они хорошо определяются слепым методом за счет текстурной маркировки.
Для предотвращения попадания воды на разъемы находятся они под плотной резиновой заглушкой. Тут слот для microSD карточки, аудиоразъем, USB-С, используемый для зарядки встроенного в колонку аккумулятора.
В колонке установлено два динамика по 8 Вт с общей мощностью в 16 Вт. В звуковой сцене заметное акцентирование средних частот. Подходит под современную музыку, подкасты и аудиокниги. Громкости достаточно для того чтобы наполнить звуком типовую комнату.
Встроенного аккумулятора хватало на 6 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. Сеанс зарядки в среднем занимал полтора часа. Тут установлен аккумулятор с емкостью 3000 мАч.