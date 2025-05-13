Портативная колонка для пляжа и улицы. Обзор SVEN PS-165

Продолжая изучение портативной акустики, сегодня рассмотрим SVEN PS-165 с защитой от воды IPx6 и подсветкой. Оснащена встроенным плеером, считывающим файлы с карты памяти microSD, Bluetooth с поддержкой TWS и выдает мощность в 16 Вт.

Обзор SVEN PS-165

Комплектация

Компактна коробка с пластиковой ручкой. На ней приведены данные по характеристикам. Комплект включает документацию, аудиокабель, USB-кабель.

Обзор SVEN PS-165

Внешний вид

По габаритам немногим больше баночки объемом 500 мл, при этом так же как у нее закруглены боковые грани, а ровное основание можно использовать для вертикальной установки.

Обзор SVEN PS-165

На лицевой стороне металлическая сетка за которой находятся два динамика. В форме восьмерки их огибает зона со светодиодной подсветкой. Доступно переключение режимов и их выбор достаточно хорош.

Обзор SVEN PS-165

Больше понравились варианты которые реагируют на воспроизводимую музыку, дополняя эмоции от ее прослушивания. Также подсветку можно выключить.

Обзор SVEN PS-165

Корпус у колонки легок, ее можно носить с собой и это не создаст дополнительных трудностей. На боковой грани есть тряпичный ремешок на боковой грани. Перехватить рукой или зафиксировать на раме велосипеда.

Обзор SVEN PS-165

Панель управления у SVEN PS-165 панель управления, состоящая из набора кнопок. С помощью них переключаются режимы работы, меняется громкость, перематываются треки, сменяются режимы подсветки. Нажатие на них проходит с небольшим усилием, сами же они хорошо определяются слепым методом за счет текстурной маркировки.

Обзор SVEN PS-165

Для предотвращения попадания воды на разъемы находятся они под плотной резиновой заглушкой. Тут слот для microSD карточки, аудиоразъем, USB-С, используемый для зарядки встроенного в колонку аккумулятора.

Тесты

Система оснащена актуальным модулем Bluetooth с базовым набором кодеков. Две колонки к одному источнику можно соединить в связке TWS и звук на них будет идти одновременно. Из дополнительных режимов проводное соединение и воспроизведение музыкальных файлов с карты памяти. Так во время занятий спортом на открытом воздухе можно заранее загрузить треки и использовать без задействования смартфона.

Обзор SVEN PS-165

В колонке установлено два динамика по 8 Вт с общей мощностью в 16 Вт. В звуковой сцене заметное акцентирование средних частот. Подходит под современную музыку, подкасты и аудиокниги. Громкости достаточно для того чтобы наполнить звуком типовую комнату.

Обзор SVEN PS-165

Встроенного аккумулятора хватало на 6 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. Сеанс зарядки в среднем занимал полтора часа. Тут установлен аккумулятор с емкостью 3000 мАч.

Обзор SVEN PS-165

Итоги

SVEN PS-165 – компактная портативная колонка с защитой от воды и подсветкой. Хорошее качество воспроизведения, выбор режимов работы, встроенный плеер со слотом под карту памяти, удобная форма и легкий вес.
Карманная портативная колонка. Обзор Honor Choice Speaker Mi…
Портативная колонка Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00 одна из самых компактных среди побывавших у нас на…
Представлен саундбар Sharp HT-SBW53121…
Компания Sharp объявила о выпуске саундбаров Sharp Q HT-SBW53121 и HT-SBW55121, которые оценены на европе…
Представлена акустическая система Huawei Yuezhang Home Theat…
Компания Huawei объявила о выпуске акустической системы для домашнего кинотеатра Yuezhang Home Theater 7.…
Беспроводной динамик Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen оцен…
Компания Bang & Olufsen пополнила ассортимент Bluetooth-динамиков третьим поколением модели Beosound A1, …
SVEN PS-99 обзор портативной колонки с защитой от воды…
Готовимся к стремительно приближающемуся лету и в центре внимания сегодня портативная колонка SVEN PS-99 …
Виниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE …
Продолжаем изучать мир «живого» и «теплого» звука и сегодня рассмотрим элегантный ALIVE AUDIO MAGNA с дву…
Виниловый проигрыватель с рупором. Обзор Alive Audio Gramoph…
Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio Gramophone не только порадует душевным прослушивани…
Саундбар Samsung HW-Q990F оценили в 1800 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских саундбаров серии Q моделями HW-Q990F (2025) и HW-Q800F…
Доступный саундбар с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2055Доступный саундбар с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2055
Виниловый проигрыватель с рупором. Обзор Alive Audio GramophoneВиниловый проигрыватель с рупором. Обзор Alive Audio Gramophone
Карманная портативная колонка. Обзор Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00Карманная портативная колонка. Обзор Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00
Саундбар для монитора. Обзор Creative Sound Blaster GS5Саундбар для монитора. Обзор Creative Sound Blaster GS5
Винтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового проигрывателя Alive Audio Great Gatsby Dark WoodВинтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового проигрывателя Alive Audio Great Gatsby Dark Wood
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor