Портативная колонка для пляжа и улицы. Обзор SVEN PS-165

Продолжая изучение портативной акустики, сегодня рассмотрим SVEN PS-165 с защитой от воды IPx6 и подсветкой. Оснащена встроенным плеером, считывающим файлы с карты памяти microSD, Bluetooth с поддержкой TWS и выдает мощность в 16 Вт.

Комплектация

Компактна коробка с пластиковой ручкой. На ней приведены данные по характеристикам. Комплект включает документацию, аудиокабель, USB-кабель.

Внешний вид

По габаритам немногим больше баночки объемом 500 мл, при этом так же как у нее закруглены боковые грани, а ровное основание можно использовать для вертикальной установки.

На лицевой стороне металлическая сетка за которой находятся два динамика. В форме восьмерки их огибает зона со светодиодной подсветкой. Доступно переключение режимов и их выбор достаточно хорош.

Больше понравились варианты которые реагируют на воспроизводимую музыку, дополняя эмоции от ее прослушивания. Также подсветку можно выключить.

Корпус у колонки легок, ее можно носить с собой и это не создаст дополнительных трудностей. На боковой грани есть тряпичный ремешок на боковой грани. Перехватить рукой или зафиксировать на раме велосипеда.

Панель управления у SVEN PS-165 панель управления, состоящая из набора кнопок. С помощью них переключаются режимы работы, меняется громкость, перематываются треки, сменяются режимы подсветки. Нажатие на них проходит с небольшим усилием, сами же они хорошо определяются слепым методом за счет текстурной маркировки.

Тесты

Для предотвращения попадания воды на разъемы находятся они под плотной резиновой заглушкой. Тут слот для microSD карточки, аудиоразъем, USB-С, используемый для зарядки встроенного в колонку аккумулятора.Система оснащена актуальным модулем Bluetooth с базовым набором кодеков. Две колонки к одному источнику можно соединить в связке TWS и звук на них будет идти одновременно. Из дополнительных режимов проводное соединение и воспроизведение музыкальных файлов с карты памяти. Так во время занятий спортом на открытом воздухе можно заранее загрузить треки и использовать без задействования смартфона.

В колонке установлено два динамика по 8 Вт с общей мощностью в 16 Вт. В звуковой сцене заметное акцентирование средних частот. Подходит под современную музыку, подкасты и аудиокниги. Громкости достаточно для того чтобы наполнить звуком типовую комнату.

Встроенного аккумулятора хватало на 6 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. Сеанс зарядки в среднем занимал полтора часа. Тут установлен аккумулятор с емкостью 3000 мАч.

Итоги

SVEN PS-165 – компактная портативная колонка с защитой от воды и подсветкой. Хорошее качество воспроизведения, выбор режимов работы, встроенный плеер со слотом под карту памяти, удобная форма и легкий вес.