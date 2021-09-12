Обзор SVEN PS-195. Портативная колонка с классическим стилем

Летом компания SVEN пополнила линейку беспроводной акустики сразу несколькими интересными моделями и одна из новинок это SVEN PS-195. Помимо интересного внешнего исполнения, она оснащена модулем NFC, упрощающим процесс сопряжения со смартфоном. И как целый ряд рассмотренных поддерживает воспроизведение с разных источников, выступая мультимедийным комбайном.

Комплектация

Средняя стоимость – 3290 рублей.Упакована в коробку из плотного картона с ее изображением и общими данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN PS-195 обзор

Внешний вид

Выполнена в виде прямоугольного «бруска» с закругленными боковыми гранями. В оформлении используются нейтральные цвета.

Внешний вид у нее стильный. Сочетаются поверхности обтянутые тканью и стилизованные под текстуру кожи.

На лицевую сторону направлены два 45 мм динамика с мощностью по 8 Вт. Они скрыты под декоративной панелью и защищены от механических повреждений при транспортировке.

Панель разъемов включает microUSB, используемый для зарядки, полноразмерный USB, слот для карты памяти microSD и аудиоразъем. Есть светодиодный индикатор активности.

Тыльная сторона корпуса также обтянута тканью. Переход между разными типами поверхностей хорошо подогнан, без видимых зазоров.

На верхней панели можно обратить внимание на иконку NFC. В этом участке у SVEN PS-195 находится метка, позволяющая смартфоны с этим модулем синхронизировать простым касанием к этой зоне.

В центре сосредоточена панель с группой из шести механических кнопок. Соответствующая действиям маркировка нанесена на сами клавиши.

Тесты

На основании две резиновые ножки. В центре островок с нанесенной технической информацией и серийным номером. На ровной поверхности стоит устойчиво. Общие габариты колонки 238 × 76 × 84. Весит 850 граммов.За автономную работу отвечает батарея с емкостью 2400 мАч. На среднем уровне громкости ее хватает в среднем на 8 часов воспроизведения. Цикл восстановительной зарядки занимает 2 часа.

Звук приятно порадовал. Хороший уровень детализации. Хорошо себя показала при воспроизведении разножанровых композиций. Использовали ее также для просмотра фильмов со стриминговых сервисов. Ее громкости достаточно для эксплуатации в помещении, при выходе на верхние уровни громкости сохраняла чистоту звука.

С помощью кнопок на верхней грани можно проводить управление воспроизведением контента, переключать источники воспроизведения и изменять уровень громкости. SVEN PS-195 поддерживает разные источники звука: FM-радио, встроенный MP3-плеер, беспроводное и проводное соединения.

Итоги

Установлен актуальный модуль Bluetooth с базовым набором кодеков. Дальность стабильного соединения до 10 метров. Две такие колонки можно соединить в стереопару (TWS) к одному смартфону. MP3-плеер корректно считывает файлы с карты памяти microSD или флешки. Распознаются популярные аудиоформаты. Воспроизводит последовательно. Для FM-тюнера внешней антенной выступает аудиокабель.SVEN PS-195 станет хорошим выбором в качестве домашней настольной акустики для смартфона, планшета, ноутбука или настольного ПК, позволяя аккуратно организовать рабочее пространство без кабелей. Выбор источников воспроизведения, строгий и выдержанный внешний вид с вниманием к деталям, возможность соединения TWS.