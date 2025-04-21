SVEN PS-99 обзор портативной колонки с защитой от воды

Основная часть корпуса выполнена из пластика с матовым покрытием. Лицевая часть с металлической сеткой с мелкой ячейкой, штампован логотип бренда.
За сеткой два динамикам диаметром 50 мм. В форме восьмерки их огибает зона с динамичной RGB-подсветкой. Доступны несколько режимов, которые дополняют звучание. Подсветку можно отключить.
На верхней грани текстурированные иконки, используемые для управления громкости, изменения режима работы, переключение треков, переключения эффектов подсветки. Они не выступают над поверхностью корпуса, исключая случайное нажатие.
Обратная сторона SVEN PS-99 с рифлёной поверхностью, улучшая сцепление в руках.
На боковой стороне под заглушкой разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, и 3.5 мм аудиоразъем.
На основании две компактные ножки, предотвращающие смещение при размещении на ровной поверхности и снижающие вибрацию. Нанесена техническая информация.
Общая мощность составляет 10 Вт. Для своих компактных габаритов выдает высокую громкость. В выдаваемой звуковой сцене акцентируются низкие и средние частоты. Хорошо звучит попса и танцевальные композиции.
Есть микрофон, который можно будет использовать для громкой связи. Также с помощью него можно передавать команды виртуальному голосовому ассистенту. Встроенный аккумулятор с емкостью 1800 мАч с работающей подсветкой давал шесть часов беспрерывного воспроизведения на средней громкости.