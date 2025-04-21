SVEN PS-99 обзор портативной колонки с защитой от воды

Готовимся к стремительно приближающемуся лету и в центре внимания сегодня портативная колонка SVEN PS-99 с защитой IPx5. Оснащена парным динамиком мощностью 10 Вт и использует динамичную RGB-подсветку с эффектами при воспроизведении. Из особенностей отмечаются поддержка различных источников мультимедийного контента и длительное время автономной работы.

SVEN PS-99 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением акустики и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN PS-99 комплектация

Внешний вид

Эта система подходит для частого ношения с собой, совмещая компактность, легкий вес и встроенный темляк для того чтобы перехватить в руке, повесить на крючке или зафиксировать на руле.

SVEN PS-99 внешний вид

Основная часть корпуса выполнена из пластика с матовым покрытием. Лицевая часть с металлической сеткой с мелкой ячейкой, штампован логотип бренда.

SVEN PS-99 внешний вид

За сеткой два динамикам диаметром 50 мм. В форме восьмерки их огибает зона с динамичной RGB-подсветкой. Доступны несколько режимов, которые дополняют звучание. Подсветку можно отключить.

SVEN PS-99 внешний вид

На верхней грани текстурированные иконки, используемые для управления громкости, изменения режима работы, переключение треков, переключения эффектов подсветки. Они не выступают над поверхностью корпуса, исключая случайное нажатие.

SVEN PS-99 внешний вид

Обратная сторона SVEN PS-99 с рифлёной поверхностью, улучшая сцепление в руках.

SVEN PS-99 внешний вид

На боковой стороне под заглушкой разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, и 3.5 мм аудиоразъем.

SVEN PS-99 внешний вид

На основании две компактные ножки, предотвращающие смещение при размещении на ровной поверхности и снижающие вибрацию. Нанесена техническая информация.

Тесты

Поддерживает беспроводное соединение по Bluetooth с возможностью объединения двух колонок в стереопару. Помимо этого можно подключить источник воспроизведения с помощью аудиокабеля, а также FM-радио. Для последнего нужно будет подключить кабель в аудиоразъем, используемый в качестве антенны.

SVEN PS-99 тесты

Общая мощность составляет 10 Вт. Для своих компактных габаритов выдает высокую громкость. В выдаваемой звуковой сцене акцентируются низкие и средние частоты. Хорошо звучит попса и танцевальные композиции.

SVEN PS-99 тесты

Есть микрофон, который можно будет использовать для громкой связи. Также с помощью него можно передавать команды виртуальному голосовому ассистенту. Встроенный аккумулятор с емкостью 1800 мАч с работающей подсветкой давал шесть часов беспрерывного воспроизведения на средней громкости.

Итоги

SVEN PS-99 – компактная портативная колонка с беспроводным и проводным подключением, FM-радио с защитой от воды по стандарту IPx5.
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