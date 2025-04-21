SVEN PS-99 обзор портативной колонки с защитой от воды

Готовимся к стремительно приближающемуся лету и в центре внимания сегодня портативная колонка SVEN PS-99 с защитой IPx5. Оснащена парным динамиком мощностью 10 Вт и использует динамичную RGB-подсветку с эффектами при воспроизведении. Из особенностей отмечаются поддержка различных источников мультимедийного контента и длительное время автономной работы.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением акустики и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Эта система подходит для частого ношения с собой, совмещая компактность, легкий вес и встроенный темляк для того чтобы перехватить в руке, повесить на крючке или зафиксировать на руле.

Основная часть корпуса выполнена из пластика с матовым покрытием. Лицевая часть с металлической сеткой с мелкой ячейкой, штампован логотип бренда.

За сеткой два динамикам диаметром 50 мм. В форме восьмерки их огибает зона с динамичной RGB-подсветкой. Доступны несколько режимов, которые дополняют звучание. Подсветку можно отключить.

На верхней грани текстурированные иконки, используемые для управления громкости, изменения режима работы, переключение треков, переключения эффектов подсветки. Они не выступают над поверхностью корпуса, исключая случайное нажатие.

Обратная сторона SVEN PS-99 с рифлёной поверхностью, улучшая сцепление в руках.

На боковой стороне под заглушкой разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, и 3.5 мм аудиоразъем.

Тесты

На основании две компактные ножки, предотвращающие смещение при размещении на ровной поверхности и снижающие вибрацию. Нанесена техническая информация.Поддерживает беспроводное соединение по Bluetooth с возможностью объединения двух колонок в стереопару. Помимо этого можно подключить источник воспроизведения с помощью аудиокабеля, а также FM-радио. Для последнего нужно будет подключить кабель в аудиоразъем, используемый в качестве антенны.

Общая мощность составляет 10 Вт. Для своих компактных габаритов выдает высокую громкость. В выдаваемой звуковой сцене акцентируются низкие и средние частоты. Хорошо звучит попса и танцевальные композиции.

Итоги

Есть микрофон, который можно будет использовать для громкой связи. Также с помощью него можно передавать команды виртуальному голосовому ассистенту. Встроенный аккумулятор с емкостью 1800 мАч с работающей подсветкой давал шесть часов беспрерывного воспроизведения на средней громкости.SVEN PS-99 – компактная портативная колонка с беспроводным и проводным подключением, FM-радио с защитой от воды по стандарту IPx5.