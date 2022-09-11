Обзор SVEN RX-100. Офисная мышка с кнопками копировать-вставить

Изучаемая сегодня мышка SVEN RX-100 ориентирована на домашние и офисные ПК, выполняющие типовые рабочие задачи. Из ее особенностей выделяются симметричная форма корпуса и дополнительные клавиши с функциями «копировать» и «вставить».

SVEN RX-100

Она относится к недорогому ценовому сегменту, приобрести можно в среднем за 60ф0 рублей.

Комплектация

SVEN RX-100

Поставляется упакованной в прозрачный блистер, оформлении которой акцент сделан на специальные кнопки. С обратной стороны описаны ключевые технические характеристики.

SVEN RX-100

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Вместе с кабелем весит 148 граммов.

SVEN RX-100

Длина корпуса 120 мм. Симметричность не только в общей форме, но и расположении клавиш.

SVEN RX-100

Обе основные клавиши с углублением в центральной части. Установленные здесь переключатели рассчитаны на 3 миллиона нажатий.

SVEN RX-100

В дальней части каждой из кнопок дополнительные кнопки, выполняющие функции «копировать» и «вставить».

SVEN RX-100

Между ними островок с колесиком прокрутки и за ним клавиша, отвечающая за переключение чувствительности сенсора.

SVEN RX-100

Колесико с прорезиненной внешней части. Вращается оно у SVEN RX-100 с небольшим сопротивлением, есть внятные тактильные отсечки.

SVEN RX-100

Боковые части заужены. Тут та же текстура, что и в основной части. Общее качество сборки на хорошем уровне.

SVEN RX-100

Подключается при помощи стилизованного коннектора USB. Длина его 1.5 метра.

SVEN RX-100

Основание ровное, по краям три ножки скольжения. В центре наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Тесты

Мышка не требует установки дополнительного программного обеспечения. Определилась сразу после подключения к устройствам, работающим на базе Android и iOS.

SVEN RX-100

Корректно работали дополнительные клавиши, отвечающие в SVEN RX-100 за копирование и вставку. Помимо использования с офисными программами использовали их при работе с Adobe Premier.

SVEN RX-100

Установлен в ней оптический сенсор с максимальной чувствительностью 4000 DPI. Есть четыре отсечки, между которыми переключение идет последовательным нажатием. Это уровни 1000, 2000, 3000 и 4000 DPI. Поведение у него контролируемо, акселерация наблюдается только на двух верхних уровнях, в целом же справится не только с рабочими задачами, но и играми.

SVEN RX-100

Основной хват для нее ладонный. Общее расположение основных и дополнительных клавиш удобное. На адаптацию много времени не ушло.

Итоги

SVEN RX-100 – «рабочая лошадка», позволяющая упростить работу с документами и файлами. Немаркий корпус, контролируемое поведение сенсора с четырьмя уровнями чувствительности, удобная форма. Не устроить может отсутствие боковых клавиш (ВПЕРЕД и НАЗАД) и защитной оплетки на кабеле.
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