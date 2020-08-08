Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса

На прошлой неделе мы изучали недорогую мышку SVEN RX-200, ориентированную на игровую аудиторию, ограниченную в средствах на покупку периферии. Сегодня мы продолжим изучать подобные решения и в центре внимания будет SVEN RX-114. Это универсальный вариант для дома и работы.

SVEN RX-114

Рекомендованная стоимость составляет 450 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакована мышка в прозрачный блистер. Комплект включает руководство пользователя.

SVEN RX-114

Внешний вид

Как и рассмотренная ранее мышка, выполнена в корпусе симметричной формы. Основным материалом выступает пластик.

SVEN RX-114

Внешние поверхности матовые. Они не подвержены загрязнению следами пальцев.

SVEN RX-114

В оформлении используется сочетание черного и серебристого. На спинку нанесен логотип производителя.

SVEN RX-114

Основные клавиши переходят в спинку без видимых граней. В центре островок с колесиком прокрутки. Здесь же кнопки переключения DPI.

SVEN RX-114

Боковые части SVEN RX-114 заужены, обеспечивая удобный хват. На левой грани две дополнительные клавиши.

SVEN RX-114

Место выхода кабеля усилено и приподнято относительно основания. Оно защищено от перегиба.

SVEN RX-114

Кабель в обычной резиновой оплетке. На конце стилизованный USB-коннектор. Длина 1.5 метра.

SVEN RX-114

По краям основания распределены четыре ножки скольжения. В центре окошко сенсора.

Тесты

SVEN RX-114

Установлен сенсор с чувствительностью до 2000 DPI. С помощью кнопки можно изменять уровень чувствительности сенсора. Четыре позиции: 600, 1000, 1400 и 2000. Курсор перемещается без дрожания. Корректно позволяет работать с интерфейсом и приложениями, можно будет поиграть в игры, не требующие быстрой реакции.

SVEN RX-114

Вес 75 граммов. Форма у мышки удобная. Скользит контролируемо по коврикам с разным типом покрытия. Для переключателей заявлен ресурс службы в 3 миллиона кликов. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Две дополнительные кнопки выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Софта не предусмотрено.

SVEN RX-114

Итоги по SVEN RX-114

SVEN RX-114 станет хорошим выбором для работы. Симметричный корпус, дополнительные кнопки, немаркое покрытие, регулируемая чувствительность сенсора.
Комментарии и отзывы SVEN RX-114
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