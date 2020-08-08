Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса

На прошлой неделе мы изучали недорогую мышку SVEN RX-200, ориентированную на игровую аудиторию, ограниченную в средствах на покупку периферии. Сегодня мы продолжим изучать подобные решения и в центре внимания будет SVEN RX-114. Это универсальный вариант для дома и работы.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 450 рублей. Продажи уже стартовали.Упакована мышка в прозрачный блистер. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Как и рассмотренная ранее мышка, выполнена в корпусе симметричной формы. Основным материалом выступает пластик.

Внешние поверхности матовые. Они не подвержены загрязнению следами пальцев.

В оформлении используется сочетание черного и серебристого. На спинку нанесен логотип производителя.

Основные клавиши переходят в спинку без видимых граней. В центре островок с колесиком прокрутки. Здесь же кнопки переключения DPI.

Боковые части SVEN RX-114 заужены, обеспечивая удобный хват. На левой грани две дополнительные клавиши.

Место выхода кабеля усилено и приподнято относительно основания. Оно защищено от перегиба.

Кабель в обычной резиновой оплетке. На конце стилизованный USB-коннектор. Длина 1.5 метра.

Тесты

По краям основания распределены четыре ножки скольжения. В центре окошко сенсора.

Установлен сенсор с чувствительностью до 2000 DPI. С помощью кнопки можно изменять уровень чувствительности сенсора. Четыре позиции: 600, 1000, 1400 и 2000. Курсор перемещается без дрожания. Корректно позволяет работать с интерфейсом и приложениями, можно будет поиграть в игры, не требующие быстрой реакции.

Вес 75 граммов. Форма у мышки удобная. Скользит контролируемо по коврикам с разным типом покрытия. Для переключателей заявлен ресурс службы в 3 миллиона кликов. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Две дополнительные кнопки выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Софта не предусмотрено.

Итоги по SVEN RX-114

SVEN RX-114 станет хорошим выбором для работы. Симметричный корпус, дополнительные кнопки, немаркое покрытие, регулируемая чувствительность сенсора.