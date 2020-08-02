Обзор SVEN RX-200 Black. Недорогая игровая мышка с подсветкой

Рекомендованная стоимость составляет 380 рублей. Продажи уже стартовали.
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакована мышка в прозрачный блистер. Комплект включает только сам манипулятор.
Внешний видСимметричный корпус. Основным материалом выступает пластик. Сочетаются глянцевые и матовые покрытия
Боковые зоны с углублением. Тут вместо резиновых вставок, используется матовая текстура.
Дополнительные кнопки на боковых частях отсутствуют, как справа, так и слева.
Большая часть площади с глянцевым покрытием. Выглядит привлекательно, но со временем будут собираться следы пальцев.
Основные клавиши у SVEN RX-200, как и в SVEN RX-G810, отделены от снимки углублением. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.
Между кнопки колесико из белого пластика. Его боковые части подсвечиваются. Вместо прорезиненных углублений мелкоточечный рисунок.
Позади колесика кнопка переключения чувствительности. У этой кнопки есть небольшой люфт.
Несмотря на стоимость, реализовали несколько зон с подсветкой. Это прозрачная вставка вдоль всего периметра и логотип на спинке.
Это многоцветная подсветка. Цвета последовательно сменяют друг друга. Возможности смены не предусмотрено.
На основании металлическая пластина с окошком для сенсора. Ее можно снять для уменьшения веса. Три жесткие ножки. Место выхода кабеля приподнято относительно основания.
Кабель без нейлоновой оплетки. Длина 1.8 метра.
Тесты
В SVEN RX-200 установлен оптический сенсор с максимальной чувствительностью 1600 DPI. Три уровня, между которым можно переключаться нажатием. Мышка не требует установки драйвера. Управление не поддерживается.
Сенсор корректно себя ведет на ковриках с мягким и твердым покрытиями. Наблюдается сглаживание. Поддерживаются основные типы хвата.