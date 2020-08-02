Обзор SVEN RX-200 Black. Недорогая игровая мышка с подсветкой

Сегодня в центре внимания у нас недорогая мышка SVEN RX-200. Относится она к игровой периферии, оснащенной оптическим сенсором 1600 с тремя режимами работы. Помимо этого, из особенностей отмечается симметричный корпус.

SVEN RX-200

Рекомендованная стоимость составляет 380 рублей. Продажи уже стартовали.

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Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована мышка в прозрачный блистер. Комплект включает только сам манипулятор.

SVEN RX-200

Внешний вид

Симметричный корпус. Основным материалом выступает пластик. Сочетаются глянцевые и матовые покрытия

SVEN RX-200

Боковые зоны с углублением. Тут вместо резиновых вставок, используется матовая текстура.

SVEN RX-200

Дополнительные кнопки на боковых частях отсутствуют, как справа, так и слева.

SVEN RX-200

Большая часть площади с глянцевым покрытием. Выглядит привлекательно, но со временем будут собираться следы пальцев.

SVEN RX-200

Основные клавиши у SVEN RX-200, как и в SVEN RX-G810, отделены от снимки углублением. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

SVEN RX-200

Между кнопки колесико из белого пластика. Его боковые части подсвечиваются. Вместо прорезиненных углублений мелкоточечный рисунок.

SVEN RX-200

Позади колесика кнопка переключения чувствительности. У этой кнопки есть небольшой люфт.

SVEN RX-200

Несмотря на стоимость, реализовали несколько зон с подсветкой. Это прозрачная вставка вдоль всего периметра и логотип на спинке.

SVEN RX-200

Это многоцветная подсветка. Цвета последовательно сменяют друг друга. Возможности смены не предусмотрено.

SVEN RX-200

На основании металлическая пластина с окошком для сенсора. Ее можно снять для уменьшения веса. Три жесткие ножки. Место выхода кабеля приподнято относительно основания.

SVEN RX-200

Кабель без нейлоновой оплетки. Длина 1.8 метра.

SVEN RX-200

Тесты

SVEN RX-200

В SVEN RX-200 установлен оптический сенсор с максимальной чувствительностью 1600 DPI. Три уровня, между которым можно переключаться нажатием. Мышка не требует установки драйвера. Управление не поддерживается.

SVEN RX-200

Сенсор корректно себя ведет на ковриках с мягким и твердым покрытиями. Наблюдается сглаживание. Поддерживаются основные типы хвата.

SVEN RX-200

Итоги по SVEN RX-200

SVEN RX-200 можно рекомендовать для тех, кто ограничен в поиске мышки под игры и обычную эксплуатацию. Симметричный корпус, подсветка, металлическое основание, регулируемая чувствительность. Не устроить могут отсутствие кнопок на боковой грани и маркая спинка.
Комментарии и отзывы SVEN RX-200
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