Обзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой

Средняя стоимость на момент публикации составляет 740 рублей. Продажи уже стартовали.
SVEN RX-G810 обзор
КомплектацияУпакована в коробку с откидной крышкой. Внутри мышка зафиксирована в прозрачную подложку, позволяющую оценить внешний вид еще до распаковки. Комплект включает инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видВыполнена в симметричном корпусе. Внешние поверхности с софт-тач покрытием.
Как отмечали выше, присутствуют полупрозрачные вставки. Они подсвечиваются. Она многоцветная, есть эффекты. Наиболее точно отображаются красный, зеленый и синий.
Сам внешний вид, характерный для игровых манипуляторов. Полигональная форма и срезанные края кнопок.
Центральный вырез разделяет визуально корпус на две половины. На спинке подсвечиваемый логотип производителя.
На боковых зона углубления с выступом под удобное расположение большого пальца. Резиновые вставки отсутствуют.
Между клавишами SVEN RX-G810 зафиксировано колесико прокрутки с резиновым протектором. Колесико прокрутки с внятными отсечками.
За колесиком две дополнительные клавиши. С помощью них можно изменять чувствительность сенсора.
На боковой грани выведены две дополнительные клавиши. Справа они отсутствуют.
В центре основания окошко сенсора и наклейка с техническими данными. По краям нанесены тефлоновые ножки.
Подключается при помощи кабеля с нейлоновой защитной оплеткой. Длина 1.8 метра. На конце фигурный коннектор.
СофтС официального сайта для SVEN RX-G810 можно загрузить утилиту управления. Интерфейс на английском. Пять профилей под настройки. В основном коне меняются действия кнопок. Задаются до четырех уровней чувствительности.
Выбирается один из эффектов. Скорость и яркость.
Дополнительные настройки мышки.
Тесты
В мышке используется сенсор с регулируемым уровнем чувствительности. Минимальный – 800, максимальный – 4000. Явных проблем с ним нет. Дрожание курсора отсутствует. При выходе на верхние уровни появляется сглаживание и акселерация.
Скольжение контролируемо. Поддерживаются все основные типы хвата.