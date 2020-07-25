Обзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой

Сегодня в центре внимания не дорогая игровая мышка SVEN RX-G810. Но при этом она предлагает подсветку, дополнительные клавиши, а также возможность настройки с помощью программного обеспечения.

SVEN RX-G810 обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 740 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакована в коробку с откидной крышкой. Внутри мышка зафиксирована в прозрачную подложку, позволяющую оценить внешний вид еще до распаковки. Комплект включает инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в симметричном корпусе. Внешние поверхности с софт-тач покрытием.

Как отмечали выше, присутствуют полупрозрачные вставки. Они подсвечиваются. Она многоцветная, есть эффекты. Наиболее точно отображаются красный, зеленый и синий.

Сам внешний вид, характерный для игровых манипуляторов. Полигональная форма и срезанные края кнопок.

Центральный вырез разделяет визуально корпус на две половины. На спинке подсвечиваемый логотип производителя.

На боковых зона углубления с выступом под удобное расположение большого пальца. Резиновые вставки отсутствуют.

Между клавишами SVEN RX-G810 зафиксировано колесико прокрутки с резиновым протектором. Колесико прокрутки с внятными отсечками.

За колесиком две дополнительные клавиши. С помощью них можно изменять чувствительность сенсора.

На боковой грани выведены две дополнительные клавиши. Справа они отсутствуют.

В центре основания окошко сенсора и наклейка с техническими данными. По краям нанесены тефлоновые ножки.

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой защитной оплеткой. Длина 1.8 метра. На конце фигурный коннектор.

Софт

С официального сайта для SVEN RX-G810 можно загрузить утилиту управления. Интерфейс на английском. Пять профилей под настройки. В основном коне меняются действия кнопок. Задаются до четырех уровней чувствительности.

Выбирается один из эффектов. Скорость и яркость.

Дополнительные настройки мышки.

Тесты

В мышке используется сенсор с регулируемым уровнем чувствительности. Минимальный – 800, максимальный – 4000. Явных проблем с ним нет. Дрожание курсора отсутствует. При выходе на верхние уровни появляется сглаживание и акселерация.

Итоги по SVEN RX-G810

Скольжение контролируемо. Поддерживаются все основные типы хвата.SVEN RX-G810 – недорогая игровая мышка с поддержкой софта и макросов, управляемой подсветкой и симметричным корпусом. Проблем и сбоев в ходе теста выявлено не было.