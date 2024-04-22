Беспроводная мышка по цене чашки кофе. Обзор SVEN RX-230W

Изучаемая мышка SVEN RX-230W выполнена в корпусе симметричной формы и поддерживает беспроводное соединение, установленный здесь сенсор идет с регулируемым уровнем чувствительности.

SVEN RX-230W

Комплектация

Упакована в блистер из прозрачного пластика. В комплект входит USB-адаптер, батарейка.

SVEN RX-230W

Внешний вид

SVEN RX-230W

Форма симметричная, мышкой смогут пользоваться левши и правши. В основе пластик с софт-тач покрытием. Представлена в трех цветах: черный, розовый и серый.

SVEN RX-230W

Она достаточно компактная, оптимальная форма для ладони небольшого и среднего размеров. Поддерживает различные типы хвата.

SVEN RX-230W

Основные клавиши переходят в спинку без границы. В центральной части небольшое углубление под пальцы. Между клавишами колесико прокрутки, прорезиненный протектор, упрощающий прокрутку. Позади выведена кнопка, отвечающая за переключение чувствительности.

SVEN RX-230W

На нижней стороне отсек с крышкой для батарейки и пенал для хранения адаптера подключения. Окошко сенсора и наклейка с техническими данными. По краям ножки скольжения.

SVEN RX-230W

Тесты

SVEN RX-230W

Для подключения SVEN RX-230W к системе необходимо соединить комплектный адаптер со свободным USB. Дальше синхронизация проходит автоматически, отдельное проведение настроек и установка драйверов не требуется. Мы проверили с ПК на Windows, ноутбуком с MacOS и умным телевизором Яндекс.

SVEN RX-230W

Установлен здесь сенсор с чувствительностью до 1600 DPI. Предустановлено три уровня – 800, 1200 и 1600. Все три позиции рабочие, сенсор на них не срывает, акселерации не замечено.

SVEN RX-230W

Итоги

SVEN RX-230W – беспроводная симметричная мышка на каждый день. Софт-тач покрытие, переключение чувствительности, тихие переключатели.
Беспроводная мышка по цене чашки кофе. Обзор SVEN RX-230W…
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