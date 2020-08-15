Обзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышка

Сегодня в центре внимания недорогая беспроводная мышка SVEN RX-260W, рассчитанная на работу с браузером и офисными документами. Питается от пальчиковой батарейки, предлагает универсальный вариант подключения и выполнена в симметричном корпусе.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 500 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.Упаковано в прозрачном блистере. Комплект включает адаптер подключения, пальчиковую батарейку и документацию.

Внешний вид

Выполнена в симметричном корпусе. Спинка с матовым покрытием. Профиль у мышки низкий.

Основные клавиши переходят в корпус без видимых границ. Между ними зафиксировано колесико с прорезиненной накладкой

Позади нее находится кнопка переключения уровня чувствительности. На боковых зонах дополнительные клавиши отсутствуют.

На основании SVEN RX-260W расположена съемная крышка, скрывающая отсек под пальчиковую батарейку и пенал для адаптера подключения

Четыре пластиковые ножки по периметру. Окошко сенсора смещено левее. Нанесена наклейка с техническими данными.

Вес у мышки 55 граммов без установленной батарейки. Аккумулятор увеличивает вес и изменяет балансировку.

Тесты

Для подключения используется частота 2.4 ГГц. Подключается к свободному USB. Для работы не требуется установка драйверов и дополнительного программного обеспечения. Соединение с ресивером стабильное.

Форма корпуса удобная с небольшой высотой спинки. Поверхность матовая, рука не скользит. Внешние поверхности матовая. Скольжение легкое. Есть возможность изменения чувствительности сенсора.

Итоги по SVEN RX-260W

SVEN RX-260W – недорогая мышка для работы и офиса с беспроводным подключением. Симметричная форма, использование распространённого типа питания с простой заменой, длительное время автономной работы, регулируемая чувствительность сенсора