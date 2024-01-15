Недорогая беспроводная мышка со съемным аккумулятором. Обзор SVEN RX-450W

Героем сегодняшнего обзора будет недорогая беспроводная мышка SVEN RX-450W с регулируемой чувствительностью сенсора. Из особенностей выделяются симметричный и эргономичный корпус, а также съемный аккумулятор.

SVEN RX-450W

Комплектация

Поставляется в блистере из прозрачного пластика. Комплект включает адаптер подключения, кабель USB и аккумулятор.

SVEN RX-450W

Внешний вид

Выполнен корпус мышки из пластика черного цвета. Форма симметрична, подходит как правшам, так и левшам, но с оговоркой что дополнительные клавиши можно нажимать только большим пальцем правой руки.

SVEN RX-450W

Справа и слева заужен с учетом удобного хвата. В этих зонах текстурный рисунок в виде выступающих шестиугольников. Слева две дополнительные клавиши красного цвета.

SVEN RX-450W

На лицевой стороне по центру разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора.

SVEN RX-450W

Главная пара клавиш переходят в спинку без видимых границ. По центру углубление под пальцы. Между ними островок с кнопкой переключения чувствительности и колесико прокрутки с прорезиненным контуром.

SVEN RX-450W

На основании SVEN RX-450W три ножки скольжения, окошко сенсора и отсек с аккумулятором. Для питания выбран съемная литий-ионная батарея формата 14500. Есть механический тумблер питания.

SVEN RX-450W

Тесты

Для соединения с системой мышка использует радиоканал с частотой 2.4 ГГц, а соединение обеспечивает комплектный USB-адаптер. Достаточно подключить его и соединение пройдет автоматически. Поддерживаются различные системы, включая MacOS, Linux и Windows.

SVEN RX-450W

В мышке установлен сенсор с регулируемым уровнем чувствительности. Предустановлено три уровня: 1600, 2400 и 3200 DPI. Переключение между ними идет нажатием на кнопку, расположенную позади колесика прокрутки. Максимальный уровень подойдет для мониторов с 4К-разрешением и сеттингов из нескольких мониторов, большую же часть времени эксплуатировали на отметке 1600 DPI. Курсор не срывало, не дрожал. Движения контролируемы.

SVEN RX-450W

Форма удобная, манипулятор поддерживает различные типы хвата. Эргономичная и легкая. Подойдет в сценариях когда за монитором проводится много рабочего времени. На полном заряде работает длительное время, зарядка при этом проводится через актуальный USB-C. В дальнейшем не составит проблем заменить аккумулятор, процедура эта проходит без разбора корпуса.

Итоги

SVEN RX-450W – недорогая беспроводная мышка, выполненная в эргономичном корпусе. Из особенностей которые приятно удивили в этом ценовом сегменте отметим заменяемый аккумулятор и использование USB-С для зарядки.
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