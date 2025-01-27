Беспроводная вертикальная мышка. Обзор SVEN RX-550SW

Выбор в пользу вертикальных мышек позволяет снизить нагрузку на кисть и повысить удобство работы. С ними минимизируется риск туннельного синдрома, позволяя длительно работать и выполнять повседневные задачи. SVEN RX-550SW поддерживает беспроводное подключение на радиочастоте и через Bluetooth с возможностью подключить до 3 устройств, оснащена бесшумными кнопками.

Комплектация

Поставляется в коробке с прозрачным окошком из прозрачного пластика. Приведены данные по ключевым особенностям и характеристикам. Комплект включает адаптер подключения, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

У корпуса вертикальный угол составляет 60 градусов. Обеспечивается комфортное расположение кисти, без нагрузки на суставы. Выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием.

Левая часть заужена, есть площадка под размещение большого пальца. В верхней зоне две дополнительные клавиши, по выполняющие действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».

Вдоль нижней грани вставка из полупрозрачного пластика, подсвечиваемая во время работы. Многоцветная и создающая легкое фоновое освещение на рабочем пространстве. Аккуратно и не мешается во время работы.

Правая часть отлита с учетом расположения пальцев, тут можно обратить внимание на волнистую поверхность. Это еще одна особенность корпуса, улучшающее эргономику.

В паре основных клавиш установлены тихие переключатели с высоким ресурсом службы. Колесико прокрутки у SVEN RX-550SW с резиновой противоскользящей накладкой.

Позади колесика кнопка переключения чувствительности. Четыре предустановленных уровня: 800, 1200, 1600 и 2400 DPI.

На лицевой стороне разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора с емкостью 700 мАч. Автономность отличная, на одном заряде работает по 3-4 недели.

Тесты

Передатчик можно будет хранить в пенале на основании. Тут находится кнопка, используемая для переключения соединения между тремя устройствами, механический тумблер питания, окошко сенсора. По периметру ножки скольжения.Соединить SVEN RX-550SW можно с помощью Bluetooth или используя USB-передатчик на радиочастоте 2.4 ГГц. Мышка определяется автоматически, поддерживает разные операционные системы. Соединение стабильное, за время эксплуатации не сталкивались с проблемами и сбоями.

Установленный сенсор продемонстрировал высокую точность на разрешениях 800 и 1200 DPI, на максимальных 2400 DPI наблюдалась акселерация. Эксплуатировать можно как с ковриком, так и без него. Работать можно с мониторами в 4К-разрешении или на рабочем пространстве с несколькими мониторами.

Не имея опыт эксплуатации вертикальных мышек, потребуется некоторое время на привыкание. Подобный формат действительно удобен, что особенно заметно при длительной работе, снижая общую усталость.

Итоги

SVEN RX-550SW – доступная вертикальная мышка с беспроводным соединением. Бесшумные переключатели, четыре уровня чувствительности сенсора, длительное время автономной работы и зарядка через USB-C.