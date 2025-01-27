Беспроводная вертикальная мышка. Обзор SVEN RX-550SW

Левая часть заужена, есть площадка под размещение большого пальца. В верхней зоне две дополнительные клавиши, по выполняющие действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».
Вдоль нижней грани вставка из полупрозрачного пластика, подсвечиваемая во время работы. Многоцветная и создающая легкое фоновое освещение на рабочем пространстве. Аккуратно и не мешается во время работы.
Правая часть отлита с учетом расположения пальцев, тут можно обратить внимание на волнистую поверхность. Это еще одна особенность корпуса, улучшающее эргономику.
В паре основных клавиш установлены тихие переключатели с высоким ресурсом службы. Колесико прокрутки у SVEN RX-550SW с резиновой противоскользящей накладкой.
Позади колесика кнопка переключения чувствительности. Четыре предустановленных уровня: 800, 1200, 1600 и 2400 DPI.
На лицевой стороне разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора с емкостью 700 мАч. Автономность отличная, на одном заряде работает по 3-4 недели.
Передатчик можно будет хранить в пенале на основании. Тут находится кнопка, используемая для переключения соединения между тремя устройствами, механический тумблер питания, окошко сенсора. По периметру ножки скольжения.
Установленный сенсор продемонстрировал высокую точность на разрешениях 800 и 1200 DPI, на максимальных 2400 DPI наблюдалась акселерация. Эксплуатировать можно как с ковриком, так и без него. Работать можно с мониторами в 4К-разрешении или на рабочем пространстве с несколькими мониторами.
Не имея опыт эксплуатации вертикальных мышек, потребуется некоторое время на привыкание. Подобный формат действительно удобен, что особенно заметно при длительной работе, снижая общую усталость.