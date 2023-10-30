Беспроводная мышка для повседневной работы. Обзор SVEN RX-570SW

Изучаемая беспроводная мышка SVEN RX-570SW выполнена в низкопрофильным корпусе, созданным с учетом обеспечивания максимального удобства использования. Она легкая, тихая и при этом предлагает два варианта соединения, с помощью комплектного адаптера или Bluetooth.

Комплектация

Упакована в прозрачный блистер с подложкой, оформленной в характерной для производителя стилистике. Комплект включает USB-кабель, адаптер и руководство пользователя.

Внешний вид

Высота корпуса в самой выпуклой точке не превышает 33 мм. Весит при этом всего 76 граммов.

Выполнена она с сочетанием пластика с матовым покрытием на спинке и глянцем по краям. Симметричная, подойдет как левшам, так и правшам.

Основные клавиши переходят в спинку без границ. Здесь установлены тихие переключатели с заявленным ресурсом службы в не менее, чем три миллиона кликов.

Между кнопками колесико прокрутки с текстурной прорезиненной серединой. Прокрутка с внятными тактильными отсечками.

За колесиком кнопка переключения чувствительности. Для установленного здесь сенсора задано три уровня: 800, 1200 и 1600.

В SVEN RX-570SW используется встроенный аккумулятор с емкостью 400 мАч. Зарядка проводится через разъем USB-C на передней грани.

Тесты

На основании две ножки скольжения, окошко сенсора, переключатель режимов работы с промежуточным положением – выключено, а также отсек для хранения адаптера подключения.Подключить эту мышку можно к различным типам устройств, включая ноутбук, настольный ПК, моноблок, планшет и даже смартфон. На выбор есть подключение адаптера USB к свободному разъему на устройстве или сопряжение по Bluetooth с запоминанием подключенных устройств. Оба варианта соединения работали стабильно.

Эксплуатацию вели на коврике с тканевым покрытием, не было дрожания и срывов курсора. Поведение контролируемое, большую часть времени использовали для типовой работы с MacOS.

Форма оптимальна под ладонный хват. Рука при размещении на мышке заметно не напрягалась. Хороший вариант для работы в офис или дома. При этом встроенный аккумулятор за две недели тестового использования не разрядился.

Итоги

SVEN RX-570SW – недорогая беспроводная мышка для повседневной работы. Легкий корпус с невысоким профилем, симметричная форма, бесшумные переключатели, три уровня чувствительности сенсора, радиоканал и Bluetooth.