Беспроводная мышка для повседневной работы. Обзор SVEN RX-570SW

Выполнена она с сочетанием пластика с матовым покрытием на спинке и глянцем по краям. Симметричная, подойдет как левшам, так и правшам.
Основные клавиши переходят в спинку без границ. Здесь установлены тихие переключатели с заявленным ресурсом службы в не менее, чем три миллиона кликов.
Между кнопками колесико прокрутки с текстурной прорезиненной серединой. Прокрутка с внятными тактильными отсечками.
За колесиком кнопка переключения чувствительности. Для установленного здесь сенсора задано три уровня: 800, 1200 и 1600.
В SVEN RX-570SW используется встроенный аккумулятор с емкостью 400 мАч. Зарядка проводится через разъем USB-C на передней грани.
На основании две ножки скольжения, окошко сенсора, переключатель режимов работы с промежуточным положением – выключено, а также отсек для хранения адаптера подключения.
Эксплуатацию вели на коврике с тканевым покрытием, не было дрожания и срывов курсора. Поведение контролируемое, большую часть времени использовали для типовой работы с MacOS.
Форма оптимальна под ладонный хват. Рука при размещении на мышке заметно не напрягалась. Хороший вариант для работы в офис или дома. При этом встроенный аккумулятор за две недели тестового использования не разрядился.