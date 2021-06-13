Обзор SVEN RX-590SW. Мышка с двумя вариантами беспроводного подключения

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SVEN RX-590SW обзор
КомплектацияУпакована в прозрачный блистер, позволяющий оценить особенности внешнего вида. Комплект включает инструкцию, USB-адаптер и USB-C кабель.
Внешний видКорпус мышки выполнен из черного пластика. Большая часть площади матовая, обеспечивает хорошее сцепление и отсутствие проблем с загрязнением.
Форма эргономичная, повторяет ладонь. Общий вес у мышки легкий, составляет 95 граммов.
Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Поверхность клавиш с углублением под размещение пальцев.
Колесико прокрутки с тугим ходом. В центральной части нанесено прорезиненное покрытие с текстурными насечками.
Позади него у SVEN RX-590SW кнопки переключения чувствительности. Они по умолчанию меняют режим чувствительности.
Еще две дополнительные клавиши на левой грани. По умолчанию они выполняют действия «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».
На основании скрывается пенал для комплектного USB-адаптера. Здесь же окошко сенсора.
Отдельно отметим переключатель, он не только отключает питание, но и отвечает за выбор одного из режимов подключения.
Эта мышка оснащена встроенным аккумулятором с возможностью зарядки через актуальный USB-C.
Тесты
Мышка поддерживает два варианта подключения. Это комплектный USB-адаптер, с ним определяется автоматически после подключения к системе. Соединение стабильное, видимых задержек нет. Поддерживаются разные типы операционных систем.
Еще один способ подключения SVEN RX-590SW это Bluetooth. Его можно использовать с ноутбуками, оставляя свободными USB для накопителей или другой периферии, планшетами, смартфонами и даже умными телевизорами.
По эргономике мышки нареканий нет. Ладонь на ней размещается удобно. Кнопки с тактильным откликом. Для них заявлен ресурс в 3 миллиона кликов. Не понравиться может тугая прокрутка колесика. Форма корпуса оптимизирована под правшей.
Работает на ковриках с разными типами покрытия. За скольжение отвечают три тефлоновые ножки. Используется сенсор с регулируемой скоростью вращения. Три уровня: 800, 1200 и 1600 DPI.
Встроенный аккумулятор за время длительного теста разрядить нам не удалось. Можно предложить, что хватит на 2-3 месяца минимум. Зарядка проходит с помощью распространённого типа кабеля.