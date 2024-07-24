Доступная игровая мышка с макросами и подсветкой. Обзор SVEN RX-G800

Изучаемая сегодня игровая мышка SVEN RX-G800 относится к доступному сегменту. При этом она может похвастать программируемыми клавишами с поддержкой макросов, настраиваемым разрешением сенсора с максимальным уровнем 7200 DPI и выполненная в корпусе с настраиваемой RGB-подсветкой.

SVEN RX-G800

Комплектация

SVEN RX-G800

Коробка с традиционным оформлением. На обратной стороне данные по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN RX-G800

Внешний вид

Симметричный корпус из пластика с глянцевым внешним покрытием. Спинка полупрозрачная, внутри находится подсвечиваемая подложка с логотипом бренда и рисунком.

SVEN RX-G800

Также подсвечивается небольшое пространство под основными клавишами. Сама подсветка реализована аккуратно, это RGB с выбором библиотеки эффектов и возможностью их настройки.

SVEN RX-G800

Отдельный подсвечиваемый участок находится по краям колесика прокрутки. Здесь цвет привязывается к уровню чувствительности сенсора. Всего их 6 разных, информативно. Кнопка переключения находится позади колесика.

SVEN RX-G800

Боковые стороны заужены. В этой части матовое покрытие, улучшающее сцепление. Слева кнопки, выполняющие по умолчанию действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Справа этих кнопок нет.

SVEN RX-G800

Основные клавиши с переключателями, нажимаемыми с хорошо слышимым щелчком. Заявленный ресурс наработки на отказ для них составляет 30 миллионов кликов.

SVEN RX-G800

Интерфейсный кабель длиной 1.8 метра. Ферритовая защита и липучка, позволяющая стянуть лишнюю длину. Он устойчив к истиранию и не запутывается.

SVEN RX-G800

На основании SVEN RX-G800 по краям две ножки скольжения, наклейка с серийным номером и окошко сенсора.

Софт

Для мышки с официального сайта можно загрузить утилиту управления. В главном окне можно выбрать между офисным и тремя игровыми режимами работы. Настроить действие до шести кнопок.

SVEN RX-G800

Доступен редактор макросов. Поддерживается регистрация зажатых кнопок и выбор количества повторов.

SVEN RX-G800

Изменение точности указателя, скорости стрельбы и прокрутки. Задается шесть разных уровней чувствительности с последующим переключением между ними.

SVEN RX-G800

Библиотека эффектов подсветки. Направление эффекта и его скорость.

SVEN RX-G800

Тесты

Поддерживает все типы хвата. Ладонь на ней располагается удобно, дополнительные кнопки доступны без ослабевания и изменения положения руки. Весит корпус 135 граммов.

SVEN RX-G800

Установлен оптический сенсор с регулируемым уровнем чувствительности от 200 до 7200 DPI. Как показала практика, он не срывал и не дрожал на уровне до 3200 DPI. Мышка использовалась в сетевых шутерах, обеспечивая кучную и точную стрельбу. На боковые клавиши можно привязать макросы.

SVEN RX-G800

Итоги

SVEN RX-G800 – доступная игровая мышка с поддержкой макросов, подсветкой с эффектами, выполненная в корпусе симметричной формы.
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