Доступная игровая мышка с макросами и подсветкой. Обзор SVEN RX-G800

Коробка с традиционным оформлением. На обратной стороне данные по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Также подсвечивается небольшое пространство под основными клавишами. Сама подсветка реализована аккуратно, это RGB с выбором библиотеки эффектов и возможностью их настройки.
Отдельный подсвечиваемый участок находится по краям колесика прокрутки. Здесь цвет привязывается к уровню чувствительности сенсора. Всего их 6 разных, информативно. Кнопка переключения находится позади колесика.
Боковые стороны заужены. В этой части матовое покрытие, улучшающее сцепление. Слева кнопки, выполняющие по умолчанию действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Справа этих кнопок нет.
Основные клавиши с переключателями, нажимаемыми с хорошо слышимым щелчком. Заявленный ресурс наработки на отказ для них составляет 30 миллионов кликов.
Интерфейсный кабель длиной 1.8 метра. Ферритовая защита и липучка, позволяющая стянуть лишнюю длину. Он устойчив к истиранию и не запутывается.
На основании SVEN RX-G800 по краям две ножки скольжения, наклейка с серийным номером и окошко сенсора.
Доступен редактор макросов. Поддерживается регистрация зажатых кнопок и выбор количества повторов.
Изменение точности указателя, скорости стрельбы и прокрутки. Задается шесть разных уровней чувствительности с последующим переключением между ними.
Библиотека эффектов подсветки. Направление эффекта и его скорость.
Установлен оптический сенсор с регулируемым уровнем чувствительности от 200 до 7200 DPI. Как показала практика, он не срывал и не дрожал на уровне до 3200 DPI. Мышка использовалась в сетевых шутерах, обеспечивая кучную и точную стрельбу. На боковые клавиши можно привязать макросы.