Обзор SVEN RX-G805. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой

Изучаемая сегодня игровая мышка SVEN RX-G805 получила сенсор с переключаемым уровнем чувствительности, динамичную подсветку с эффектами, а также дополнительными клавишами. Она сопровождается программным обеспечением с возможностью программирования клавиш, подробным редактором макросов, детальным управлением сенсором.

SVEN RX-G805

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением мышки и данными по ее ключевым особенностям исполнения. Комплект включает руководство пользователя.

SVEN RX-G805

Внешний вид

У мышки эффектное внешнее исполнение с изображением черепа и светящимися глазницами. Светится также и сам череп на спинке.

SVEN RX-G805

На основные клавиши нанесен рисунок с царапинами, оставленными хищником на кости. Общий внешний вид получился интересным.

SVEN RX-G805

Установлены переключатели с ресурсом службы в более 3 миллиона кликов. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

SVEN RX-G805

Между ними колесико прокрутки с прорезиненной накладкой и выраженными выступами, упрощающими прокручивание. Центральная часть колесика подсвечивается. За ним располагается кнопка, которая по умолчанию переключает уровни чувствительности.

SVEN RX-G805

Форма у манипулятора симметричная, но с оговоркой, дополнительные боковые клавиши находятся только на левой грани. Сами боковины заужены для удобного хвата.

SVEN RX-G805

Основание, как и остальная часть корпуса у SVEN RX-G805 выполнены из пластика. По периметру распределены три ножки скольжения. Нанесена наклейка с технической информацией. В центре окошко сенсора.

SVEN RX-G805

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с защитной нейлоновой оплеткой и ферритовой защитой.

SVEN RX-G805

Софт

С официального сайта доступна для загрузки утилита управления. В ее главном окне можно сменить режим работы, выбрав между офисным и игровым сценарием эксплуатации. Задать действие до 6 кнопок.

SVEN RX-G805

Задаются до шести уровней чувствительности сенсора. Горячая кнопка с частотой повтора и интервалами между ними. Скорость перемещения и двойного клика.

SVEN RX-G805

Редактор макросов. Помимо записи есть изменение интервалов между нажатиями.

SVEN RX-G805

Тесты

Оснащена SVEN RX-G805 сенсором с диапазоном чувствительности от 500 до 8000 DPI. В играх и при работе пользовались уровнями не превышающими 2400 DPI. На этом диапазоне ее не срывало, поведение сенсора полностью контролируемо. Использовали как на ковриках с мягким, так и твердым типом покрытий.

SVEN RX-G805

Подходит она под различные типы хвата. Вес корпуса составляет 149 граммов. Длительная эксплуатация проходила без дискомфорта.

SVEN RX-G805

Итоги

SVEN RX-G805 – игровая мышка, закрывающая все потребности типового геймера, предпочитающего шутеры, предлагая возможности записи макросов, управления сенсора с широким диапазоном чувствительности.
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