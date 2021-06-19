Обзор SVEN RX-G815. Недорогая игровая мышка с регулировкой веса и макросами

Продолжая изучение актуальной модельной линейки игровой периферии, в центре внимания будет мышка SVEN RX-G815 с регулируемой системой веса, настраиваемой чувствительностью сенсора и управляемыми дополнительными клавишами. Из особенностей отмечаются регулируемый вес и многоцветная подсветка.

SVEN RX-G815 обзор

Комплектация

Приобрести можно в российских магазинах в среднем за 1 300 рублей.Комплект включает инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке, оформленной в игровой стилистике. В верхней части ручка для переноски

Внешний вид

Выполнена в эргономичном корпусе из черного пластика. Внешние поверхности матовые, не пачкаются.

Форма симметричная, но пара дополнительных клавиш есть только на левой грани.

Основные клавиши отделены от спинки. Выглядят такие отдельные панели как футуристичный обед. Эффект дополнен стилизацией под колеса по краям.

Справа и слева углубления для улучшения хвата. В основании площадки под размещение пальцев.

Под съемными заглушками скрываются отсеки для размещения грузиков. Расположены они с двух сторон. Суммарно четыре грузика, по два с каждой из сторон.

Владелец SVEN RX-G815 сможет не только менять общий вес мышки, но и проводить балансировку, изменяя количество по правой и левой сторонам.

В основных клавишах установлены переключатели с ресурсом службы в 10 миллионов кликов.

Колесико прокрутки выполнено из металла. Верхняя поверхность с текстурными насечками. Вращается с хорошо различимыми отсечками.

Позади колесика две дополнительные клавиши. Корпус кнопок с выступом, упрощающим определение слепым методом.

Напомним, еще две клавиши на левой грани под большой палец левой руки. Нажимаются эти клавиши бесшумно.

Несколько зон с подсветкой. Логотип на спинке и боковые зоны колесика. Подсветкой можно управлять.

На основании у SVEN RX-G815 по периметру распределены тефлоновые ножки, отвечающие за скольжение по поверхности стола или коврика. В центре окошко сенсора.

Софт

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Место выхода усилено и защищено от перегиба. Длина 1.8 метра.Доступна утилита для тонких настроек. Два профиля для распределения настроек. Можно сохранять и загружать настройки. В главном окне выводятся опции для настроек семи клавиш. Здесь же можно включить переключение профиля зажатием клавиши DPI.

Во вкладке «РАСШИРЕННОЕ» выставляются режимы стрельбы, скорость перемещения курсора и прокрутки. Шесть уровней чувствительности. Для удобства каждому уровню соответствует отдельный цвет.

Для подсветки по самой мышке выделена отдельная вкладка. Выставляются скорость и один из режимов. Всего их тут шесть: неон, случайный цвет, дышащий, медленное дыхание, дыхание в цвет уровня DPI, статичный цвет по DPI.

Редактор макросов.

Тесты

Мышка корректно работает с разными типами устройств. Определяется автоматически. Мы использовали ее в паре с игровым ПК. Проблем со скоростью передачи сигнала и стабильностью работы выявлено не было.

Поддерживаются основные типы хвата. Хорошие возможности по кастомизации со сменой веса, а также балансировки по смене центра тяжести. Открытые поверхности и вырезы, как показала практика нескольких недель эксплуатации, не создает проблем с загрязнением пылью.

Дополнительные клавиши с созданием макросов, регулируемый уровень чувствительности. Установлен сенсор с чувствительностью до 8000 DPI. На начальных уровнях работал без акселерации. С повышением появляется сглаживание.

Итоги

SVEN RX-G815 предлагает целый ряд возможностей и особенностей, которые характерны для игровых мышек более высокого ценового сегмента. Регулируемый вес, смещение центра тяжести, управляемая подсветка, макросы и софт для настройки. Не устроить может отсутствие кнопок на правой грани.