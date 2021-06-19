Обзор SVEN RX-G815. Недорогая игровая мышка с регулировкой веса и макросами

Продолжая изучение актуальной модельной линейки игровой периферии, в центре внимания будет мышка SVEN RX-G815 с регулируемой системой веса, настраиваемой чувствительностью сенсора и управляемыми дополнительными клавишами. Из особенностей отмечаются регулируемый вес и многоцветная подсветка.

SVEN RX-G815

Приобрести можно в российских магазинах в среднем за 1 300 рублей.

SVEN RX-G815 обзор

Комплектация

Комплект включает инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке, оформленной в игровой стилистике. В верхней части ручка для переноски

SVEN RX-G815

Внешний вид

Выполнена в эргономичном корпусе из черного пластика. Внешние поверхности матовые, не пачкаются.

SVEN RX-G815

Форма симметричная, но пара дополнительных клавиш есть только на левой грани.

SVEN RX-G815

Основные клавиши отделены от спинки. Выглядят такие отдельные панели как футуристичный обед. Эффект дополнен стилизацией под колеса по краям.

SVEN RX-G815

Справа и слева углубления для улучшения хвата. В основании площадки под размещение пальцев.

SVEN RX-G815

Под съемными заглушками скрываются отсеки для размещения грузиков. Расположены они с двух сторон. Суммарно четыре грузика, по два с каждой из сторон.

SVEN RX-G815

Владелец SVEN RX-G815 сможет не только менять общий вес мышки, но и проводить балансировку, изменяя количество по правой и левой сторонам.

SVEN RX-G815

В основных клавишах установлены переключатели с ресурсом службы в 10 миллионов кликов.

SVEN RX-G815

Колесико прокрутки выполнено из металла. Верхняя поверхность с текстурными насечками. Вращается с хорошо различимыми отсечками.

SVEN RX-G815

Позади колесика две дополнительные клавиши. Корпус кнопок с выступом, упрощающим определение слепым методом.

SVEN RX-G815

Напомним, еще две клавиши на левой грани под большой палец левой руки. Нажимаются эти клавиши бесшумно.

SVEN RX-G815

Несколько зон с подсветкой. Логотип на спинке и боковые зоны колесика. Подсветкой можно управлять.

SVEN RX-G815

На основании у SVEN RX-G815 по периметру распределены тефлоновые ножки, отвечающие за скольжение по поверхности стола или коврика. В центре окошко сенсора.

SVEN RX-G815

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Место выхода усилено и защищено от перегиба. Длина 1.8 метра.

Софт

Доступна утилита для тонких настроек. Два профиля для распределения настроек. Можно сохранять и загружать настройки. В главном окне выводятся опции для настроек семи клавиш. Здесь же можно включить переключение профиля зажатием клавиши DPI.

SVEN RX-G815

Во вкладке «РАСШИРЕННОЕ» выставляются режимы стрельбы, скорость перемещения курсора и прокрутки. Шесть уровней чувствительности. Для удобства каждому уровню соответствует отдельный цвет.

SVEN RX-G815

Для подсветки по самой мышке выделена отдельная вкладка. Выставляются скорость и один из режимов. Всего их тут шесть: неон, случайный цвет, дышащий, медленное дыхание, дыхание в цвет уровня DPI, статичный цвет по DPI.

SVEN RX-G815

Редактор макросов.

SVEN RX-G815

Тесты

Мышка корректно работает с разными типами устройств. Определяется автоматически. Мы использовали ее в паре с игровым ПК. Проблем со скоростью передачи сигнала и стабильностью работы выявлено не было.

SVEN RX-G815

Поддерживаются основные типы хвата. Хорошие возможности по кастомизации со сменой веса, а также балансировки по смене центра тяжести. Открытые поверхности и вырезы, как показала практика нескольких недель эксплуатации, не создает проблем с загрязнением пылью.

SVEN RX-G815

Дополнительные клавиши с созданием макросов, регулируемый уровень чувствительности. Установлен сенсор с чувствительностью до 8000 DPI. На начальных уровнях работал без акселерации. С повышением появляется сглаживание.

SVEN RX-G815

Итоги

SVEN RX-G815 предлагает целый ряд возможностей и особенностей, которые характерны для игровых мышек более высокого ценового сегмента. Регулируемый вес, смещение центра тяжести, управляемая подсветка, макросы и софт для настройки. Не устроить может отсутствие кнопок на правой грани.
Комментарии и отзывы SVEN RX-G815
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