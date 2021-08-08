Обзор SVEN RX-G820. Недорогая игровая мышка с макросами

Средняя ее стоимость 890 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Основным материалом выступает пластик. Боковые стороны матовые, спинка софт-тач. Она приятна тактильно, но собирает следы пальцев.
На боковой стороне две дополнительные клавиши, по умолчанию выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД. В дальнейшем можно перенастроить.
Главная пара клавиш переходит в спинку без видимых границ. Переключатели установленные в SVEN RX-G820 рассчитаны на 10 миллионов кликов.
Между ними отдельный островок с колесиком прокрутки и кнопкой, изменяющей уровень чувствительности сенсора. Центральная зона колесика подсвечивается.
Еще одна зона с подсветкой это логотип на спинке. Также светится весь нижний периметр корпуса мышки.
В центре основания окошко сенсора. По периметру ножки скольжения. Нанесена наклейка с техническими данными.
Кабель длиной 1.8 метра с фигурным коннектором и нейлоновой защитой. Не подвержен запутыванию и излому. Место выхода дополнительно усилено.
Выбирается действие до 6 кнопок. С учетом того что две из них основные, распределить можно до 4 быстрых команд или макросов.
Под сами макросы выделена отдельная вкладка с записью, удалением и редактированием.
В “РАСШИРЕННОЕ” выставляется четыре уровня чувствительности и свой цвет для каждого, в последующем отображаемый на колесике. Точность указателя, скорость прокрутки и скорость кнопки огонь.
В плане формы все хорошо. Поддерживаются основные типы хвата. Кнопки расположены удобно. Колесико вращается с отсечками и небольшим сопротивлением.