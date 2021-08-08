Обзор SVEN RX-G820. Недорогая игровая мышка с макросами

Изучаемая сегодня игровая мышка SVEN RX-G820 относится к ценовому сегменту до одной тысячи рублей. Но при этом производитель смог предложить эргономичную форму корпуса, сенсор с регулируемым уровнем чувствительности и даже программное обеспечение, а также зоны с многоцветной подсветкой.

Комплектация

Средняя ее стоимость 890 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку с описанием ее особенностей и данными по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Форма корпуса у манипулятора рассчитана под правшей. Она повторяет форму ладони, обеспечивая удобный хват.

Основным материалом выступает пластик. Боковые стороны матовые, спинка софт-тач. Она приятна тактильно, но собирает следы пальцев.

На боковой стороне две дополнительные клавиши, по умолчанию выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД. В дальнейшем можно перенастроить.

Главная пара клавиш переходит в спинку без видимых границ. Переключатели установленные в SVEN RX-G820 рассчитаны на 10 миллионов кликов.

Между ними отдельный островок с колесиком прокрутки и кнопкой, изменяющей уровень чувствительности сенсора. Центральная зона колесика подсвечивается.

Еще одна зона с подсветкой это логотип на спинке. Также светится весь нижний периметр корпуса мышки.

В центре основания окошко сенсора. По периметру ножки скольжения. Нанесена наклейка с техническими данными.

Софт

Кабель длиной 1.8 метра с фигурным коннектором и нейлоновой защитой. Не подвержен запутыванию и излому. Место выхода дополнительно усилено.Для SVEN RX-G820 с официального сайта можно загрузить утилиту управления. В ней доступны два игровых профиля и один под мультимедиа. Они могут быть сохранены и перенесены на другую систему.

Выбирается действие до 6 кнопок. С учетом того что две из них основные, распределить можно до 4 быстрых команд или макросов.

Под сами макросы выделена отдельная вкладка с записью, удалением и редактированием.

Тесты

В “РАСШИРЕННОЕ” выставляется четыре уровня чувствительности и свой цвет для каждого, в последующем отображаемый на колесике. Точность указателя, скорость прокрутки и скорость кнопки огонь.В SVEN RX-G820 установлен сенсор с максимальным уровнем чувствительности до 4800 DPI. Он хорошо себя показал примерно до уровня 2000 DPI. Да он уступает по точности дорогим решениям, но вполне дает играть и работать. Рекомендуем сразу продумать использование с ковриком.

В плане формы все хорошо. Поддерживаются основные типы хвата. Кнопки расположены удобно. Колесико вращается с отсечками и небольшим сопротивлением.

Итоги

SVEN RX-G820 станет хорошим выбором в качестве стартовой мышки для начинающего геймера, в виде подарка или манипулятора для выполнения типовых рабочих задач. Макросы и софт с профилями, подсветка, регулировка чувствительности, кабель в нейлоновой оплетке. К минусам отнесем маркую спинку.