Обзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой

Тестируемая сегодня игровая мышка SVEN RX-G850 относится к недорогому сегменту. Но при этом здесь есть управляемый сенсор, эргономичная форма корпуса и многоцветная подсветка, настраиваемые клавиши и кабель с нейлоновой оплеткой, а также основание из металла.

SVEN RX-G850

Средняя стоимость составляет 1 390 рублей. К моменту публикации ее продажи уже стартовали.

SVEN RX-G850 обзор

Комплектация

Упакована в коробку с откидной крышкой. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик. Приведено описание характеристик и особенностей ее работы. Ее стартовый набор включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN RX-G850

Внешний вид

Выполнена мышка в корпусе симметричной формы. Пластик с матовым покрытием, не подверженным загрязнению следами пальцев.

SVEN RX-G850

На спинке перфорация в виде сот, под которой расположена подсвечиваемая подложка с сеткой.

SVEN RX-G850

Вдоль всего периметра идет зона с многоцветной подсветкой. Она управляемая. Доступны шесть эффектов.

SVEN RX-G850

Помимо этого, подсветка в SVEN RX-G850 может отражать еще и выставленный уровень чувствительности. Плюс она выключается.

SVEN RX-G850

На боковых гранях текстурированный рисунок. Резиновые вставки отсутствуют. Слева две дополнительные клавиши с выступом вдоль всей длины.

SVEN RX-G850

Еще дополнительные клавиши расположены позади колесика. Они по умолчанию отвечают за изменение уровня чувствительностью.

SVEN RX-G850

Колесико со стилизованным под металл покрытием. За счет него же улучшается сцепление при прокрутке. Боковая часть колесика подсвечивается.

SVEN RX-G850

Рядом с колесиком, окрашенная в красный цвет. Это кнопка для стрельбы очередями. Как и остальные ее есть возможность запрограммировать.

SVEN RX-G850

Основание у мышки с металлической пластиной. По периметру от нее распределены ножки скольжения. В центре окошко сенсора.

SVEN RX-G850

Место выхода кабеля усилено. Есть нейлоновая оплетка. Ферритовая защита и фигурный коннектор.

Софт

С официального сайта для SVEN RX-G850 есть возможность загрузить утилиту управления. Настройки распределяются по двум профилям.

SVEN RX-G850

Действия меняются для восьми кнопок. Есть готовый набор и пользовательские макросы.

SVEN RX-G850

Выставляются команды в отдельной вкладке. Корректируются временные интервалы между нажатиями. Можно зацикливать.

SVEN RX-G850

Дополнительные настройки дают выставить до семи уровней чувствительности. Каждому присваивается свой цвет. Скорость курсора и двойного клика.

SVEN RX-G850

Вкладка управления подсветки.

Тесты

SVEN RX-G850

Форма у корпуса эргономичная. Поддерживаются основные типы хвата. Все клавиши управления расположены удобно, для нажатия по ним не требуется изменение типа хвата. Вес хорошо сбалансирован, с кабелем он составляет 166 граммов. Длина кабеля подключения 1.8 метра.

SVEN RX-G850

Используются переключатели с заявленным ресурсом службы в 20 миллионов кликов. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Проблем со скоростью срабатывания во время тестирования выявлено не было. Колесико вращается с различимыми отсечками.

SVEN RX-G850

Установлен сенсор с диапазоном чувствительности от 500 до 6400 оборотов в минуту. Срывов и акселерация на начальных уровнях замечено не было. Подходит для шутеров, включая киберспортивные игры.

SVEN RX-G850

Итоги по SVEN RX-G850

SVEN RX-G850 – недорогая игровая мышка с хорошим качеством исполнения, точным сенсором, управляемыми кнопками и подсветкой с несколькими эффектами. Привлекательный внешний вид и высокий ресурс службы.
Комментарии и отзывы SVEN RX-G850
Обзоры:
Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеровОбзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеров
Лучшая мышка для игр. Logitech G G102 Lighsync BlackЛучшая мышка для игр. Logitech G G102 Lighsync Black
Обзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерахОбзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерах
Новости:
Bugatti и Tidal Audio создали новую аудиосистему

Французский производитель суперкаров Bugatti и немецкий специалист по аудио Tidal устанавливают новые ста...
Обзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой

Тестируемая сегодня игровая мышка SVEN RX-G850 относится к недорогому сегменту. Но при этом здесь есть уп...
Sharkoon выпустила эргономичную игровую мышь Shark Force II

Sharkoon объявила о выпуске эргономичной игровой мыши Shark Force II. Мышь отличается уникальным дизайном...
Обзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАПОбзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАП
Лучшие вертикальные пылесосы для дома. Dyson V10 AnimalЛучшие вертикальные пылесосы для дома. Dyson V10 Animal
Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7
Обзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокартыОбзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокарты
Смартфон Xiaomi Mi 11 будет стоить 690 д...
Смартфон Xiaomi Mi 11 будет стоить 690 дОдин из китайских интернет-магазинов раскрыл цены на флагманский смартфон Xiaomi Mi 11, который будут пре...
Huawei HarmonyOS 2.0 для смартфонов полу...
Huawei HarmonyOS 2.0 для смартфонов полуHuawei недавно представила HarmonyOS 2.0 для ряда продуктов, и теперь ожидается, что китайский гигант зап...
Первые примеры фото с объектива Sigma 65...
Первые примеры фото с объектива Sigma 65Несколько дней назад компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Sigma 65mm F2 ...
Складной смартфон Samsung W21 5G показал...
Складной смартфон Samsung W21 5G показалСетевые источники поделились фотографией складного смартфона Samsung W21 5G, который является почти полно...
Samsung Galaxy Tab Active 3 вышел в Евр...
Samsung Galaxy Tab Active 3 вышел в ЕврКомпания Samsung дала старт европейским продажам защищенного планшета Galaxy Tab Active 3, который оценен...
MSI выпустит видеокарту Suprim GeForce R...
MSI выпустит видеокарту Suprim GeForce RНа нашем веку все сложнее сохранить данные от утечки, и MSI стала тому примером. В сети появились фотогра...
Новый датчик Vizion 33D ToF будет исполь...
Новый датчик Vizion 33D ToF будет испольSamsung Vizion 33D ToF новый 3D-датчик ToF (Time of Flight) компании, который способен делать снимки проф...
ASUS представила видеокарты серии GeForc...
ASUS представила видеокарты серии GeForcASUS GeForce RTX 30 ROG STRIX White Edition предложит в общей сложности шесть видеокарт, три модели станд...
Moto G Play 2021 обнаружен в списке Geek...
Moto G Play 2021 обнаружен в списке GeekВ начале ноября в сети поделились рендерами телефона Motorola с номером модели XT-2117. Появится в виде с...
В Китае заканчиваются запасы Xiaomi Mi 1...
В Китае заканчиваются запасы Xiaomi Mi 1Пару дней дней назад стало известно, что в Китае заканчиваются запасы смартфонов Xiaomi Mi 10 Extreme Com...
Хоррор-игра The Medium выходит 10 декабр...
Хоррор-игра The Medium выходит 10 декабрПольская студия Bloober Team объявила дату выхода своей новой игры The Medium. Разработчик отказался от х...
Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou ...
Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou Кухонный нож всегда должен быть хорошо заточен, ведь он является наиболее часто используемым инструментом...
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5"
Обзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлениемОбзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptXОбзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 SuperОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor