Обзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой

Тестируемая сегодня игровая мышка SVEN RX-G850 относится к недорогому сегменту. Но при этом здесь есть управляемый сенсор, эргономичная форма корпуса и многоцветная подсветка, настраиваемые клавиши и кабель с нейлоновой оплеткой, а также основание из металла.

SVEN RX-G850 обзор

Средняя стоимость составляет 1 390 рублей. К моменту публикации ее продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакована в коробку с откидной крышкой. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик. Приведено описание характеристик и особенностей ее работы. Ее стартовый набор включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена мышка в корпусе симметричной формы. Пластик с матовым покрытием, не подверженным загрязнению следами пальцев.

На спинке перфорация в виде сот, под которой расположена подсвечиваемая подложка с сеткой.

Вдоль всего периметра идет зона с многоцветной подсветкой. Она управляемая. Доступны шесть эффектов.

Помимо этого, подсветка в SVEN RX-G850 может отражать еще и выставленный уровень чувствительности. Плюс она выключается.

На боковых гранях текстурированный рисунок. Резиновые вставки отсутствуют. Слева две дополнительные клавиши с выступом вдоль всей длины.

Еще дополнительные клавиши расположены позади колесика. Они по умолчанию отвечают за изменение уровня чувствительностью.

Колесико со стилизованным под металл покрытием. За счет него же улучшается сцепление при прокрутке. Боковая часть колесика подсвечивается.

Рядом с колесиком, окрашенная в красный цвет. Это кнопка для стрельбы очередями. Как и остальные ее есть возможность запрограммировать.

Основание у мышки с металлической пластиной. По периметру от нее распределены ножки скольжения. В центре окошко сенсора.

Софт

Место выхода кабеля усилено. Есть нейлоновая оплетка. Ферритовая защита и фигурный коннектор.С официального сайта для SVEN RX-G850 есть возможность загрузить утилиту управления. Настройки распределяются по двум профилям.

Действия меняются для восьми кнопок. Есть готовый набор и пользовательские макросы.

Выставляются команды в отдельной вкладке. Корректируются временные интервалы между нажатиями. Можно зацикливать.

Дополнительные настройки дают выставить до семи уровней чувствительности. Каждому присваивается свой цвет. Скорость курсора и двойного клика.

Вкладка управления подсветки.

Тесты

Форма у корпуса эргономичная. Поддерживаются основные типы хвата. Все клавиши управления расположены удобно, для нажатия по ним не требуется изменение типа хвата. Вес хорошо сбалансирован, с кабелем он составляет 166 граммов. Длина кабеля подключения 1.8 метра.

Используются переключатели с заявленным ресурсом службы в 20 миллионов кликов. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Проблем со скоростью срабатывания во время тестирования выявлено не было. Колесико вращается с различимыми отсечками.

Установлен сенсор с диапазоном чувствительности от 500 до 6400 оборотов в минуту. Срывов и акселерация на начальных уровнях замечено не было. Подходит для шутеров, включая киберспортивные игры.

Итоги по SVEN RX-G850

SVEN RX-G850 – недорогая игровая мышка с хорошим качеством исполнения, точным сенсором, управляемыми кнопками и подсветкой с несколькими эффектами. Привлекательный внешний вид и высокий ресурс службы.