Обзор SVEN RX-G860. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкой

Изучаемая сегодня мышка SVEN RX-G860 выполнена в облегченном корпусе симметричной формы, оснащена дополнительными клавишами и сенсором с регулируемым уровнем чувствительности до 12800 DPI, сопровождается программным обеспечением.

Комплектация

При этом относится к недорогому ценовому сегменту, приобрести ее можно за 999 рублей.

Поставляется в коробке с откидной крышкой, внутри которой зафиксирована на пластиковой подложке. Комплект ее включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN RX-G860 обзор

Внешний вид

Эту мышку выделяет исполнение корпуса. Ее спинка, главные кнопки и основание идут с перфорацией в виде сетки в форме сот. За счет этого снижается общий вес и решается вопрос запотевания ладони при длительных сессиях.

Как и отмечали вначале, у нее симметричная форма. Это касается и расположенных справа и слева дополнительных клавиш, как результат, можно будет использовать правшам и левшам. Все они программируемые.

Вдоль перехода спинки в боковую грань вставка из полупрозрачного пластика с многоцветной подсветкой. Помимо пространства вокруг мышки, она дает свечение на внутренний отсек. Тут эффект свечения синхронизируется со звуком.

Основные клавиши используют переключатели с ресурсом службы в 20 миллионов кликов. Отделены визуально от спинки.

Между ними у SVEN RX-G860 зафиксировано колесико прокрутки с резиновой накладкой. Вращается оно с тактильными отсечками.

Позади нее кнопка, отвечающая за переключение чувствительности установленного здесь сенсора. Все кнопки расположены удобно.

Софт

На основании по периметру распределены ножки скольжения. Подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой.С официального сайта доступна утилита для управления. Интерфейс полностью на русском языке. Поддерживает переключение профилей настроек, включающих ОФИСНЫЙ, ИГРОВОЙ-1, ИГРОВОЙ-2, ИГРОВОЙ-3. Внесенные настройки могут импортироваться и экспортироваться.

Выбирается действие для восьми кнопок. По ним есть предустановленный набор и также можно выбрать макрос.

Отдельный редактор макросов с записью, редактированием и изменением интервалов между действиями.

Изменение точности курсора, скорости прокрутки, скорости стрельбы. Задается частота опроса и шесть уровней чувствительности сенсора.

Тесты

В SVEN RX-G860 установлен сенсор Instant A825 с чувствительностью до 12800 DPI, скоростью слежения 60 IPS, частотой опроса 1000 Гц и ускорением 20G. Показала себя она на отлично, при обычной эксплуатации и в играх не срывает. Не сталкивались с дрожанием. Использовали ее в Sniper Elite 5 и Call of Duty: Modern Warfare II.

Форма удобная. Поддерживает основные типы хвата. Скольжение контролируемо по всем осям.

Итоги

При невысокой стоимости SVEN RX-G860 предлагает хорошие возможности, техническое оснащение и программное сопровождение. Симметричный и легкий корпус, дополнительные клавиши с выбираемыми действиями, подсветка, точный сенсор.