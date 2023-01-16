Обзор SVEN RX-G860. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкой

При этом относится к недорогому ценовому сегменту, приобрести ее можно за 999 рублей.
Поставляется в коробке с откидной крышкой, внутри которой зафиксирована на пластиковой подложке. Комплект ее включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Как и отмечали вначале, у нее симметричная форма. Это касается и расположенных справа и слева дополнительных клавиш, как результат, можно будет использовать правшам и левшам. Все они программируемые.
Вдоль перехода спинки в боковую грань вставка из полупрозрачного пластика с многоцветной подсветкой. Помимо пространства вокруг мышки, она дает свечение на внутренний отсек. Тут эффект свечения синхронизируется со звуком.
Основные клавиши используют переключатели с ресурсом службы в 20 миллионов кликов. Отделены визуально от спинки.
Между ними у SVEN RX-G860 зафиксировано колесико прокрутки с резиновой накладкой. Вращается оно с тактильными отсечками.
Позади нее кнопка, отвечающая за переключение чувствительности установленного здесь сенсора. Все кнопки расположены удобно.
На основании по периметру распределены ножки скольжения. Подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой.
Выбирается действие для восьми кнопок. По ним есть предустановленный набор и также можно выбрать макрос.
Отдельный редактор макросов с записью, редактированием и изменением интервалов между действиями.
Изменение точности курсора, скорости прокрутки, скорости стрельбы. Задается частота опроса и шесть уровней чувствительности сенсора.
В SVEN RX-G860 установлен сенсор Instant A825 с чувствительностью до 12800 DPI, скоростью слежения 60 IPS, частотой опроса 1000 Гц и ускорением 20G. Показала себя она на отлично, при обычной эксплуатации и в играх не срывает. Не сталкивались с дрожанием. Использовали ее в Sniper Elite 5 и Call of Duty: Modern Warfare II.
Форма удобная. Поддерживает основные типы хвата. Скольжение контролируемо по всем осям.