Обзор SVEN RX-G880. Игровая мышка с активной вентиляцией…

Комплект ее включает руководство пользователя и гарантийный талон.
У мышки технологичный внешний вид. При взгляде сверху смотрится как космический корабль с реактором в центре и элементами брони по периметру.
Этот же эффект в ней дополняет подсветка, которая расположена в местах стыка панелей и в центре. Она многоцветная и настраиваемая.
Симметричная форма с выступами по краям для удобного расположения пальцев, но дополнительные клавиши в отличие от SVEN RX-G860, рассмотренной на прошлой неделе, здесь дополнительные боковые клавиши выведены только под правую руку.
Есть три клавиши под большой палец. По умолчанию они выполняют действия – ВПЕРЕД, ОГОНЬ и НАЗАД.
В центре спинки у SVEN RX-G880 решетка вентилятора с вырезами, расположенными радиально. Решетка и лопасти вентилятора съемные, упрощая обслуживание с очисткой пыли.
Воздух забирается через вырезы по краям и направляются в центр ладони. По опыту эксплуатации, хорошо решает проблему запотевания, но его слышно при работе.
Основные клавиши с переключателями HUANO с ресурсом службы в 10 миллионов кликов. Между ними зафиксировано колесико прокрутки с хорошо различимыми тактильными отсечками.
На основании три тефлоновые ножки и окошко сенсора. Здесь же скрывается переключатель, отвечающий за управление режимами работы вентилятора.
Подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой, есть ферритовая защита.
В главном окне меняются действия семи клавиш. Есть предустановленный набор и создаваемые самим пользователем команды.
В настройках задаются количество повторений и интервалы между ними для кнопки огонь. Корректируются скорость указателя, двойного клика, прокрутки. До 7 уровней чувствительности, которые можно будет сократить до двух.
Скорость для эффекта смены цветов у подсветки. Также ее можно полностью выключить.
Инструмент для создания и редактирования макросов. Поддерживает изменение задержек между действиями и выбора количества повторов.
В качестве сенсора в SVEN RX-G880 используется Sunplus SPCP192 с чувствительностью до 7200 DPI. В диапазонах до 2400 DPI демонстрировал хорошую точность и отсутствие акселерацию. Использовали ее в шутерах и Dota 2, проблем в работе замечено не было. По работе основных и дополнительных кнопок вопросов нет, расположение у них удобное.
Софт-тач покрытие давало хорошее сцепление, плюс сама форма позволяет использовать с разными типами хвата. Весит корпус 131 грамм, скользит контролируемо во всех направлениях.