Обзор SVEN RX-G880. Игровая мышка с активной вентиляцией…

«Потные катки» в доте или сетевых шутерах по накалу страстей могут превосходить даже финальные матчи в спорте, включая и возрастающий интерес к таким трансляциям. Изучаемая сегодня игровая мышка SVEN RX-G880 оснащена встроенной активной системой охлаждения, решающая вопрос запотевания ладоней и по задумке инженеров, повышающая комфорт во время игр. Помимо этого, у нее также есть программируемый клавиши, встроенная память и сенсор с разрешающей способностью до 7200 DPI.

Комплектация

Коробка с полиграфией включает всю информацию по техническим характеристикам и особенностям исполнения. У нее откидная крышка и внутри мышка дополнительно фиксируется прозрачным пластиком.

Комплект ее включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN RX-G880 обзор

Внешний вид

У мышки технологичный внешний вид. При взгляде сверху смотрится как космический корабль с реактором в центре и элементами брони по периметру.

Этот же эффект в ней дополняет подсветка, которая расположена в местах стыка панелей и в центре. Она многоцветная и настраиваемая.

Симметричная форма с выступами по краям для удобного расположения пальцев, но дополнительные клавиши в отличие от SVEN RX-G860 , рассмотренной на прошлой неделе, здесь дополнительные боковые клавиши выведены только под правую руку.

Есть три клавиши под большой палец. По умолчанию они выполняют действия – ВПЕРЕД, ОГОНЬ и НАЗАД.

В центре спинки у SVEN RX-G880 решетка вентилятора с вырезами, расположенными радиально. Решетка и лопасти вентилятора съемные, упрощая обслуживание с очисткой пыли.

Воздух забирается через вырезы по краям и направляются в центр ладони. По опыту эксплуатации, хорошо решает проблему запотевания, но его слышно при работе.

Основные клавиши с переключателями HUANO с ресурсом службы в 10 миллионов кликов. Между ними зафиксировано колесико прокрутки с хорошо различимыми тактильными отсечками.

На основании три тефлоновые ножки и окошко сенсора. Здесь же скрывается переключатель, отвечающий за управление режимами работы вентилятора.

Софт

Подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой, есть ферритовая защита.Программа управления, загружаемая с официального сайта, с интерфейсом на русском языке. Поддерживает распределение настроек в несколько профилей, сохраняемых во внутренней памяти.

В главном окне меняются действия семи клавиш. Есть предустановленный набор и создаваемые самим пользователем команды.

В настройках задаются количество повторений и интервалы между ними для кнопки огонь. Корректируются скорость указателя, двойного клика, прокрутки. До 7 уровней чувствительности, которые можно будет сократить до двух.

Скорость для эффекта смены цветов у подсветки. Также ее можно полностью выключить.

Тесты

Инструмент для создания и редактирования макросов. Поддерживает изменение задержек между действиями и выбора количества повторов.

В качестве сенсора в SVEN RX-G880 используется Sunplus SPCP192 с чувствительностью до 7200 DPI. В диапазонах до 2400 DPI демонстрировал хорошую точность и отсутствие акселерацию. Использовали ее в шутерах и Dota 2, проблем в работе замечено не было. По работе основных и дополнительных кнопок вопросов нет, расположение у них удобное.

Софт-тач покрытие давало хорошее сцепление, плюс сама форма позволяет использовать с разными типами хвата. Весит корпус 131 грамм, скользит контролируемо во всех направлениях.

Итоги

SVEN RX-G880 – игровая мышка с активной вентиляцией, основные конструктивные преимущества которой раскроются в летний период, повышая комфорт во время длительных игровых сессий. Для своей невысокой стоимости у нее есть программируемые клавиши, поддержка софта и подсветка. Не устроить могут шум от вентилятора на высоких оборотах и маркое покрытие.