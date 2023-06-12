Обзор SVEN RX-G940W. Недорогая беспроводная игровая мышка…

Покупатель получает ее упакованной в коробку с откидной крышкой, внутри которой она зафиксирована в прозрачный пластик. Комплект включает USB-кабель, адаптер подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.
Такая конструктивная особенность решает сразу несколько задач, среди которых снижение веса, отсутствие проблем с запотеванием при длительных сессиях.
Плюс здесь это же обыграно для улучшения внешнего вида при работающей подсветке, она равномерно распределяется по всей площади этой сетки.
Динамичная RGB-подсветка с предустановленными эффектами, переключение между которыми проходит последовательным нажатием на кнопку, скрытую в основании мышки.
Помимо переключения эффектов, с помощью переключателя можно менять яркость подсветки, а также полностью ее выключить. Все это работает без необходимости установки софта и сворачивания игры.
На основании у SVEN RX-G940W по центру окошко сенсора, наклейка с серийным номером и названием модели, а также пенал для хранения беспроводного адаптера подключения. По периметру три ножки скольжения.
Корпус у мышки симметричный. Справа и слева выраженные выступы в основании и сужение в центре боковых граней, улучшающие хват. Пара боковых клавиш есть только на левой грани, расположены они с учетом нажатия большим пальцем правой руки.
За колесиком прокрутки две дополнительные клавиши. Одна из них отвечает за переключение уровней чувствительности сенсора. Здесь аппаратно задано четыре профиля: 800, 1200, 2400, 3600.
По центру передней грани USB-C разъем, используемый для подключения кабеля для проведения зарядки.
Помимо ПК, ее работу проверили с телевизором LG, проблем не было. Она не требует предварительной настройки и не сопровождается дополнительным софтом. Установленные здесь переключатели в основных клавишах рассчитаны на ресурс в 5 млн кликов.
Форма корпуса эргономичная. Поддерживает разные типы хвата. Весит 98 граммов, проведенные с ней длительные сессии в играх и при выполнении обычных задач не сопровождались дискомфортом и запотеванием ладоней.
За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 600 мАч. По опыту эксплуатации его хватало на неделю активной эксплуатации.