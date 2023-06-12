Обзор SVEN RX-G940W. Недорогая беспроводная игровая мышка…

Игровая мышка SVEN RX-G940W использует беспроводной способ соединения, упрощая аккуратную организацию рабочего места и исключая риск поломки из-за проблем с интерфейсным кабелем. Установленный же в ней сенсор поддерживает регулируемую чувствительность сенсора в диапазоне от 800 до 3600 DPI, а также помимо этого здесь есть динамичная RGB-подсветка.

Комплектация

Покупатель получает ее упакованной в коробку с откидной крышкой, внутри которой она зафиксирована в прозрачный пластик. Комплект включает USB-кабель, адаптер подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN RX-G940W обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного пластика. Вдоль всей площади спинки, боковых граней и частично основных клавиш вырезы в виде сетки в форме сот.

Такая конструктивная особенность решает сразу несколько задач, среди которых снижение веса, отсутствие проблем с запотеванием при длительных сессиях.

Плюс здесь это же обыграно для улучшения внешнего вида при работающей подсветке, она равномерно распределяется по всей площади этой сетки.

Динамичная RGB-подсветка с предустановленными эффектами, переключение между которыми проходит последовательным нажатием на кнопку, скрытую в основании мышки.

Помимо переключения эффектов, с помощью переключателя можно менять яркость подсветки, а также полностью ее выключить. Все это работает без необходимости установки софта и сворачивания игры.

На основании у SVEN RX-G940W по центру окошко сенсора, наклейка с серийным номером и названием модели, а также пенал для хранения беспроводного адаптера подключения. По периметру три ножки скольжения.

Корпус у мышки симметричный. Справа и слева выраженные выступы в основании и сужение в центре боковых граней, улучшающие хват. Пара боковых клавиш есть только на левой грани, расположены они с учетом нажатия большим пальцем правой руки.

За колесиком прокрутки две дополнительные клавиши. Одна из них отвечает за переключение уровней чувствительности сенсора. Здесь аппаратно задано четыре профиля: 800, 1200, 2400, 3600.

Тесты

По центру передней грани USB-C разъем, используемый для подключения кабеля для проведения зарядки.Для передачи данных в SVEN RX-G940W используется частота 2.4 ГГц. Необходимо будет подключить комплектный адаптер к USB-разъему, соединение между адаптером и мышкой проходит автоматически. Дальность стабильного соединения около 10 метров, но с учетом того что мышка игровая, оптимально будет сократить эту дистанцию, для того чтобы снизить возможные задержки, которые могли быть критичны в сетевых шутерах.

Помимо ПК, ее работу проверили с телевизором LG, проблем не было. Она не требует предварительной настройки и не сопровождается дополнительным софтом. Установленные здесь переключатели в основных клавишах рассчитаны на ресурс в 5 млн кликов.

Форма корпуса эргономичная. Поддерживает разные типы хвата. Весит 98 граммов, проведенные с ней длительные сессии в играх и при выполнении обычных задач не сопровождались дискомфортом и запотеванием ладоней.

Итоги

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 600 мАч. По опыту эксплуатации его хватало на неделю активной эксплуатации.SVEN RX-G940W – недорогая игровая мышка с беспроводным подключением. Сенсор с переключаемой чувствительностью, подсветка, перфорированный корпус, подсветка с эффектами и регулируемой яркостью.