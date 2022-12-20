Обзор SVEN RX-G975. Недорогая игровая мышка для шутеров…

Мышка является одним из главных элементов управления в играх, именно от нее чаще всего зависит конечный результат и точность. При этом приобрести интересные решения можно и в недорогом ценовом сегменте, как пример SVEN RX-G975 за 1500 рублей предлагает настраиваемую подсветку, сенсор с регулируемой чувствительностью и дополнительные клавиши с поддержкой макросов.

Комплектация

Упакована в коробку с откидной крышкой, внутри которой зафиксирована в пластиковой подложке. С обратной стороны приведены подробные данные по техническим характеристикам.

SVEN RX-G975 обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе ассиметричной формы, рассчитанным под правую руку. Он эргономичный, выполнен из пластика черного цвета. Весит 97 граммов.

Основная площадь поверхностей с матовым покрытием, границы между зонами глянцевые.

Левая грань заужена, есть выраженный выступ для размещения большого пальца. Тут две дополнительные клавиши: ВПЕРЕД и НАЗАД.

Выше еще две клавиши, интегрированные в боковую грань левого переключателя. Для нажатия нужно будет немного сместить выше большой палец.

Эта пара дополнена группой из трех кнопок, две из которых на боковой стороне левого переключателя и одна смещена вперед в углублении. Расположение удобное, на большую часть из них можно нажать, не ослабевая хват.

Спинка выпуклая с подсвечиваемый логотип бренда, также у SVEN RX-G975 подсвечивается вставка в нижней части спинки. Подсветка многоцветная и управляемая.

Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой, для контролируемого прокручивания есть ряд с выступами. Позади пара дополнительный клавиш, по умолчанию изменяющий уровень чувствительности сенсора.

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с защитной нейлоновой оплеткой.

Софт

На основании окошко сенсора и наклейка с техническими данными. По периметру распределены ножки скольжения.С официального сайта для SVEN RX-G975 доступна утилита управления, позволяющая изменять действие для 10 клавиш. Для каждой из них можно выбрать из готового набора или выставить макрос.

Ведется выбор до семи уровней чувствительности. По необходимости можно будет сократить, например, если в шутере требуется менять для разного типа оружий. Но также моментально понизить можно будет и отдельной клавишей.

Выбирается эффект подсветки. Меняются скорость прокрутки и двойного клика.

Встроенный редактор макросов. Между действиями меняется длительность задержки.

Тесты

В SVEN RX-G975 используются переключатели Huano, рассчитанные на ресурс в 5 миллионов кликов. Сенсор Pixart PMW 3325DB с регулируемым уровнем чувствительности до 10000 DPI. Как показала практика эксплуатации манипулятора до уровня 2400-3000 DPI он демонстрирует высокую точность управления, отсутствует дрожание и срывы курсора.

Мы играли с ней в Sniper Elite 5 и Escape from Tarkov. Получали точную стрельбу на разном расстоянии. Наличие в нем дополнительных кнопок использовали для смены оружия, лечения и броска гранат.

Итоги

SVEN RX-G975 – недорогая игровая мышка с точным сенсором, дополнительными клавишами, подсветкой. Из преимуществ выделим программное обеспечение с детальными настройками и макросами, кабель в нейлоновой оплетке.