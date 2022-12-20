Обзор SVEN RX-G975. Недорогая игровая мышка для шутеров…

Основная площадь поверхностей с матовым покрытием, границы между зонами глянцевые.
Левая грань заужена, есть выраженный выступ для размещения большого пальца. Тут две дополнительные клавиши: ВПЕРЕД и НАЗАД.
Выше еще две клавиши, интегрированные в боковую грань левого переключателя. Для нажатия нужно будет немного сместить выше большой палец.
Эта пара дополнена группой из трех кнопок, две из которых на боковой стороне левого переключателя и одна смещена вперед в углублении. Расположение удобное, на большую часть из них можно нажать, не ослабевая хват.
Спинка выпуклая с подсвечиваемый логотип бренда, также у SVEN RX-G975 подсвечивается вставка в нижней части спинки. Подсветка многоцветная и управляемая.
Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой, для контролируемого прокручивания есть ряд с выступами. Позади пара дополнительный клавиш, по умолчанию изменяющий уровень чувствительности сенсора.
Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с защитной нейлоновой оплеткой.
На основании окошко сенсора и наклейка с техническими данными. По периметру распределены ножки скольжения.
Ведется выбор до семи уровней чувствительности. По необходимости можно будет сократить, например, если в шутере требуется менять для разного типа оружий. Но также моментально понизить можно будет и отдельной клавишей.
Выбирается эффект подсветки. Меняются скорость прокрутки и двойного клика.
Встроенный редактор макросов. Между действиями меняется длительность задержки.
В SVEN RX-G975 используются переключатели Huano, рассчитанные на ресурс в 5 миллионов кликов. Сенсор Pixart PMW 3325DB с регулируемым уровнем чувствительности до 10000 DPI. Как показала практика эксплуатации манипулятора до уровня 2400-3000 DPI он демонстрирует высокую точность управления, отсутствует дрожание и срывы курсора.
Мы играли с ней в Sniper Elite 5 и Escape from Tarkov. Получали точную стрельбу на разном расстоянии. Наличие в нем дополнительных кнопок использовали для смены оружия, лечения и броска гранат.