Обзор SVEN RX-G975. Недорогая игровая мышка для шутеров

Мышка является одним из главных элементов управления в играх, именно от нее чаще всего зависит конечный результат и точность. При этом приобрести интересные решения можно и в недорогом ценовом сегменте, как пример SVEN RX-G975 за 1500 рублей предлагает настраиваемую подсветку, сенсор с регулируемой чувствительностью и дополнительные клавиши с поддержкой макросов.

SVEN RX-G975

Комплектация

Упакована в коробку с откидной крышкой, внутри которой зафиксирована в пластиковой подложке. С обратной стороны приведены подробные данные по техническим характеристикам.

SVEN RX-G975

SVEN RX-G975 обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе ассиметричной формы, рассчитанным под правую руку. Он эргономичный, выполнен из пластика черного цвета. Весит 97 граммов.

SVEN RX-G975

Основная площадь поверхностей с матовым покрытием, границы между зонами глянцевые.

SVEN RX-G975

Левая грань заужена, есть выраженный выступ для размещения большого пальца. Тут две дополнительные клавиши: ВПЕРЕД и НАЗАД.

SVEN RX-G975

Выше еще две клавиши, интегрированные в боковую грань левого переключателя. Для нажатия нужно будет немного сместить выше большой палец.

SVEN RX-G975

Эта пара дополнена группой из трех кнопок, две из которых на боковой стороне левого переключателя и одна смещена вперед в углублении. Расположение удобное, на большую часть из них можно нажать, не ослабевая хват.

SVEN RX-G975

Спинка выпуклая с подсвечиваемый логотип бренда, также у SVEN RX-G975 подсвечивается вставка в нижней части спинки. Подсветка многоцветная и управляемая.

SVEN RX-G975

Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой, для контролируемого прокручивания есть ряд с выступами. Позади пара дополнительный клавиш, по умолчанию изменяющий уровень чувствительности сенсора.

SVEN RX-G975

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с защитной нейлоновой оплеткой.

SVEN RX-G975

На основании окошко сенсора и наклейка с техническими данными. По периметру распределены ножки скольжения.

Софт

С официального сайта для SVEN RX-G975 доступна утилита управления, позволяющая изменять действие для 10 клавиш. Для каждой из них можно выбрать из готового набора или выставить макрос.

SVEN RX-G975

Ведется выбор до семи уровней чувствительности. По необходимости можно будет сократить, например, если в шутере требуется менять для разного типа оружий. Но также моментально понизить можно будет и отдельной клавишей.

SVEN RX-G975

Выбирается эффект подсветки. Меняются скорость прокрутки и двойного клика.

SVEN RX-G975

Встроенный редактор макросов. Между действиями меняется длительность задержки.

SVEN RX-G975

Тесты

SVEN RX-G975

В SVEN RX-G975 используются переключатели Huano, рассчитанные на ресурс в 5 миллионов кликов. Сенсор Pixart PMW 3325DB с регулируемым уровнем чувствительности до 10000 DPI. Как показала практика эксплуатации манипулятора до уровня 2400-3000 DPI он демонстрирует высокую точность управления, отсутствует дрожание и срывы курсора.

SVEN RX-G975

Мы играли с ней в Sniper Elite 5 и Escape from Tarkov. Получали точную стрельбу на разном расстоянии. Наличие в нем дополнительных кнопок использовали для смены оружия, лечения и броска гранат.

SVEN RX-G975

Итоги

SVEN RX-G975 – недорогая игровая мышка с точным сенсором, дополнительными клавишами, подсветкой. Из преимуществ выделим программное обеспечение с детальными настройками и макросами, кабель в нейлоновой оплетке.
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