Игровая мышка с быстрым сенсором и макросами. Обзор SVEN RX-G990

Изучаемая сегодня игровая мышка SVEN RX-G990 оснащена точным сенсором Pixart 3327 с высокой разрешающей способностью и встроенной памятью для хранения заданных настроек и макросов. Выполнена она в эргономичном корпусе с многоцветной подсветкой.

Комплектация

Коробка из плотного картона с откидной крышкой, скрывающая отсек в котором мышка зафиксирована прозрачным пластиком. Комплект включает гарантийный талон и руководство пользователя.

SVEN RX-G990 обзор

Внешний вид

Для мышки выбрана интересная цветовая гамма с белым, который акцентирован черными вставками. Выглядит технологично и заметно отличается от общей массы.

Корпус эргономичный и рассчитанный под ладонь правой руки. Правая его сторона выпуклая с прорезиненным покрытием, а слева углубление с выраженным выступом под большой палец.

На левой грани размещена группа дополнительных клавиш. Каждая из них получила отличный друг от друга текстурный рисунок, это должно улучшить определение нужной кнопки слепым методом. Одна из трех кнопок находится на боковой части основной клавиш.

Еще две клавиши находятся позади колесика прокрутки. Все эти кнопки можно будет перенастроить, выбрав выполняемое действие или макрос.

Центральная часть колесика прокрутки SVEN RX-G990 с прорезиненным покрытием с зазубринами, края из прозрачного пластика. Они подсвечиваются во время работы. Само колесико вращается бесшумно, есть тактильные отсечки.

На корпусе мышки есть и другие зоны с подсветкой. Находятся они по краям и в центральной части спинки. Аккуратно и сделано со вкусом.

Основание мышки из практичного черного пластика, устойчивого к появлению царапин. Четыре ножки скольжения, окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

Подключается при помощи кабеля с мягкой тканевой оплеткой. Длина кабеля 1.8 метра с разъемом USB.

Софт

С сайта производителя можно загрузить утилиту управления. Поддерживается распределение настроек по нескольким профилям. Выгрузка и сохранение.

В главном окне идет переключение между офисным и игровым режимами работы. Предлагается настроить восемь кнопок, выбрав из готовой библиотеки действий или созданный самостоятельно макрос.

Задается шесть уровней чувствительности. Для каждого свой цвет, который будет меняться при переключении.

Библиотека с набором эффектов подсветки для SVEN RX-G990, а также режим ее отключения. Для эффектов задается интенсивность и скорость пульсации.

Есть редактор макросов с поддержкой изменения времени задержек.

Тесты

Основная стихия где мышка раскрывает свой потенциал это игры, включая динамичные, где требуется быстрая реакция и высокая точность. Здесь есть все для этого, начиная от сенсора с высокой и регулируемой чувствительностью и завершая дополнительными клавишами.

Установлен зарекомендовавший себя Pixart 3327 с диапазоном от 200 до 12400 DPI. Такой диапазон даст возможность быстро переключаться между низкой когда требуется точное прицеливание и высокой для смены ракурсов или даже работы за монитором с высоким разрешением.

Форма корпуса подходит под разный тип хвата. Форма удобная, все клавиши в быстром доступе. Скольжение контролируемо по всем осям. Хорошо смотрится на столе и явно не бюджетно.

Итоги

SVEN RX-G990 – игровая мышка с точным и быстрым сенсором, отличной эргономикой, макросами и софтом для настройки дополнительных клавиш, выполненная в корпусе с привлекательным внешним видом.
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