Обзор SVEN SPS-512. Недорогая акустика 2.0 для ноутбуков и мини ПК

Изучаемая сегодня акустика SVEN SPS-512 выполнена в формате 2.0 и как и ряд рассмотренных ранее моделей получает питание от USB. Как показала практика, такие колонки удобно эксплуатировать с ноутбуками и моноблоками, включая возможность брать с собой на кровать для просмотра свежей серии любимого сериала.

SVEN SPS-512

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением акустики и данным по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SPS-512

Внешний вид

Корпус колонок выполнен из МДФ черного цвета с четкой текстурой дерева. Лицевая сторона пластиковая и с той же текстурой.

SVEN SPS-512

Они относительно легкие, каждая из них весит по 400 граммов. На лицевую сторону направлены динамики диаметром 75 мм

SVEN SPS-512

Площадь динамика с динамической RGB-подсветкой. Ее можно будет отключить, например, для того чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

SVEN SPS-512

На обратной стороне отверстие фазоинвертора. Между собой колонки соединены кабелем.

SVEN SPS-512

Общий набор у SVEN SPS-512 включает кабель с аудиоразъемом и USB-разъемом. Для работы нужно будет задействовать оба.

SVEN SPS-512

На нем зафиксирован пульт ДУ с помощью которого можно менять громкость и включать/выключать подсветку.

SVEN SPS-512

На основание нанесены четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение.

SVEN SPS-512

Тесты

Звук в SVEN SPS-512 передается по аудиокабелю, USB-интерфейс используется как питающий. В качестве источника питания можно выбрать свободной разъем на системе или блок питания от смартфона.

SVEN SPS-512

Использование USB, отразилось на мощности системы, составляют 6 Вт. По громкости вполне хватает для просмотра фильмов и сериалов в домашних условиях. При выходе на высокие уровни громкости посторонних шумов замечено не было. Частный диапазон воспроизведения для установленных тут динамиков от 80 до 20 000 Гц.

SVEN SPS-512

Звучание можно оценить как универсальное под типовой контент. Не сильно детализированный, но и явно не смазана «в кашу». Качество выводимого звука лучше, чем на встроенных в MacBook колонках.

SVEN SPS-512

SVEN SPS-512обзор

Итоги

С учетом стоимости в 1300 рублей за SVEN SPS-512, данная система выглядит привлекательным вариантом при поиске традиционной 2.0 акустики, а особенность с подачей питания через USB делает их хорошим выбором для ноутбука, мини ПК и моноблока.
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