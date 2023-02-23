Обзор SVEN SPS-512. Недорогая акустика 2.0 для ноутбуков и мини ПК

Изучаемая сегодня акустика SVEN SPS-512 выполнена в формате 2.0 и как и ряд рассмотренных ранее моделей получает питание от USB. Как показала практика, такие колонки удобно эксплуатировать с ноутбуками и моноблоками, включая возможность брать с собой на кровать для просмотра свежей серии любимого сериала.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением акустики и данным по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус колонок выполнен из МДФ черного цвета с четкой текстурой дерева. Лицевая сторона пластиковая и с той же текстурой.

Они относительно легкие, каждая из них весит по 400 граммов. На лицевую сторону направлены динамики диаметром 75 мм

Площадь динамика с динамической RGB-подсветкой. Ее можно будет отключить, например, для того чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

На обратной стороне отверстие фазоинвертора. Между собой колонки соединены кабелем.

Общий набор у SVEN SPS-512 включает кабель с аудиоразъемом и USB-разъемом. Для работы нужно будет задействовать оба.

На нем зафиксирован пульт ДУ с помощью которого можно менять громкость и включать/выключать подсветку.

На основание нанесены четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение.

Тесты

Звук в SVEN SPS-512 передается по аудиокабелю, USB-интерфейс используется как питающий. В качестве источника питания можно выбрать свободной разъем на системе или блок питания от смартфона.

Использование USB, отразилось на мощности системы, составляют 6 Вт. По громкости вполне хватает для просмотра фильмов и сериалов в домашних условиях. При выходе на высокие уровни громкости посторонних шумов замечено не было. Частный диапазон воспроизведения для установленных тут динамиков от 80 до 20 000 Гц.

Звучание можно оценить как универсальное под типовой контент. Не сильно детализированный, но и явно не смазана «в кашу». Качество выводимого звука лучше, чем на встроенных в MacBook колонках.

SVEN SPS-512обзор

Итоги

С учетом стоимости в 1300 рублей за SVEN SPS-512, данная система выглядит привлекательным вариантом при поиске традиционной 2.0 акустики, а особенность с подачей питания через USB делает их хорошим выбором для ноутбука, мини ПК и моноблока.