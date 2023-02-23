Обзор SVEN SPS-512. Недорогая акустика 2.0 для ноутбуков и мини ПК

Они относительно легкие, каждая из них весит по 400 граммов. На лицевую сторону направлены динамики диаметром 75 мм
Площадь динамика с динамической RGB-подсветкой. Ее можно будет отключить, например, для того чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
На обратной стороне отверстие фазоинвертора. Между собой колонки соединены кабелем.
Общий набор у SVEN SPS-512 включает кабель с аудиоразъемом и USB-разъемом. Для работы нужно будет задействовать оба.
На нем зафиксирован пульт ДУ с помощью которого можно менять громкость и включать/выключать подсветку.
На основание нанесены четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение.
Использование USB, отразилось на мощности системы, составляют 6 Вт. По громкости вполне хватает для просмотра фильмов и сериалов в домашних условиях. При выходе на высокие уровни громкости посторонних шумов замечено не было. Частный диапазон воспроизведения для установленных тут динамиков от 80 до 20 000 Гц.
Звучание можно оценить как универсальное под типовой контент. Не сильно детализированный, но и явно не смазана «в кашу». Качество выводимого звука лучше, чем на встроенных в MacBook колонках.