Обзор SVEN SPS-576. Акустика 2.0 с Bluetooth

Изучаемые сегодня колонки формата 2.0 от SVEN получают питание по USB и поддерживают беспроводную передачу звука, корпус их выполнен из дерева и оснащен регулятором громкости на боковой грани. SVEN SPS-576 поддерживают различные типы устройств, включая планшеты и смартфоны.

SVEN SPS-576

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. Упакованы они в коробку из плотного картона с изображением системы и данными по характеристикам акустики.

SVEN SPS-576

SVEN SPS-576 обзор

Внешний вид

У акустики строгое внешнее исполнение в корпусе из МДФ черного цвета. Выраженная текстура и высокое качество сборки.

SVEN SPS-576

На боковой правой грани выведен регулятор громкости. В этой же зоне светодиодный индикатор, отображающий текущее состояние соединения.

SVEN SPS-576

Акустическая группа включает два излучателя. Это высокочастотный твитер диаметром 23 мм и низкочастотный динамик диаметром 75 мм с защитной металлической сеткой.

SVEN SPS-576

На обратной стороне отверстие фазоинвертора.

SVEN SPS-576

Между собой колонки соединены несъемным кабелем. Как и отмечали вначале, SVEN SPS-576 получает питание по USB. Также есть аудиокабель для проводного подключения к источнику сигнала.

SVEN SPS-576

На основании корпуса по четыре прорезиненных ножки. Акустику можно будет разместить по краям от монитора или как отдельный элемент в интерьере.

SVEN SPS-576

Тесты

Такой формат исполнения чаще всего предполагает использование с ПК или ноутбуком. К ним можно будет подключиться традиционным способом, используя аудиокабель или модуль Bluetooth, последний вариант расширяет типы поддерживаемых устройств. Для питания, в свою очередь, свободный разъем или зарядник от смартфона.

SVEN SPS-576

Беспроводное соединение проходит традиционным способом. Дальность стабильной передачи звука до 10 метров. При просмотре роликов с YouTube, Кинопоиск и других сервисов не заметили рассинхронизации.

SVEN SPS-576

Звук у них сбалансированный, чистый. Звонкие верхние частоты и хорошие басы. SVEN SPS-576 хорошо справляется с разножанровым контентом, включая динамичные фильмы. Громкости у системы достаточно для домашней эксплуатации.

Итоги

SVEN SPS-576 – акустика 2.0 с проводным и беспроводным подключением. Стильное внешнее исполнение, корпус из дерева, регулятор громкости.
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