Обзор SVEN SPS-576. Акустика 2.0 с Bluetooth…

На боковой правой грани выведен регулятор громкости. В этой же зоне светодиодный индикатор, отображающий текущее состояние соединения.
Акустическая группа включает два излучателя. Это высокочастотный твитер диаметром 23 мм и низкочастотный динамик диаметром 75 мм с защитной металлической сеткой.
На обратной стороне отверстие фазоинвертора.
Между собой колонки соединены несъемным кабелем. Как и отмечали вначале, SVEN SPS-576 получает питание по USB. Также есть аудиокабель для проводного подключения к источнику сигнала.
На основании корпуса по четыре прорезиненных ножки. Акустику можно будет разместить по краям от монитора или как отдельный элемент в интерьере.
Беспроводное соединение проходит традиционным способом. Дальность стабильной передачи звука до 10 метров. При просмотре роликов с YouTube, Кинопоиск и других сервисов не заметили рассинхронизации.
Звук у них сбалансированный, чистый. Звонкие верхние частоты и хорошие басы. SVEN SPS-576 хорошо справляется с разножанровым контентом, включая динамичные фильмы. Громкости у системы достаточно для домашней эксплуатации.