Обзор SVEN SPS-710. Акустика формата 2.0 с беспроводным и проводным подключением

2019-04-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SVEN SPS-710; [76]
Акустические системы формата 2.0 это наиболее распространённый формат при выборе в пару к настольному компьютеру, ноутбуку или телевизору. Тестируемая сегодня SVEN SPS-710 это новинка 2019 года, поддерживающая беспроводное подключение, оснащенная встроенным MP3 плеером с внешними накопителями и картой памяти, а также встроенным FM-тюнером.

SVEN SPS-710

SVEN SPS-710 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным оформлением, комплектующие внутри упакованы в пенопласт. Комплект включает пульт ДУ, двухжильный кабель, AUX-переходник, внешнюю антенну, гарантийный талон и инструкцию.

SVEN SPS-710

Внешний вид

Исполнение классическое для подобного формата. Двухполосная активная и пассивная колонки.

SVEN SPS-710

Выполнены SVEN SPS-710 в корпусе из МДФ. Внешние поверхности немаркие, с матовым покрытием.

SVEN SPS-710

Вся площадь лицевой стороны обтянута тканью. Выглядит аккуратно и стильно.

SVEN SPS-710

В верхней части активной колонки под тканью скрывается LED-дисплей, отображающий время, активный режим, данные по воспроизведению белым светом. Хорошо читается и не отвлекает.

SVEN SPS-710

Снизу хромированный логотип производителя. Края корпуса закруглены. Сборка проведена без огрехов.

SVEN SPS-710

Панель управления на правой грани. Тут три барабана регулировки, используемые для изменения громкости, а также изменения баланса верхних и нижних частот.

SVEN SPS-710

Тут же находится группа механических кнопок, необходимых для автономного управления дополнительными функциями системы, включая воспроизведение.

SVEN SPS-710

Пользователю доступны полноразмерный USB и слот для карты памяти SD. На тыльной стороне механический тумблер.

SVEN SPS-710

Из разъемов доступны AUX-вход, гнездо для подключения внешней антенны. Пассивная колонка подключается при помощи двухжильного кабеля. Пользователь сам сможет в последующем с минимальными расходами изменить длину кабеля подключения.

SVEN SPS-710

Устойчивое расположение и отсутствие скольжения обеспечивают группы из четырех резиновых ножек.

SVEN SPS-710

В конструкции используются низкочастотные и среднечастотные динамики. Диаметр 100 и 25 мм соответственно.

SVEN SPS-710

В комплекте со SVEN SPS-710 покупатель получает пульт с набором кнопок для переключения режимов, настройки, корректировки баланса, выбора трека и радиостанций. Разобраться с управлением будет несложно.

SVEN SPS-710

Тесты

Переключение режимов происходит последовательным нажатием на кнопку М. На дисплей при этом выводится название режима и его текущие параметры. При выборе Bluetooth в случае отсутствия активного сопряжения с ранее подключенным устройством, происходит активация поиска. Дальность стабильного подключения до 10 метров. Звук передается без артефактов и искажения. Эту же особенность можно будет использовать для подключения к ноутбуку или компьютеру, избавившись от лишних проводов в рабочей зоне.

SVEN SPS-710

Звуковая сцена с неплохим балансом на широком диапазоне частот. Изменить балансировку по верхам и низам сможет и сам пользователь с помощью регуляторов. Композиции звучат детализировано и четко. В среднем диапазоне отсутствуют критичные перекосы. Отлично проработана басовая линия. Колонки можно будет использовать для просмотра фильмов и игр, насладившись яркими спецэффектами и эффектом присутствия.

SVEN SPS-710 обзор

Запас громкости высокий. При выходе на максимальный уровень шумов и артефактов не наблюдалось. Общая мощность у системы составляет 40 Вт.

SVEN SPS-710

Из дополнительных возможностей отметим наличие FM-тюнера, для уверенного приема понадобится подключение внешней мягкой антенны. Найденные радиостанции можно хранить в памяти с последующим быстрым переключением. Есть встроенный MP3-плеер с поддержкой чтения треков с карты памяти и внешнего накопителя. Проблем с распознаванием за время длительных тестов выявлено не было.

Итоги по SVEN SPS-710

SVEN SPS-710 – добротная акустическая система формата 2.0, поддерживающая беспроводное и проводное подключение, а также оснащенная встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Рекомендовать можно любителям глубокого и насыщенного баса. Претензий по качеству сборки и удобству управления нет.

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