Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505

Несмотря на распространение стриминговых сервисов, классическое радиовещание еще рано списывать со счетов. Запустить развлекательную или новостную радиостанцию сидя на даче или природе заварив ароматный чай и наслаждаясь свежим воздухом. Изучаемый сегодня радиоприемник SVEN SRP-505 это современный вариант исполнения, который помимо приема радиостанций поддерживает Bluetooth, а также чтение аудиофайлов с карты памяти и флешки.

SVEN SRP-505

Комплектация

SVEN SRP-505

Составить полное представление по характеристикам можно будет изучив информацию на коробке. Все данные приведены на русском языке. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SRP-505

SVEN SRP-505 обзор

Внешний вид

Есть в белом и черном вариантах исполнения. У приемника классический внешний вид с акцентом на ретро. При всем многообразии поддерживаемых источников сигнала не стали перегружать лишними элементами.

SVEN SRP-505

На лицевой панели аналоговая панель управления и круглая рукоятка для настройки частоты радиостанции. Слева группа кнопок для управления воспроизведением и переключения режимов работы. Ниже зона с динамиком, расположенным за сеткой с мелкой ячейкой. Мощность его составляет 3 Вт.

SVEN SRP-505

На правой стороне сгруппирована панель разъемов и дополнительных органов управления. Тут переключатель режимов радиоприема, регулятор громкости с кнопкой питания. Полноразмерный USB, AUX, слот для карты памяти microSD и USB-С, используемый для зарядки.

SVEN SRP-505

Как и полагается для радиоприемника есть телескопическая антенна, которая обеспечит уверенный прием на удаление от города. У SVEN SRP-505 есть складываемая ручка из металла.

SVEN SRP-505

На основании пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности.

SVEN SRP-505

Тесты

Основное время радиоприемник эксплуатировали на даче для приема радиостанций. В FM диапазоне поддерживает диапазон от 87.5 МГц до 108 МГц. Качество приема уверенное, проблем с приемом не было и внутри помещения. Помимо этого есть AM и SW, которые в России пользуются гораздо меньшей популярностью, но могут пригодиться в отпуске. Из особенностей отметим отсутствие возможности сохранить радиостанции в памяти, поиск и переключение всегда будет идти с помощью поворотного ручки.

SVEN SRP-505

Как и отмечали устройство универсально и помимо радио, можно использовать как продвинутую портативную колонку. Подключить смартфон по Bluetooth или записав коллекцию музыки на карту памяти или флешку. Все эти режимы рабочие и функционируют без сбоев.

Тест звука SVEN SRP-505

От динамика в 3 Вт каких-либо открытий ждать не стоит. Но его громкости достаточно для того чтобы слушать музыку на даче или природе и при этом не мешать окружающим. У системы хорошая автономность, беспрерывно на среднем уровне громкости работал более 8 часов. Для зарядки выбран распространённый тип разъема USB-C.

Итоги

SVEN SRP-505 станет хорошим приобретением на дачу или на природу. Уверенный прием радиостанций, Bluetooth, плеер с поддержкой считывания музыки с карты памяти и флешки, невысокая стоимость и хорошие показатели автономной работы.
Виниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Aud…
Мы продолжаем изучать виниловые проигрыватели и сегодня рассмотрим Alive Audio Duet, отличием которой от …
Представлена колонка Xiaomi Sound Pocket с защитой IP67…
Компания Xiaomi выпустила на международный рынок компактную беспроводную колонку Sound Pocket, цена котор…
Bose представила беспроводную колонку SoundLink Max…
Американская компания Bose пополнила ассортимент беспроводных колонок моделью SoundLink Max, которая появ…
Портативная акустика для природы и улицы. Обзор Hyundai H-PS…
Изучаемая сегодня портативная колонка Hyundai H-PS1025 оснащена стереодинамиками с общей мощностью 40 Вт,…
Портативная колонка с защитой от воды. Обзор SVEN PS-315…
Изучаемая сегодня колонка SVEN PS-315 может эксплуатироваться не только в помещении, но и на природе, пля…
Портативная акустика для улицы и мероприятий. Обзор Hyundai …
Минисистема Hyundai H-MC1231, которую мы изучаем сегодня, может эксплуатироваться на улице. Это переносна…
Виниловый проигрывать с колонками и оцифровкой. Обзор Alive …
На прошлой неделе мы проводили тестирование Alive Audio Duet, одной из особенностей которой является комп…
Необычная колонка Samsung HW-LS60D появилась в продаже …
Компания Samsung выпустила в продажу беспроводную колонку HW-LS60D Music Frame, которая выделяется в перв…
Портативная колонка с караоке и подсветкой. Обзор BBK BTA3010Портативная колонка с караоке и подсветкой. Обзор BBK BTA3010
Портативная колонка с защитой от воды. Обзор SVEN PS-315Портативная колонка с защитой от воды. Обзор SVEN PS-315
Виниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio DuetВиниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio Duet
Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505
Доступный саундбар с Bluetooth и подсветкой. Обзор Оклик OK-534SДоступный саундбар с Bluetooth и подсветкой. Обзор Оклик OK-534S
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor