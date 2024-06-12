Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505

Несмотря на распространение стриминговых сервисов, классическое радиовещание еще рано списывать со счетов. Запустить развлекательную или новостную радиостанцию сидя на даче или природе заварив ароматный чай и наслаждаясь свежим воздухом. Изучаемый сегодня радиоприемник SVEN SRP-505 это современный вариант исполнения, который помимо приема радиостанций поддерживает Bluetooth, а также чтение аудиофайлов с карты памяти и флешки.

Комплектация

Составить полное представление по характеристикам можно будет изучив информацию на коробке. Все данные приведены на русском языке. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SRP-505 обзор

Внешний вид

Есть в белом и черном вариантах исполнения. У приемника классический внешний вид с акцентом на ретро. При всем многообразии поддерживаемых источников сигнала не стали перегружать лишними элементами.

На лицевой панели аналоговая панель управления и круглая рукоятка для настройки частоты радиостанции. Слева группа кнопок для управления воспроизведением и переключения режимов работы. Ниже зона с динамиком, расположенным за сеткой с мелкой ячейкой. Мощность его составляет 3 Вт.

На правой стороне сгруппирована панель разъемов и дополнительных органов управления. Тут переключатель режимов радиоприема, регулятор громкости с кнопкой питания. Полноразмерный USB, AUX, слот для карты памяти microSD и USB-С, используемый для зарядки.

Как и полагается для радиоприемника есть телескопическая антенна, которая обеспечит уверенный прием на удаление от города. У SVEN SRP-505 есть складываемая ручка из металла.

На основании пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое размещение на ровной поверхности.

Тесты

Основное время радиоприемник эксплуатировали на даче для приема радиостанций. В FM диапазоне поддерживает диапазон от 87.5 МГц до 108 МГц. Качество приема уверенное, проблем с приемом не было и внутри помещения. Помимо этого есть AM и SW, которые в России пользуются гораздо меньшей популярностью, но могут пригодиться в отпуске. Из особенностей отметим отсутствие возможности сохранить радиостанции в памяти, поиск и переключение всегда будет идти с помощью поворотного ручки.

Тест звука SVEN SRP-505

Итоги

Как и отмечали устройство универсально и помимо радио, можно использовать как продвинутую портативную колонку. Подключить смартфон по Bluetooth или записав коллекцию музыки на карту памяти или флешку. Все эти режимы рабочие и функционируют без сбоев.От динамика в 3 Вт каких-либо открытий ждать не стоит. Но его громкости достаточно для того чтобы слушать музыку на даче или природе и при этом не мешать окружающим. У системы хорошая автономность, беспрерывно на среднем уровне громкости работал более 8 часов. Для зарядки выбран распространённый тип разъема USB-C.SVEN SRP-505 станет хорошим приобретением на дачу или на природу. Уверенный прием радиостанций, Bluetooth, плеер с поддержкой считывания музыки с карты памяти и флешки, невысокая стоимость и хорошие показатели автономной работы.