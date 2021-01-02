Обзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 диск

Тестируемый сегодня М.2 накопитель Samsung 970 EVO не новинка, с момента выхода этой серии прошло более 2 лет. За это время она не растеряла актуальности и стала доступнее в вопросе стоимости с выходом последующих поколений. Тем не менее он даже на момент начала 2021 года он предлагает высокий уровень быстродействия для интерфейса PCIe 3.0. В свое время он заменил на рынке 960 EVO, заметно подняв скорости работы с данными.

Комплектация

Изучаем на примере версии объемом 1 Тбайт. Она находится в широком доступе в российских магазинах.Поставляется в коробке с темным оформлением. Внутри зафиксирован в прозрачной подложке, предотвращающей тряску при переноске. Комплект включает только документацию. Сопровождается 5-летней гарантией.

Внешний вид

Выполнен М.2 накопитель на печатной плате черного цвета. На лицевую сторону нанесен наклейка с названием линейки, серийным номером и общими данными по спецификациям.

Традиционный типоразмер 2280. Интерфейс NVMe. Обратная сторона платы без распаянных элементов.

Как и ранее производитель не уделяет внимание улучшению пассивного отвода тепла, оставляя этот вопрос на стороне пользователя. С учетом общих температурных режимов использовать его без радиатора или активного охлаждения не рекомендуем.

В нашем случае при установленном радиаторе от материнской платы. Его температура превышала 50 градусов. При учете. Что Silicon Power UD70 был холоднее на 20-25 градусов.

Samsung 970 EVO использует контроллер Phoenix с пятью ядрами ARM. Частота ядер повысилась в сравнение с предыдущим поколением и здесь он схож с 970 PRO.

Для работы с флеш-памятью задействуется восемь каналов. Используется 64-слойная TLC 3D V-NAND. Произведена она самой компанией Samsung.

Софт

Заявленные скорости обмена данными составляют 3400 и 2500 Мбайт/с, для чтения и записи соответственно. Используется SLC-кеширование. Для DRAM-буфера используется LPDDR4-память объемом 1 Гбайт.С официального сайта для Samsung 970 EVO можно загрузить утилиту управления Magican. В главном окне выводится текущее состояние, температурный режим работы и данные по скорости.

Есть отдельная вкладка с подробными данными по серийному номеру, версии прошивки и интерфейсу.

Вкладка с данными по быстродействию.

Оптимизации для оптимизации рабочих скоростей.

Функции шифрования данных.

Глубокая очистка данных на накопителе.

Тесты Samsung 970 EVO 1000 GB

HD Tune Pro:

В ходе тестов с продолжительной нагрузкой, установленный радиатор отлично справлялся с отводом тепла.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil

AJA

Итоги по Samsung 970 EVO

Samsung 970 EVO – твердотельный М.2 накопитель с высокими скоростями работы с данными. Его сильными сторонами являются увеличенный ресурс службы, 1 Гбайт буферной памяти и SLC-кеширование, пятилетняя гарантия производителя. К минусам отнесем высокие рабочие температуры, требующие организации пассивного или активного охлаждения.