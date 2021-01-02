Обзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 диск

Изучаем на примере версии объемом 1 Тбайт. Она находится в широком доступе в российских магазинах.
КомплектацияПоставляется в коробке с темным оформлением. Внутри зафиксирован в прозрачной подложке, предотвращающей тряску при переноске. Комплект включает только документацию. Сопровождается 5-летней гарантией.
Внешний видВыполнен М.2 накопитель на печатной плате черного цвета. На лицевую сторону нанесен наклейка с названием линейки, серийным номером и общими данными по спецификациям.
Традиционный типоразмер 2280. Интерфейс NVMe. Обратная сторона платы без распаянных элементов.
Как и ранее производитель не уделяет внимание улучшению пассивного отвода тепла, оставляя этот вопрос на стороне пользователя. С учетом общих температурных режимов использовать его без радиатора или активного охлаждения не рекомендуем.
В нашем случае при установленном радиаторе от материнской платы. Его температура превышала 50 градусов. При учете. Что Silicon Power UD70 был холоднее на 20-25 градусов.
Samsung 970 EVO использует контроллер Phoenix с пятью ядрами ARM. Частота ядер повысилась в сравнение с предыдущим поколением и здесь он схож с 970 PRO.
Для работы с флеш-памятью задействуется восемь каналов. Используется 64-слойная TLC 3D V-NAND. Произведена она самой компанией Samsung.
Заявленные скорости обмена данными составляют 3400 и 2500 Мбайт/с, для чтения и записи соответственно. Используется SLC-кеширование. Для DRAM-буфера используется LPDDR4-память объемом 1 Гбайт.
СофтС официального сайта для Samsung 970 EVO можно загрузить утилиту управления Magican. В главном окне выводится текущее состояние, температурный режим работы и данные по скорости.
Есть отдельная вкладка с подробными данными по серийному номеру, версии прошивки и интерфейсу.
Вкладка с данными по быстродействию.
Оптимизации для оптимизации рабочих скоростей.
Функции шифрования данных.
Глубокая очистка данных на накопителе.
Тесты Samsung 970 EVO 1000 GBВ ходе тестов с продолжительной нагрузкой, установленный радиатор отлично справлялся с отводом тепла.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil
AJA