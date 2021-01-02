Обзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 диск

Тестируемый сегодня М.2 накопитель Samsung 970 EVO не новинка, с момента выхода этой серии прошло более 2 лет. За это время она не растеряла актуальности и стала доступнее в вопросе стоимости с выходом последующих поколений. Тем не менее он даже на момент начала 2021 года он предлагает высокий уровень быстродействия для интерфейса PCIe 3.0. В свое время он заменил на рынке 960 EVO, заметно подняв скорости работы с данными.

Samsung 970 EVO

Изучаем на примере версии объемом 1 Тбайт. Она находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

Поставляется в коробке с темным оформлением. Внутри зафиксирован в прозрачной подложке, предотвращающей тряску при переноске. Комплект включает только документацию. Сопровождается 5-летней гарантией.

Samsung 970 EVO

Внешний вид

Выполнен М.2 накопитель на печатной плате черного цвета. На лицевую сторону нанесен наклейка с названием линейки, серийным номером и общими данными по спецификациям.

Samsung 970 EVO

Традиционный типоразмер 2280. Интерфейс NVMe. Обратная сторона платы без распаянных элементов.

Samsung 970 EVO

Как и ранее производитель не уделяет внимание улучшению пассивного отвода тепла, оставляя этот вопрос на стороне пользователя. С учетом общих температурных режимов использовать его без радиатора или активного охлаждения не рекомендуем.

Samsung 970 EVO

В нашем случае при установленном радиаторе от материнской платы. Его температура превышала 50 градусов. При учете. Что Silicon Power UD70 был холоднее на 20-25 градусов.

Samsung 970 EVO

Samsung 970 EVO использует контроллер Phoenix с пятью ядрами ARM. Частота ядер повысилась в сравнение с предыдущим поколением и здесь он схож с 970 PRO.

Samsung 970 EVO

Для работы с флеш-памятью задействуется восемь каналов. Используется 64-слойная TLC 3D V-NAND. Произведена она самой компанией Samsung.

Samsung 970 EVO

Заявленные скорости обмена данными составляют 3400 и 2500 Мбайт/с, для чтения и записи соответственно. Используется SLC-кеширование. Для DRAM-буфера используется LPDDR4-память объемом 1 Гбайт.

Софт

С официального сайта для Samsung 970 EVO можно загрузить утилиту управления Magican. В главном окне выводится текущее состояние, температурный режим работы и данные по скорости.

Samsung 970 EVO

Есть отдельная вкладка с подробными данными по серийному номеру, версии прошивки и интерфейсу.

Samsung 970 EVO

Вкладка с данными по быстродействию.

Samsung 970 EVO

Оптимизации для оптимизации рабочих скоростей.

Samsung 970 EVO

Функции шифрования данных.

Samsung 970 EVO

Глубокая очистка данных на накопителе.

Samsung 970 EVO

Тесты Samsung 970 EVO 1000 GB

В ходе тестов с продолжительной нагрузкой, установленный радиатор отлично справлялся с отводом тепла.

HD Tune Pro:

Samsung 970 EVO

Samsung 970 EVO

Samsung 970 EVO

Samsung 970 EVO

CrystalDiskMark:

Samsung 970 EVO

AS SSD Benchmark:

Samsung 970 EVO

Samsung 970 EVO

Anvil

Samsung 970 EVO

AJA

Samsung 970 EVO

Итоги по Samsung 970 EVO

Samsung 970 EVO – твердотельный М.2 накопитель с высокими скоростями работы с данными. Его сильными сторонами являются увеличенный ресурс службы, 1 Гбайт буферной памяти и SLC-кеширование, пятилетняя гарантия производителя. К минусам отнесем высокие рабочие температуры, требующие организации пассивного или активного охлаждения.
Комментарии и отзывы Samsung 970 EVO 1000 GB
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