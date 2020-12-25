Обзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабука

Весомым преимуществом ноутбуков и ультрабуков, на фоне стационарных ПК, является отсутствие привязки к определенному месту эксплуатации. Можно брать с собой из дома на работу, брать в путешествия и всегда держать под рукой. А вышедшие не так давно Macbook с ARM-архитектурой еще и предложили в компактном форм-факторе быстродействие при монтаже и обработке фото, которым не могут похвастаться многие стационарные системы.

Комплектация

Сумку же можно отнести к одному из аксессуаров из категории «mast have». Как пример, Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15 ориентирован на решения с диагональю от 13 до 15 дюймов. В интернет-магазине iPort доступен за 3 990 рублей - https://clck.ru/ScnFZ Упакован в транспортировочный пакет. В центре расположен буклет с изображением сумки и данными по ее характеристикам.

Внешний вид

Выглядит сумка стильно. В основе используется нейлоновая ткань темно-серого цвета. Она приятна тактильно и не подвержена загрязнению.

Поверхность водостойкая. Это позволяет каплям грязи или жидкости не впитываться. Также полезно для защиты при случайно начавшемся снегопаде или дожде. Но стоит учитывать, что полную защиту воды эта сумка не обеспечивает.

В верхней части расположены ручки, выполненные в цвет основной части. Переносить ее удобно. Ручки широкие.

По краям сумки распределены дополнительные карманы. Каждый из них со своим отдельным замком молнией. В этих отсеках можно будет хранить мелочевку, ключи, очки, скидочные карты, внешнюю батарейку.

Основную внутреннюю камеру в Satechi Laptop Carrying Case также защищает замок-молния.

Тесты

Внутри мягкая ткань с пенной прослойкой, смягчающей удар при случайном падении или ударе. Она же защищает от получения царапин. Там же хватает места для хранения документов.Мы использовали эту сумку с ноутбуком Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric . У него покрытие крышки хорошо дополняет внешний вид ноутбука. Поместятся также и актуальные модели Macbook. Также в модельной линейке представлен вариант этой сумки под модели с диагональю 13 дюймов. Она также подойдет для планшета и нетбуков.

Расположение отсеков удобное. Замки-молнии с запасом по прочности. Стежки нитками аккуратные. Проблем с качеством исполнения замечено не было.

Итоги по в Satechi Laptop Carrying Case

Satechi Laptop Carrying Case станет хорошим выбором при поиске сумки для ультрабука/ноутбука с диагональю от 13 до 15 дюймов. Аккуратный внешний вид, нейлоновая ткань с водоотталкивающими свойствами, большое количество дополнительных отсеков, ручки. Не устроить может отсутствие возможности носить с наплечной сумкой.