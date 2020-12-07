Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой

Сегодня у нас на тестах Lenovo Yoga Slim 7i Fabric, построенный на базе процессора Intel Core i5/Core i7 десятого поколения. Из его особенностей во время анонса отмечались тканевая крышка, быстрая зарядка Rapid Charge Pro, автономная работа до 14 часов и датчик внимания.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Мы изучаем на примере модификации 14IIL05 82A10083RU с процессором Intel Core i7 и накопителем объемом 1024 Гбайт. Она является старшей. На официальном сайте доступна за 107 490 рублей. Базовая с Core i5 и накопителем 256 Гбайт обойдется в 87 890 рублей.

Комплектация

Его стартовый комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и блок питания. Упакован в компактную коробку со стильным оформлением.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Внешний вид

Этот ноутбук стал первым, где в качестве внешнего покрытия крышки используется ткань. Она занимает всю площадь, включая боковые грани.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Решение интересное, как в вопросе внешнего вида, так и практичности эксплуатации. Не подвержена загрязнению следами пальцев, выглядит привлекательно, приятна тактильно и не выскальзывает из рук.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Для сравнения приведем снимки совместно с протестированным ранее Lenovo Yoga C740-14IML.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

В основе корпуса используется алюминий, окрашенный в серый цвет. С закрытой крышкой толщина не превышает 15 мм.

Как и у оригинального Yoga Slim 7, в верхней части есть небольшой выступ, задействуемый для вывода веб-камеры с ИК-модулем. Тут она поддерживает технологию разблокировки Windows Hello.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Шарнир занимает большую часть длины корпуса. Он хорошо держит крышку в разных положениях. Есть возможность откинуть ее на 180 градусов.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Доступен хороший набор портов. На правой грани это два полноразмерных USB 3.2 gen.1, один из которых оптимизирован под зарядку носимых устройств, кнопка включения, светодиодный индикатор и слот для карты памяти microSD.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

На левой грани USB Type-C с выводом изображения на монитор и совмещенный с зарядкой. При использовании мониторов с USB Type-C, можно будет одним кабелем передавать изображение на монитор и проводить зарядку ноутбука, как пример, изученный нами Philips 346P1CRH.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Помимо него еще есть HDMI, USB Type-C (DisplayPort 3) и спаренный аудиоразъем. Общий набор портов хороший, мы за время длительных тестов брали его в поездки. Необходимости в использовании дополнительных хабов не было.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Lenovo Yoga Slim 7i Fabric получил уже знакомое исполнение блока клавиатуры с уменьшенными по высоте стрелками. Это переключатели с тактильным откликом. Ход короткий.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Нажимаются с небольшим щелчком. Подходит для набора текста. Есть отключаемая белая подсветка. Кириллические и латинские символы хорошо читаются в дневное и ночное время.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

По краям от блока клавиатуры находятся решетки динамиков. Поддерживается Dolby Atmos.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

На основании продольный резиновый валик, который при размещении на столе оставляет зазор под решеткой отвода тепла.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Отдельных окошек для доступа к оперативной памяти и накопителям нет. Для доступа к материнской плате потребуется полное снятие крышки. Это может быть полезно для установки дополнительного М.2 накопителя, свободный слот для этого имеется.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Экран

Установлена IPS-матрица с диагональю 14 дюймов. Разрешение 3840x2160 4k UHD. Экран качественный, высокая четкость и резкость.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Ноутбуком пользовались как в помещении с искусственным освещением, так и на улице. Подсветка равномерна по всей площади.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Начинка

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Lenovo Yoga Slim 7i Fabric работает на базе процессора Intel Core i7-1065G7, выполненного по 10 нм техпроцессу. Базовая тактовая частота 1.3 ГГц. В зависимости от задач, частота повышается до 3.9 ГГц.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Установленная система охлаждения работает тихо. Температура при длительном нагреве не превышает 69 градусов.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Доступны 16 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Работает на частоте 2133 МГц.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Тут применена встроенная графика Iris Plus Graphics. Она справляется с воспроизведением мультимедийного контента в 4К-разрешении. Также можно будет поиграть в киберспортивные игры на низких настройках графики.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Скоростной модуль беспроводного подключения 802.11ax. Bluetooth 5.0. class="cent">Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Аккумулятор

Встроенной батареи хватает примерно на 12.5 часов работы в обычном сценарии эксплуатации со средним уровнем яркости. За час комплектный адаптер восстанавливает около 80% заряда.

Софт

Предустановлена Windows 10 Home. Есть фирменные приложения от LENOVO, а также ряд партнерских программ, включая Яндекс и антивирус McAfee.

Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Итоги по Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Lenovo Yoga Slim 7i Fabric – хорошо сбалансированный ультрабук с высоким уровнем быстродействия и длительным временем автономной работы. Тканевая крышка нам понравилась как внешне, так и по удобству эксплуатации. К плюсам отнесем компактные габариты, алюминиевый корпус, хороший набор портов ввода и вывода, быструю зарядку, откидывающуюся на 180 градусов крышку.
Комментарии и отзывы Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric
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