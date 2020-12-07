Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой

Сегодня у нас на тестах Lenovo Yoga Slim 7i Fabric, построенный на базе процессора Intel Core i5/Core i7 десятого поколения. Из его особенностей во время анонса отмечались тканевая крышка, быстрая зарядка Rapid Charge Pro, автономная работа до 14 часов и датчик внимания.

Комплектация

Мы изучаем на примере модификации 14IIL05 82A10083RU с процессором Intel Core i7 и накопителем объемом 1024 Гбайт. Она является старшей. На официальном сайте доступна за 107 490 рублей. Базовая с Core i5 и накопителем 256 Гбайт обойдется в 87 890 рублей.Его стартовый комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и блок питания. Упакован в компактную коробку со стильным оформлением.

Внешний вид

Этот ноутбук стал первым, где в качестве внешнего покрытия крышки используется ткань. Она занимает всю площадь, включая боковые грани.

Решение интересное, как в вопросе внешнего вида, так и практичности эксплуатации. Не подвержена загрязнению следами пальцев, выглядит привлекательно, приятна тактильно и не выскальзывает из рук.

Для сравнения приведем снимки совместно с протестированным ранее Lenovo Yoga C740-14IML.

В основе корпуса используется алюминий, окрашенный в серый цвет. С закрытой крышкой толщина не превышает 15 мм.

Как и у оригинального Yoga Slim 7, в верхней части есть небольшой выступ, задействуемый для вывода веб-камеры с ИК-модулем. Тут она поддерживает технологию разблокировки Windows Hello.

Шарнир занимает большую часть длины корпуса. Он хорошо держит крышку в разных положениях. Есть возможность откинуть ее на 180 градусов.

Доступен хороший набор портов. На правой грани это два полноразмерных USB 3.2 gen.1, один из которых оптимизирован под зарядку носимых устройств, кнопка включения, светодиодный индикатор и слот для карты памяти microSD.

На левой грани USB Type-C с выводом изображения на монитор и совмещенный с зарядкой. При использовании мониторов с USB Type-C, можно будет одним кабелем передавать изображение на монитор и проводить зарядку ноутбука, как пример, изученный нами Philips 346P1CRH.

Помимо него еще есть HDMI, USB Type-C (DisplayPort 3) и спаренный аудиоразъем. Общий набор портов хороший, мы за время длительных тестов брали его в поездки. Необходимости в использовании дополнительных хабов не было.

Lenovo Yoga Slim 7i Fabric получил уже знакомое исполнение блока клавиатуры с уменьшенными по высоте стрелками. Это переключатели с тактильным откликом. Ход короткий.

Нажимаются с небольшим щелчком. Подходит для набора текста. Есть отключаемая белая подсветка. Кириллические и латинские символы хорошо читаются в дневное и ночное время.

По краям от блока клавиатуры находятся решетки динамиков. Поддерживается Dolby Atmos.

На основании продольный резиновый валик, который при размещении на столе оставляет зазор под решеткой отвода тепла.

Отдельных окошек для доступа к оперативной памяти и накопителям нет. Для доступа к материнской плате потребуется полное снятие крышки. Это может быть полезно для установки дополнительного М.2 накопителя, свободный слот для этого имеется.

Экран

Установлена IPS-матрица с диагональю 14 дюймов. Разрешение 3840x2160 4k UHD. Экран качественный, высокая четкость и резкость.

Ноутбуком пользовались как в помещении с искусственным освещением, так и на улице. Подсветка равномерна по всей площади.

Начинка

Lenovo Yoga Slim 7i Fabric работает на базе процессора Intel Core i7-1065G7, выполненного по 10 нм техпроцессу. Базовая тактовая частота 1.3 ГГц. В зависимости от задач, частота повышается до 3.9 ГГц.

Установленная система охлаждения работает тихо. Температура при длительном нагреве не превышает 69 градусов.

Доступны 16 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Работает на частоте 2133 МГц.

Тут применена встроенная графика Iris Plus Graphics. Она справляется с воспроизведением мультимедийного контента в 4К-разрешении. Также можно будет поиграть в киберспортивные игры на низких настройках графики.

Аккумулятор

Софт

Скоростной модуль беспроводного подключения 802.11ax. Bluetooth 5.0. class="cent">Встроенной батареи хватает примерно на 12.5 часов работы в обычном сценарии эксплуатации со средним уровнем яркости. За час комплектный адаптер восстанавливает около 80% заряда.Предустановлена Windows 10 Home. Есть фирменные приложения от LENOVO, а также ряд партнерских программ, включая Яндекс и антивирус McAfee.

Итоги по Lenovo Yoga Slim 7 Fabric

Lenovo Yoga Slim 7i Fabric – хорошо сбалансированный ультрабук с высоким уровнем быстродействия и длительным временем автономной работы. Тканевая крышка нам понравилась как внешне, так и по удобству эксплуатации. К плюсам отнесем компактные габариты, алюминиевый корпус, хороший набор портов ввода и вывода, быструю зарядку, откидывающуюся на 180 градусов крышку.