Обзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбук

Не так давно мы рассматривали сумку чехол для ноутбуков Satechi Laptop Carrying Case, отнеся такой тип аксессуаров к наиболее полезному приобретению. Но не будем забывать, что многие владельцы ноутбуков так или иначе сталкиваются с перегревом и высокими температурами, которые связаны с перекрытием вентиляционных решеток при размещении на столе.

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Упакована в коробку с изображением подставки и данными по основным ее особенностям. Внутри зафиксирована в прозрачной подложке из пластика.

Выполнена в стиле и духе Apple. Основным материалом выступает анодированный алюминий.

Цельный лист с закругленными углами. В нижней части пара резиновых выступов, предотвращающих соскальзывание ноутбука.

В конструкции предусмотрена откидная ножка для изменения угла наклона. Выбранное положение фиксируется за счет общей жесткости петель.

Рассчитана она на ноутбуки с диагональю до 17 дюймов. Стоит на ней ноутбук устойчиво.

Стоит учитывать, что в собранном состоянии доступ воздуха к вентиляционным решеткам будет также затруднителен.

Для уменьшения температуры и свободного доступна воздуха нужно отодвинуть ножку так чтобы под подставкой оставалось свободное пространство, и она размещалась под углом.

Есть несколько устойчивых положений. Со всеми из них можно печатать, при этом ножка не смещается. Хороший вариант в пару к ноутбукам Apple и ультрабукам на базе Windows. Общий привлекательный внешний вид и простота конструкции.