Обзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для Apple

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 2790 рублей.
Satechi M1 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в компактной коробке с изображением манипулятора и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB Type-C кабель и документацию.
Внешний видВышла в нескольких расцветках корпуса «серый космос»: золотистой, розовом золоте и светло-серебристой.
Внешний вид с заделом на премиальность. Как и в случае с клавиатурой, основным материалом выступает анодированный алюминий.
В верхней части у Satechi M1 овальный островок с парой основных клавиш. Нажимаются со слышимым щелчком. Ход короткий. Есть тактильная отдача.
Между клавишами находится металлическое колесико прокрутки. Внешняя поверхность в виде ряда с мелкими зазубринами. Вращение с небольшим сопротивлением.
Корпус симметричной формы. Подойдет как левшам, так и правшам. Мышку отличает невысокий профиль и общие компактные габариты. Весит 180 граммов.
На основании две ножки скольжения, расположенные по краям корпуса. В центре окошко сенсора.
Механический переключатель рабочего статуса. Здесь же кнопка синхронизации, сопровождаемая светодиодным индикатором.
Тесты
Первое, что обращает на себя внимание – приятный холодок от алюминиевого корпуса. Использование металла повышает общую надежность и долговечность конструкции. Небольшая длина и невысокий профиль четко позиционируют ее как мышку для работы. Основной хват для нее ладонный.
Для соединения используется Bluetooth. Корректно определяется и работает с Mac, Macbook, а также планшетами iPad. Помимо этого, можно будет работать с Android планшетами. Подойдет для моноблоков, ноутбуков и настольных ПК с операционной системой Windows.
Аккумулятор встроенный. За время длительного тестирования разрядить нам ее не удалось. Для зарядки используется актуальный USB Type-C.