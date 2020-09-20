Обзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для Apple

На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной клавиатуры Satechi ST-AMBKM-RU, выступающей эффективной альтернативой фирменной клавиатуре Apple. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки периферии, рассмотрим беспроводную мышку Satechi M1, ее также можно использовать с устройствами, работающими на базе iOS, Mac OS, а также она совместима и с другими платформами.

Satechi M1

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 2790 рублей.

Satechi M1 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением манипулятора и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB Type-C кабель и документацию.

Satechi M1

Внешний вид

Вышла в нескольких расцветках корпуса «серый космос»: золотистой, розовом золоте и светло-серебристой.

Satechi M1

Внешний вид с заделом на премиальность. Как и в случае с клавиатурой, основным материалом выступает анодированный алюминий.

Satechi M1

В верхней части у Satechi M1 овальный островок с парой основных клавиш. Нажимаются со слышимым щелчком. Ход короткий. Есть тактильная отдача.

Satechi M1

Между клавишами находится металлическое колесико прокрутки. Внешняя поверхность в виде ряда с мелкими зазубринами. Вращение с небольшим сопротивлением.

Satechi M1

Корпус симметричной формы. Подойдет как левшам, так и правшам. Мышку отличает невысокий профиль и общие компактные габариты. Весит 180 граммов.

Satechi M1

На основании две ножки скольжения, расположенные по краям корпуса. В центре окошко сенсора.

Satechi M1

Механический переключатель рабочего статуса. Здесь же кнопка синхронизации, сопровождаемая светодиодным индикатором.

Satechi M1

Тесты

Satechi M1

Первое, что обращает на себя внимание – приятный холодок от алюминиевого корпуса. Использование металла повышает общую надежность и долговечность конструкции. Небольшая длина и невысокий профиль четко позиционируют ее как мышку для работы. Основной хват для нее ладонный.

Satechi M1

Для соединения используется Bluetooth. Корректно определяется и работает с Mac, Macbook, а также планшетами iPad. Помимо этого, можно будет работать с Android планшетами. Подойдет для моноблоков, ноутбуков и настольных ПК с операционной системой Windows.

Satechi M1

Аккумулятор встроенный. За время длительного тестирования разрядить нам ее не удалось. Для зарядки используется актуальный USB Type-C.

Satechi M1

Итоги по Satechi M1

Satechi M1 – беспроводная мышка для работы, выполненная в алюминиевом корпусе, использующая для соединения Bluetooth. Металлическое колесико прокрутки, оптический сенсор, высокая надежность конструкции и симметричная форма, длительное время автономной работы.
Комментарии и отзывы Satechi M1 Space Grey Bluetooth
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