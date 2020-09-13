Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone

Тестируемая сегодня клавиатура Satechi Aluminium Bluetooth ST-AMBKM-RU оптимизирована для работы с iOS устройствами. Сюда входят Mac, Macbook, а также планшеты и смартфоны Apple. Но помимо них ее же можно использовать с другими устройствами, оснащенными как Bluetooth, так и USB Type-C разъемами. А с учетом того, что и на Windows ноутбуках замечен тренд с уменьшением количества USB с переходом на USB Type-C, то перед нами универсальная беспроводная клавиатура.

Комплектация

Продажи уже стартовали. Ее можно свободно приобрести в российских магазинах.Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает два вида кабелей USB, резиновые ножки, руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Ориентирование на аудиторию пользователей экосистемы Apple ожидаемо задает свою высокую планку по качеству исполнения и используемым материалам. Верхняя крышка представляет собой цельный лист из анодированного алюминия с аккуратным шлицем по периметру.

Обеспечивается высокая жесткость и надежность конструкции. Из металла выполнена и остальная часть корпуса.

Для сохранения качества обмена данными по протоколу Bluetooth на тыльной грани находится вставка из пластика, окрашенная в цвет корпуса. Рядом механический выключатель.

USB Type-C используется как для проведения сеанса зарядки, так и возможности проводного подключения. Так при разрядке можно будет продолжить эксплуатацию, подключив клавиатуру кабелем.

В комплекте идут два кабеля, один с USB Type-С, второй с полноразмерным USB.

Визуально выполнена в характерной для Apple стилистике. С учетом того, что производитель предлагает и другие аксессуары, можно будет подобрать периферию в общем дизайне.

На борту у Satechi ST-AMBKM-RU традиционная для Apple раскладка. Есть цифровой блок.

Зона F1-F12 выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка для удобства нанесена на клавиши.

Отдельные кнопки отвечают за переключение подключенных устройств, а также перевода в проводной режим работы. Есть светодиодные индикаторы.

Есть многоуровневая подсветка с белым свечением. Яркость регулируется с помощью кнопок F5-F6.

Тесты

По основанию распределены компактные резиновые ножки, предотвращающие скольжение по рабочей поверхности. В комплекте также идут две ножки с увеличенной высотой, ими можно будет изменить угол наклона плоскости.В Satechi ST-AMBKM-RU используются переключатели ножничного типа. Клавиши с углублением по центру. В сравнении с оригинальной клавиатурой Apple, здесь клик по переключателям комфортнее. Особенно заметно при наборе большого объема текста. Пальцы по поверхности перемещаются свободно. Нажатие полностью бесшумное.

По раскладке учтена традиционная раскладка, включая клавиши COMMAND. С определением и управлением в Mac OS и iOS проблем не возникло, включая дополнительные действия и быстрые команды.Для подключения используется Bluetooth. Подключить можно до трех устройств с последующим переключением между ними одним нажатием. Плюс проводной вариант. В идеале хотелось бы видеть еще и частоту 2.4 ГГц с адаптером, он позволил бы уменьшить скорость отклика. Но в ходе эксплуатации мы не обнаружили проблем и видимых задержек.

Итоги по Satechi ST-AMBKM-RU

Мы также использовали ее в сценарии с подключением к Android планшету и смартфону. Определилась корректно. Действия дополнительных клавиш также корректно работали и в этой операционной системе. Отличный вариант для тех, кто использует носимые устройства не только для просмотра мультимедийного контента и работы. Не было проблем и с Windows.За время длительного теста разрядить ее не удалось. Производителем заявлена работа в течение 80 часов беспрерывной работы. В режиме ожидания проработает до 100 дней. Напомним про возможность продолжения работы при проведении сеанса зарядки.Satechi ST-AMBKM-RU – добротная альтернатива фирменной клавиатуре Apple, стоящая заметно дешевле, но при этом предлагающая высокое качество исполнения. Три устройства для сопряжения, проводной вариант работы, традиционная раскладка с цифровым блоком, алюминиевый корпус, бесшумные ножничные переключатели, регулируемая подсветка. Отдельно отметим совместимость с Android и iOS.