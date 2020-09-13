Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone

Тестируемая сегодня клавиатура Satechi Aluminium Bluetooth ST-AMBKM-RU оптимизирована для работы с iOS устройствами. Сюда входят Mac, Macbook, а также планшеты и смартфоны Apple. Но помимо них ее же можно использовать с другими устройствами, оснащенными как Bluetooth, так и USB Type-C разъемами. А с учетом того, что и на Windows ноутбуках замечен тренд с уменьшением количества USB с переходом на USB Type-C, то перед нами универсальная беспроводная клавиатура.

Satechi ST-AMBKM-RU

Продажи уже стартовали. Ее можно свободно приобрести в российских магазинах.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает два вида кабелей USB, резиновые ножки, руководство пользователя на русском языке.

Satechi ST-AMBKM-RU

Внешний вид

Ориентирование на аудиторию пользователей экосистемы Apple ожидаемо задает свою высокую планку по качеству исполнения и используемым материалам. Верхняя крышка представляет собой цельный лист из анодированного алюминия с аккуратным шлицем по периметру.

Satechi ST-AMBKM-RU

Обеспечивается высокая жесткость и надежность конструкции. Из металла выполнена и остальная часть корпуса.

Satechi ST-AMBKM-RU

Для сохранения качества обмена данными по протоколу Bluetooth на тыльной грани находится вставка из пластика, окрашенная в цвет корпуса. Рядом механический выключатель.

Satechi ST-AMBKM-RU

USB Type-C используется как для проведения сеанса зарядки, так и возможности проводного подключения. Так при разрядке можно будет продолжить эксплуатацию, подключив клавиатуру кабелем.

Satechi ST-AMBKM-RU

В комплекте идут два кабеля, один с USB Type-С, второй с полноразмерным USB.

Satechi ST-AMBKM-RU

Визуально выполнена в характерной для Apple стилистике. С учетом того, что производитель предлагает и другие аксессуары, можно будет подобрать периферию в общем дизайне.

Satechi ST-AMBKM-RU

На борту у Satechi ST-AMBKM-RU традиционная для Apple раскладка. Есть цифровой блок.

Satechi ST-AMBKM-RU

Зона F1-F12 выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка для удобства нанесена на клавиши.

Satechi ST-AMBKM-RU

Отдельные кнопки отвечают за переключение подключенных устройств, а также перевода в проводной режим работы. Есть светодиодные индикаторы.

Satechi ST-AMBKM-RU

Есть многоуровневая подсветка с белым свечением. Яркость регулируется с помощью кнопок F5-F6.

Satechi ST-AMBKM-RU

По основанию распределены компактные резиновые ножки, предотвращающие скольжение по рабочей поверхности. В комплекте также идут две ножки с увеличенной высотой, ими можно будет изменить угол наклона плоскости.

Тесты

В Satechi ST-AMBKM-RU используются переключатели ножничного типа. Клавиши с углублением по центру. В сравнении с оригинальной клавиатурой Apple, здесь клик по переключателям комфортнее. Особенно заметно при наборе большого объема текста. Пальцы по поверхности перемещаются свободно. Нажатие полностью бесшумное.

Satechi ST-AMBKM-RU

По раскладке учтена традиционная раскладка, включая клавиши COMMAND. С определением и управлением в Mac OS и iOS проблем не возникло, включая дополнительные действия и быстрые команды.

Для подключения используется Bluetooth. Подключить можно до трех устройств с последующим переключением между ними одним нажатием. Плюс проводной вариант. В идеале хотелось бы видеть еще и частоту 2.4 ГГц с адаптером, он позволил бы уменьшить скорость отклика. Но в ходе эксплуатации мы не обнаружили проблем и видимых задержек.

Satechi ST-AMBKM-RU

Мы также использовали ее в сценарии с подключением к Android планшету и смартфону. Определилась корректно. Действия дополнительных клавиш также корректно работали и в этой операционной системе. Отличный вариант для тех, кто использует носимые устройства не только для просмотра мультимедийного контента и работы. Не было проблем и с Windows.

За время длительного теста разрядить ее не удалось. Производителем заявлена работа в течение 80 часов беспрерывной работы. В режиме ожидания проработает до 100 дней. Напомним про возможность продолжения работы при проведении сеанса зарядки.

Итоги по Satechi ST-AMBKM-RU

Satechi ST-AMBKM-RU – добротная альтернатива фирменной клавиатуре Apple, стоящая заметно дешевле, но при этом предлагающая высокое качество исполнения. Три устройства для сопряжения, проводной вариант работы, традиционная раскладка с цифровым блоком, алюминиевый корпус, бесшумные ножничные переключатели, регулируемая подсветка. Отдельно отметим совместимость с Android и iOS.
Комментарии и отзывы Satechi ST-AMBKM-RU
Обзоры:
Лучший шуруповерт. BOSCH GSR 120-LI Li-Ion 2.0 А-ч 12 В х2 кейс 30 Н·мЛучший шуруповерт. BOSCH GSR 120-LI Li-Ion 2.0 А-ч 12 В х2 кейс 30 Н·м
Лучшая мембранная клавиатура. Razer Cynosa Chroma (RZ03-02260400-R3W1)Лучшая мембранная клавиатура. Razer Cynosa Chroma (RZ03-02260400-R3W1)
Лучшая умная колонка. Mail.ru Group КапсулаЛучшая умная колонка. Mail.ru Group Капсула
Новости:
Realme готовит новые TWS-наушники

Некоторое время назад буквально все желали запускать свои новинки на территории Китая, так как у этой стр...
Подбираем чехол для PocketBook 515 Mini

Электронные книги пользуются невероятной популярностью на рынке за счет компактности и возможности пользо...
Ищем аксессуары для PocketBook 840-2 Ink Pad 2

В последнее время электронные читалки стали пользоваться повышенным спросом, так как пользователи поняли ...
Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhoneОбзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone
Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губкиОбзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губки
Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усовОбзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор MARVO G15. Недорогой игровой коврикОбзор MARVO G15. Недорогой игровой коврик
Часы Honor Watch GS Pro дебютируют в Кит...
Часы Honor Watch GS Pro дебютируют в КитЧасы Honor Watch GS Pro дебютируют в Китае 4 сентября. Вполне возможно, что мы увидим их в Европе. Суббре...
Alphacool выпустила радиатор HDX Pro Air...
Alphacool выпустила радиатор HDX Pro AirAlphacool выпустила радиатор для SSD-накопителя HDX Pro Air SSD. Радиатор совместим с накопителями формат...
Google тестируют функцию отображающую об...
Google тестируют функцию отображающую обGoogle тестирует новую функцию слоев на Картах, предназначенную для предупреждения пользователей об облас...
Объектив Olympus 100-400mm f/5.0-6.3 IS ...
Объектив Olympus 100-400mm f/5.0-6.3 IS В сети появились качественные изображения объектива Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS, вы...
MSI анонсировала видеокарты Gaming Trio ...
MSI анонсировала видеокарты Gaming Trio Компания MSI представила в общей сложности 14 видеокарт линейки Gaming Trio и Ventus. Четыре модели RTX 3...
Vivo представила смартфон S7 с поддержко...
Vivo представила смартфон S7 с поддержкоКомпания Vivo официально представила новый смартфон S7 с поддержкой сети пятого поколения 5G. ...
Релиз Hitman 3 намечен на январь 2021 го...
Релиз Hitman 3 намечен на январь 2021 гоHitman 3 - это драматическое завершение трилогии World of Assassination. Агент 47 возвращается в качестве...
iPhone 12 не получит нового дисплея...
iPhone 12 не получит нового дисплеяВ последнее время про смартфон iPhone 12 ходит очень много слухов, так как до релиза гаджета осталось оче...
Dynabook Portege X30L-G самый легкий в м...
Dynabook Portege X30L-G самый легкий в мDynabook может показаться новым брендом ноутбуков, но на самом деле это та же компания, которая изобрела...
Xiaomi Mi Gaming Laptop подешевел на 100...
Xiaomi Mi Gaming Laptop подешевел на 100Достаточно часто китайские производители делают своим поклонникам настоящий подарок, снижая стоимость на ...
Экология для строительства: значение, тр...
Экология для строительства: значение, трЧто означает экология для строительства. Какая между этими понятиями взаимосвязь на нормативном уровне...
Новый Legion Slim 7i - самый легкий в ми...
Новый Legion Slim 7i - самый легкий в миКомпания Lenovo заявляет, что ее новый ноутбук Legion Slim 7i - самый легкий в мире 15-дюймовый игровой н...
Обзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочный бумбоксОбзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочный бумбокс
Обзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторамиОбзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторами
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизаторомОбзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизатором
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor