Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple

К моменту публикации уже находится в российских магазинах.
КомплектацияУпакована в коробку с изображением зарядной панели, данными по спецификациям и общим особенностям работы. Внутри все комплектующие распределены по отдельным нишам. Комплект включает:
- сетевой адаптер,
- два вида вилок,
- кабель USB Type-C,
- руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видОриентирование на экосистему Apple ставит свои требования к качеству исполнения и внешнему виду. По стилю цветового оформления похожа на рассмотренную ранее клавиатуру Satechi ST-AMBKM-RU.
Верхняя часть корпуса выполнена из пластика. Выбор в пользу этого материала связан с особенностями работы беспроводной зарядки.
На поверхности визуально отделены три зоны. Правая для смартфона, средняя под кейс наушников и левая для часов.
Блок для часов позволяет повернуть на 90 градусов. Выбранное положение фиксируется.
На фронтальной панели скрыта группа светодиодов, отображающая активность по сеансам беспроводной зарядки.
С обратной стороны в центре разъем USB Type-C. Он используется для подачи питания. Напомним, блок питания производитель заранее добавил в комплект.
На основании по периметру четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности.
Выглядит стильно. Ничего лишнего. Отлично сочетается с устройствами эко-системы Apple.
ТестыМаксимальная мощность беспроводной зарядки достигает 7.5 Вт. Мощность зарядки подбирается автоматически в зависимости от установленного устройства. Смартфоны от iPhone 8 и старше.
Наушники AirPods заряжаются установленными в чехол. Форма посадочного места точно повторяет корпус чехла. Мощность зарядки наушников до 5 Вт.
Поддерживаются часы Apple Watch Series 1 и старше. Для них мощность зарядки до 2.5 Вт. Проблем с зарядкой этого типа устройств замечено не было.
Технология интеллектуального обеспечения безопасности автоматически обнаруживает посторонние металлические предметы, есть защита от перегрева, отключающая питание автоматически.