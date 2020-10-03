Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple

Беспроводная зарядка за последнее время получила широкое распространение в носимых устройствах. Отказ от лишних проводов, сохранение целостности самих разъемов. Плюс проработали и скорость зарядки, сократив разницу между проводной и беспроводными зарядками. Наиболее активно эту технологию внедряет Apple, включая часы и наушники. Изучаемая сегодня зарядная панель Satechi Trio Wireless Charging Pad предлагает одновременную зарядку сразу трех разных устройств Apple.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

К моменту публикации уже находится в российских магазинах.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением зарядной панели, данными по спецификациям и общим особенностям работы. Внутри все комплектующие распределены по отдельным нишам. Комплект включает:
  • сетевой адаптер,
  • два вида вилок,
  • кабель USB Type-C,
  • руководство пользователя и гарантийный талон.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

Внешний вид

Ориентирование на экосистему Apple ставит свои требования к качеству исполнения и внешнему виду. По стилю цветового оформления похожа на рассмотренную ранее клавиатуру Satechi ST-AMBKM-RU.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

Верхняя часть корпуса выполнена из пластика. Выбор в пользу этого материала связан с особенностями работы беспроводной зарядки.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

На поверхности визуально отделены три зоны. Правая для смартфона, средняя под кейс наушников и левая для часов.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

Блок для часов позволяет повернуть на 90 градусов. Выбранное положение фиксируется.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

На фронтальной панели скрыта группа светодиодов, отображающая активность по сеансам беспроводной зарядки.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

С обратной стороны в центре разъем USB Type-C. Он используется для подачи питания. Напомним, блок питания производитель заранее добавил в комплект.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

На основании по периметру четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

Выглядит стильно. Ничего лишнего. Отлично сочетается с устройствами эко-системы Apple.

Тесты

Максимальная мощность беспроводной зарядки достигает 7.5 Вт. Мощность зарядки подбирается автоматически в зависимости от установленного устройства. Смартфоны от iPhone 8 и старше.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

Наушники AirPods заряжаются установленными в чехол. Форма посадочного места точно повторяет корпус чехла. Мощность зарядки наушников до 5 Вт.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

Поддерживаются часы Apple Watch Series 1 и старше. Для них мощность зарядки до 2.5 Вт. Проблем с зарядкой этого типа устройств замечено не было.

Satechi Trio Wireless Charging Pad

Технология интеллектуального обеспечения безопасности автоматически обнаруживает посторонние металлические предметы, есть защита от перегрева, отключающая питание автоматически.

Итоги по Satechi Trio Wireless Charging Pad

На фоне большинства беспроводных зарядок, Satechi Trio Wireless Charging Pad предлагает удобную одновременную зарядку смартфона, наушников и часов. Высокое качество исполнения, привлекательный внешний вид, защита от перегрева, определение посторонних предметов, качественный адаптер питания в комплекте.
Комментарии и отзывы Satechi Trio Wireless Charging Pad
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