Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple

Беспроводная зарядка за последнее время получила широкое распространение в носимых устройствах. Отказ от лишних проводов, сохранение целостности самих разъемов. Плюс проработали и скорость зарядки, сократив разницу между проводной и беспроводными зарядками. Наиболее активно эту технологию внедряет Apple, включая часы и наушники. Изучаемая сегодня зарядная панель Satechi Trio Wireless Charging Pad предлагает одновременную зарядку сразу трех разных устройств Apple.

Комплектация

сетевой адаптер,

два вида вилок,

кабель USB Type-C,

руководство пользователя и гарантийный талон.

К моменту публикации уже находится в российских магазинах.Упакована в коробку с изображением зарядной панели, данными по спецификациям и общим особенностям работы. Внутри все комплектующие распределены по отдельным нишам. Комплект включает:

Внешний вид

Ориентирование на экосистему Apple ставит свои требования к качеству исполнения и внешнему виду. По стилю цветового оформления похожа на рассмотренную ранее клавиатуру Satechi ST-AMBKM-RU

Верхняя часть корпуса выполнена из пластика. Выбор в пользу этого материала связан с особенностями работы беспроводной зарядки.

На поверхности визуально отделены три зоны. Правая для смартфона, средняя под кейс наушников и левая для часов.

Блок для часов позволяет повернуть на 90 градусов. Выбранное положение фиксируется.

На фронтальной панели скрыта группа светодиодов, отображающая активность по сеансам беспроводной зарядки.

С обратной стороны в центре разъем USB Type-C. Он используется для подачи питания. Напомним, блок питания производитель заранее добавил в комплект.

На основании по периметру четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на ровной поверхности.

Тесты

Выглядит стильно. Ничего лишнего. Отлично сочетается с устройствами эко-системы Apple.Максимальная мощность беспроводной зарядки достигает 7.5 Вт. Мощность зарядки подбирается автоматически в зависимости от установленного устройства. Смартфоны от iPhone 8 и старше.

Наушники AirPods заряжаются установленными в чехол. Форма посадочного места точно повторяет корпус чехла. Мощность зарядки наушников до 5 Вт.

Поддерживаются часы Apple Watch Series 1 и старше. Для них мощность зарядки до 2.5 Вт. Проблем с зарядкой этого типа устройств замечено не было.

Итоги по Satechi Trio Wireless Charging Pad

Технология интеллектуального обеспечения безопасности автоматически обнаруживает посторонние металлические предметы, есть защита от перегрева, отключающая питание автоматически.На фоне большинства беспроводных зарядок, Satechi Trio Wireless Charging Pad предлагает удобную одновременную зарядку смартфона, наушников и часов. Высокое качество исполнения, привлекательный внешний вид, защита от перегрева, определение посторонних предметов, качественный адаптер питания в комплекте.