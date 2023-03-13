Обзор Scars Above. Научно-фантастический шутер с элементами соулслайк

Выходные традиционно посвятили изучению игровых новинок, обратив внимание на стартовавший в конце февраля научно-фантастический экшн-шутер Scars Above от Mad Head Games. Разработчики заявляют об увлекательном исследовании нескольких биомов, комбинации различных стихий и комбинаций при сражении с противниками, а также бои с боссами.

Scars Above

Доступна она на ПК и консолях предыдущего, а также актуального поколений Sony и Microsoft. Мы прошли ее на 100% на среднем уровне сложности на PlayStation 5.

Сюжет

Scars Above

Сюжет игры начинается в каюте космического корабля, игрок берет управление на себя сильной и независимой астронавткой Кейт. На начальном этапе предлагается создать базовую форму оружия и последовать в капитанскую рубку для изучения неизвестной аномалии. Через пару кат-сцен героиня просыпается на неизвестной планете, без понимания происходящего и места своего нахождения. Сопровождать ее будет в приключения еще одна сильная и независимая инопланетная ученая в виде астрального тела.

Scars Above

Героиня хочет узнать куда пропала ее команда и кто из них выжил. Планета будет разделена на несколько биомов, состоящих из болота, поля, пещер и зимних гор. Графика и визуальная составляющая красивая. Приедаться не успевает, сюжет здесь незатянутый, на все прохождение с изучением скрытых мест ушло 7 часов.

Scars Above

Тут не открытый мир, перемещаться предлагается в рамках коридоров, которые периодически переходят в зоны с ограничением на выход, разблокировка которого проходит после зачистки монстров в этой зоне.

Scars Above

Геймплей

Собственно основной геймплей — это сражения с противниками, разбавленный решением простых головоломок. Для зачистки в Scars Above предлагается пять видов оружия, одно из них это мачете, а четыре огнестрельное оружие с разными видами стихий. В зависимости от окружения и типа противника потребуется комбинировать четыре стихии: электричество, огонь, яд и мороз. Уязвимые места отмечаются на противниках, по ним бить эффективнее.

Scars Above

Игнорирование этих параметров приводит часто к тому что, враг впитывает имеющийся ограниченный запас и сражаться приходится в близком контакте, нанося маленький урон. По мере прохождения оружие можно будет улучшать и чаще всего эти модули располагаются в ответвлениях от основного сюжета.

Scars Above

Вариативности добавляет дерево умений, опыт на который также тут собирается со сбора кубиков на локации. Рутинная зачистка противников на прогресс опыта не влияет, разработчики стимулируют изучать локацию и не пробегать максимально быстро сюжет.

Scars Above

Понравилась реализация боссов, здесь они все разные, требуют разного подхода. И при первом прохождении не всегда получалось сразу понять нужную тактику для успеха. Повторов по боссам нет, как в ряде рассмотренных ранее игр. Сложности также добавит ограниченный боезапас, который после старта сражения пополняется только ограничено умением или сбором скудно разбросанных расходников.

Scars Above

При провалах игрок откидывается на чекпоинт, здесь реализация похожа на Returnal, также восстанавливаются все противники на карте, но сохраняется прогресс умений и оружия, а также этапы решения загадок.

Scars Above обзор

Итоги

Scars Above – для завершенного приключения в сеттинге научной фантастики со сражениями, требующими комбинирование разного вида оружия, решениями головоломок и челенджах при сражении с боссами. Хорошая оптимизация и отсутствие багов, прохождение сюжета без гринда, визуальная составляющая и звук. Из минусов отметим отсутствие режима «новая игра+», не позволяющего в полной мере опробовать полностью прокаченное оружие и умения, получаемые ближе к финалу.
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