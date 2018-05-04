Обзор Sharkoon 1337 RGB. Тканевый коврик с подсветкой

2018-05-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Sharkoon 1337 RGB; [185]
Игровые поверхности с подсветкой сейчас в тренде. Они не только обеспечивают точную работу сенсора и легкое скольжение мышки, но и удачно дополняют общий сеттинг игровой периферии. Сегодня в наше распоряжение попал новый коврик Sharkoon 1337 RGB с многоцветной переключаемой подсветкой. Рекомендованная стоимость для европейского рынка составляет 20 евро.

Sharkoon 1337 RGB

В скором времени он уже появится в российских магазинах. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации.

Sharkoon 1337 RGB обзор

Комплектация

Поставляется Sharkoon 1337 RGB в эффектно оформленной коробке с изображением коврика и описанием его технических характеристик. Комплект его включает набор технической документации.

Sharkoon 1337 RGB

Внешний вид

Общие габариты коврика Sharkoon 1337 RGB составляют 359 на 279 мм. Толщина покрытия 3 мм. Относится это модель к текстильному типу.

Sharkoon 1337 RGB

Зона с подсветкой по всему периметру коврика, она прошита к основной части коврика. Края дополнительно усилены, исключая риск растрепывания в ходе длительной эксплуатации. Для её работы и управления не требуется установки программного обеспечения.

Sharkoon 1337 RGB

При коротких нажатиях клавиш меняются последовательно цвета подсветки: красный, синий, желтый, светло синий, фиолетовый, белый и зеленый.

Sharkoon 1337 RGB

Длительное зажатие активирует эффект пульсации. Также поддерживается режим с динамичной сменой цвета.

Sharkoon 1337 RGB

Есть возможность её полного выключения. Реализованный тут подход по управления обеспечивает широкую совместимость и простоту эксплуатации.

Sharkoon 1337 RGB

Блок подключения с кабелем расположен в углу коврика. На нем помимо кнопки управления подсветкой Sharkoon 1337 RGB, есть пара фиксаторов, используемых под аккуратную организацию подключения проводной мышки.

Sharkoon 1337 RGB

Обратная сторона коврика с прорезиненным материалом, обеспечивающим отсутствие скольжения при размещении на ровной поверхности.

Sharkoon 1337 RGB

Кабель подключения длиной 1.8 метра с тканевой защитой. На конце фигурный коннектор с ферритовой защитой.

Тесты

Рабочая сторона коврика сделана из ворсистой и бархатистой ткани с очень плотным плетением. Она приятно тактильно. Sharkoon 1337 RGB отлично подойдет под разные типы сенсора. Мы тестировали его с оптическими и лазерными мышками и в ходе изучения не возникало никаких проблем.

Sharkoon 1337 RGB

Скольжение по ковру легкое и контролируемое. За счет общей плотной текстуры он может скрывать мелкие неровности стола. Трекинг и перемещение курсора идеальны. Площадь поверхности оптимальна и достаточна.

Sharkoon 1337 RGB

Коврик позволяет изменять направление движение мышки по горизонтали и вертикали без выраженного сопротивления. Подсветка в этой модели реализована аккуратно, хорошо подобран уровень яркости.

Sharkoon 1337 RGB

Итоги по Sharkoon 1337 RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorС учетом стоимости, качества исполнения и наличия настраиваемой подсветки, Sharkoon 1337 RGB можно смело отнести к категории лучшего выбора при поиске покрытия в пару к игровой мышке. Ковер продемонстрировал адекватную работу с разными типа сенсора, обеспечив равномерное и сбалансированное скольжение. К плюсам отнесем управление подсветкой без ПО, наличие фиксатора под кабель мышки.
Sharkoon 1337 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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