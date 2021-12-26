Обзор Shin Megami Tensei V. Покедемоны – собери их всех…

Жанр jRPG стоит на трех китах: Dragon Quest, Final Fantasy и Megami Tensei. Последняя, основанная на одноименной графической новелле, является наиболее мрачной, рассказывая об апокалипсисе, оккультизме и демонах. У серии есть несколько ответвлений вроде Persona с усиленной социальной составляющей или Devil Survivor с продвинутой тактикой, основная же линейка впоследствии сменила название на Shin Megami Tensei, что можно перевести как «Реинкарнация истинной Богини». И вот в конце 2021 года, спустя пять лет разработки, компания Atlus разродилась очередным эксклюзивом Nintendo Switch – Shin Megami Tensei V.

Играть предстоит за некого японского школьника без отличительных половых признаков. Гуляя с друзьями по Токио, в котором начали происходить аномальные вещи, наш протагонист неожиданно попадает... в Преисподнюю – постапокалиптический мир, оказавшийся практически уничтоженным после Судного дня и войны ангелов с демонами. Не дав опомнится, на школьника нападает отряд бесов. И если бы не таинственная сущность по имени Аогами, на этом обзор можно было бы заканчивать. Разделавшись с демонами, Аогами обращается к нам с весьма неожиданным предложением – слиться в сверхсущество Нахобино, и его особо не интересует наш ответ.

После объединения, наш герой получает выдвигающийся из руки клинок, сверхъестественные способности, волосы до пят и возможность подчинять демонов, которым здесь принадлежит все вокруг. Они живут своей собственной жизнью: общаются, торгуют, строят интриги, основывают культы и очень много сражаются, причем не только на противоположной, но и на нашей стороне. Такие вот покедемоны получаются.

Чтобы заполучить потустороннюю тварь в свою команду, необходимо найти к ней определенный подход: одного демона – запугать, второго – уговорить, третьего – подкупить деньгами, предметами, способностями, жизнью или энергией. Самое интересное, что они могут потребовать всего по максимуму, а потом напасть на ослабленного героя – доверять демонам не стоит. Диалоги всегда будут разными, и придется чувствовать, когда стоит идти на поводу у потусторонних тварей, а когда лучше самому проявить характер.

С помощью игры на специальном органе, нечисть можно скрещивать между собой, получая более сильных ее представителей, наделенных необходимыми характеристиками. А с помощью специальной демонической эссенции, можно привить навыки беса кому-то другому, включая нашего героя. Не запутаться во всем многообразии комбинаций помогает местный демонологический справочник. Всего в бою участвует до трех подручных, получая за это опыт и прокачиваясь. Часто будет возникать вопрос: оставить высокоуровневого демона или отправить его не переработку, создав более сильное существо, но менее опытное.

Бойцов получили, переходим к сражениям. Они здесь пошаговые и основаны на системе «Press Turn», которая подразумевает использование различных уязвимостей врага и получение за это дополнительных ходов или проведение мощных ударов. Поэтому один из основных аспектов игры – правильное составление и балансировка команды, способной справиться с разными типами врагов или же заточенной под конкретного босса.

Добавляет сражениям глубины шкала Магацухи. Она заполняется в начале каждого хода или при выполнении определенных условий, позволяя использовать одно из особых умений для получения существенного преимущества в бою, например, сделать следующую атаку всех ваших персонажей критической. Правда, у противников такая шкала тоже имеется, и стоит уже почувствовать себя победителем, как прилетит разрушительный удар, и придется возвращаться к последней точке сохранения, которые здесь встречаются не так уж и часто.

Противники видны на карте, и от них можно попробовать сбежать, если нет желания сражаться, но тогда и вы упустите возможность стать чуточку сильнее. Дополнительное преимущество можно получить, если напасть самому, а не ждать, пока это сделают враги. С боссами все тяжелее: каждый – настоящая головоломка, к которой вначале нужно подобрать свой ключ, создав оптимальную команду, а затем «вскрыть» ее, правильно применяя способности, бафы, дебафы и предметы. Shin Megami Tensei V бросает вызов, и даже на минимальном уровне сложности не дает расслабиться. В eShop можно скачать суперлегкую сложность, но будьте готовы к тому, что она поломает все механики игры.

Прокачивать можно не только демонов, но и главного героя. Помимо выбора навыков, с каждым уровнем мы получаем одно очко характеристик, поэтому стать экспертом и в ближнем бою, и в заклинаниях точно не получится. Экипировать героя можно зельями, кристаллами и талисманами, которые открывают особые навыки, а вот от оружия и брони тут отказались.

Есть еще очки славы, за которые можно приобрести различные пассивные способности: расширить хранилище демонов, усилить огненные атаки или улучшить переговорные навыки. Их можно получить тремя способами: из сфер «амальгама», за поиск мелких демонов Миманов (считай, короки из Зельды) или же охотясь на демонов Митама. Первых двух тут ограниченное количество, а вот Митама хоть и редки, но бесконечны. Скачав платное DLC, можно даже настроить частоту их появления – такой вот pay for win в платной игре.

Интересно, что в отличие от большинства jRPG, здесь упор сделан не на гринд, а на исследование большого открытого мира Преисподней. Кроме того, для продвижения по сюжету, придется периодически возвращаться и в реальный мир. При этом, общаться нужно как с противниками, пытаясь переманить их на свою сторону, так и с NPC. Язык тут довольно вычурный, и чтобы понять весь подтекст, необходимо хорошее знание языка, поэтому отсутствие локализации, я бы назвал главным недостатком Shin Megami Tensei V.

Игра получилась очень атмосферная: остовы небоскребов, полуразрушенные эстакады, мрачные пещеры, странные магические аномалии, силуэты богов в небесах, а также клокочущие стоны демонов со всех сторон – все это постоянно напоминает о том, что вокруг не самое дружелюбное место.

Не искушенные игроки будут в шоке от количества и дизайна разнообразных демонов, навеянных разными мифами, религиями и даже сказками. Как вам, например, демонический кот в сапогах? Некоторые будут требовать денег за проход, другие – просить помощи, давая второстепенные квесты, третьи – набиваться в друзья, а одному говорящему трупу по имени Густав можно сплавлять найденные реликвии прошлого, что является чуть ли не основным источником дохода.

Отличительной чертой серии всегда была музыка, и Shin Megami Tensei V продолжает держать планку: металл, электроника, дарк-эмбиент. Все треки идеально подходят под окружающую обстановку, и большая часть из них легко найдет место в вашем плейлисте. Графика красивая выполнена в своем уникальном стиле, который тоже работает на атмосферу, но вот консоль не всегда с ней справляется: картинка мылится, а при большом количестве персонажей на экране случаются небольшие просадки FPS.

Разработчики взяли лучшее из предыдущих частей серии: самобытный дизайн и атмосферу, отточенную механику сражений, сложных боссов, а также возможность присоединять, прокачивать и комбинировать демонов, и завернули все это в красивую обертку из открытого мира и интересного сюжета. Любителям хардкора наверняка придется по душе высокая сложность игры и ее длительность (около 100 часов). Выход Shin Megami Tensei V – отличный подарок всем поклонникам jRPG, хорошо владеющим английским языком.