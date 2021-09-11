Обзор Silicon Power Boost SU20 (SPU3C07DOCSU200G). Концетратор 7-в-1 с USB-C

На момент выхода теста доступен эксклюзивно в ДНС за 3999.
Выдержанный стиль и отсутствие броских элементов. Из оформления можно выделить только компактный по площади логотип бренда на крышке.
Интерфейсный кабель с длиной 10 сантиметров. Это USB-C, получивший сейчас широкое распространение в разных типах устройств.
Разъемы распределены по боковым граням. На тыльной HDMI с поддержкой вывода контента в 4К-разрешении.
Оставшийся набор включает два слота под карты памяти SD и microSD. Три полноразмерных USB и один USB-C.
Последний является сквозным он используется для сквозного подключения источникам питания PowerDelivery мощностью до 60 Вт.
Silicon Power Boost SU20 мы использовали для теста карты памяти Superior microSDXC UHS-1 C10 V30 A2. Ниже приведен скриншот бенчмарка для оценки скорости работы с данными.
HDMI будет выводить изображение на монитор или телевизор, если разъем на устройстве поддерживает ThunderBolt. Это большинство современных ультрабуков и ноутбуков.
Три скоростных USB можно использовать для подключения смартфонов, флешек или проводной/беспроводной периферии. Данный концентратор дает возможность подключить блок питания и как итог занимать только один разъем на конечном устройстве, актуально, например если речь идет про планшеты. Мы, в частности, проверили работу с iPad Air, работало корректно и на вывод графики тоже.