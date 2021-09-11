Обзор Silicon Power Boost SU20 (SPU3C07DOCSU200G). Концетратор 7-в-1 с USB-C

Подобрать ноутбук или ультрабук в котором будет достаточно разъемов для решения вопроса подключения даже типового набора периферии и монитора сейчас невозможно. В ходе гонки дизайнеров пришли к тому, что, на устройствах остались только один или два USB-C. Как итог самому пользователю приходится решать вопрос с расширением стартового набора с помощью внешних аксессуаров. Как пример, тестируемый сегодня концентратор Silicon Power Boost SU20, выполнен в формате 7-в-1.

Комплектация

На момент выхода теста доступен эксклюзивно в ДНС за 3999.Упакован в коробку с изображением док-станции и данными по ее ключевым особенностям. Комплект включает инструкцию.

Внешний вид

Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава. Хорошо сочетается с ультрабуками и планшетами.

Выдержанный стиль и отсутствие броских элементов. Из оформления можно выделить только компактный по площади логотип бренда на крышке.

Интерфейсный кабель с длиной 10 сантиметров. Это USB-C, получивший сейчас широкое распространение в разных типах устройств.

Разъемы распределены по боковым граням. На тыльной HDMI с поддержкой вывода контента в 4К-разрешении.

Оставшийся набор включает два слота под карты памяти SD и microSD. Три полноразмерных USB и один USB-C.

Тесты

Последний является сквозным он используется для сквозного подключения источникам питания PowerDelivery мощностью до 60 Вт.Тестирование концентратора велось с ультрабуком Lenovo Yoga и настольным ПК. Как и отмечали выше, разъем получил распространение не только в носимых устройствах, но и материнских платах и на лицевой панели системного блока.

CrystalDiskMark:

Silicon Power Boost SU20 мы использовали для теста карты памяти Superior microSDXC UHS-1 C10 V30 A2 . Ниже приведен скриншот бенчмарка для оценки скорости работы с данными.

Anvil

HDMI будет выводить изображение на монитор или телевизор, если разъем на устройстве поддерживает ThunderBolt. Это большинство современных ультрабуков и ноутбуков.

Итоги

Три скоростных USB можно использовать для подключения смартфонов, флешек или проводной/беспроводной периферии. Данный концентратор дает возможность подключить блок питания и как итог занимать только один разъем на конечном устройстве, актуально, например если речь идет про планшеты. Мы, в частности, проверили работу с iPad Air, работало корректно и на вывод графики тоже.Silicon Power Boost SU20 – док-станция для ноутбука, планшета или смартфона оснащенная тремя полноразмерными USB, двумя видами слотов под карты памяти и HDMI с выводом изображения в высоком разрешении. Корпус из алюминиевого сплава и сквозное подключение блока питания PD 60 Вт. Не устроить может отсутствие RJ-45.